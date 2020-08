Immer mehr Corona-Fälle – werden Kanaren zum Risikogebiet?

Madrid.

Die Kanaren müssen um ihre Sonderstellung in Spanien zittern. Bisher ist die Inselgruppe die einzige Region Spaniens, für die die deutsche Bundesregierung noch keine Reisewarnung ausgesprochen hat. Doch das könnte sich bald ändern.

Denn die Corona-Fälle nehmen auch auf den Kanarischen Inseln weiter zu. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden dort insgesamt 1789 Neuinfektionen gemeldet (Stand 30. August).

Zentrales Kriterium für die deutsche Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen gegeben hat. Am Freitag lag dieser Wert bei 79,69. Aktuell gibt es bei rund 2,15 Millionen Einwohnenden 4021 aktive Infektionen auf der Inselgruppe (Stand 30. August).

Corona auf den Kanaren: Kommt jetzt die Reisewarnung?

Die damit verbundene Reisewarnung würde der bereits schwer angeschlagenen Tourismusbranche, die zu circa 35 Prozent des Regionaleinkommens beiträgt, den „Todesstoß versetzen“, wie Medien am Freitag warnten.

„Es läuft nicht gut“, sagte Fernando Simón, Spaniens Chef-Epidemiologe und Sprecher der Gesundheitsbehörden.

In einigen Teilen des Landes sei die Epidemie schon wieder außer Kontrolle.

Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden in Spanien rund 53.200 neue Infektionen registriert (Stand 30. August), das macht im Schnitt rund 7600 Ansteckungen pro Tag.

In keinem anderen europäischen Land ist die Erkrankungsrate so hoch wie im Urlaubsland Spanien. Nationale Gesundheitsexperten warnen bereits vor einem neuen „Virus-Tsunami".

Spanien: Auch auf den Kanaren steigt die Zahl der Corona-Fälle schnell an

Weil sich die Lage immer weiter verschlechtert, droht nun also für die idyllischen Kanarischen Inseln eine Reisewarnung. Diese Vulkaninseln liegen rund 1500 Kilometer von Spanien entfernt und galten bisher noch als weitgehend virusfreies Gebiet.

Doch auf den Kanaren, auf denen im vergangenen Jahr 13 Millionen ausländische Touristen und Touristinnen Urlaub machten, steigt die Zahl der Corona-Fälle nun ebenfalls schnell an. Und zwar derart, dass die kritische Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnende in sieben Tagen übersprungen wurde. Ab dieser Schwelle verhängen Deutschland und andere europäische Länder üblicherweise Reisewarnungen.

Trotz der Sonderstellung herrsche auf den Inseln schon jetzt „Trostlosigkeit“ und „Verzweiflung“, schrieb die Zeitung „El Día“ am Freitag und zeigte dazu Fotos leerer Straßen und Kneipen. Wegen der Notlage trat der kanarische Regionalpräsident Ángel Víctor Torres noch am Abend sichtlich besorgt vor die Presse und gab neue Einschränkungen bekannt, die er „drastisch“ nannte.

Auf den besonders schwer betroffenen Inseln Gran Canaria und Lanzarote sind Veranstaltungen mit mehr als zehn Teilnehmenden seit Samstag und vorerst für zwei Wochen verboten. Restaurants und Kneipen werden schon um Mitternacht schließen.

In der gesamten Region wird man auch am Arbeitsplatz Maske tragen müssen. Die Polizei werde mit mehr Beamten dafür sorgen, dass die Vorschriften eingehalten werden, warnte Torres die 2,15 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen seiner Region. „Dass es bei uns noch schlimmer kommen würde, hätten wir nie gedacht“, sagte Mauro, der ein Restaurant in Las Palmas de Gran Canaria betreibt.

Die Hoffnung, dass viele deutsche Mallorca-Fans nach der „Disqualifikation“ der Mittelmeer-Insel durch das Auswärtige Amt für die Kanaren umbuchen würden, hatte sich nämlich in den vergangenen zwei Wochen nicht erfüllt. „Hier herrscht schon jetzt tote Hose“, klagt Mauro. „Dem typischen Mallorca-Touristen sagt das Angebot auf den Kanaren wohl nicht zu“, stellte das Blatt „El Diario“ dieser Tage enttäuscht fest.

Madrid: Epidemiologe rechnet mit „drastischen Maßnahmen“ im Kampf gegen Corona

Am bedenklichsten ist die Situation derzeit in der Hauptstadt Madrid, dem absoluten nationalen Hotspot, und im nördlichen Teil Spaniens. „Wenn die Fallzahlen weiter ansteigen, wird man drastische Maßnahmen ergreifen müssen“, warnt der Epidemiologe Simón, der den staatlichen Anti-Corona-Kampf koordiniert. Neue Ausgangssperren sind in Spanien also nicht ausgeschlossen.

Bisher versuchen die Behörden, den neuen Virusausbruch noch mit Appellen, Versammlungsbeschränkungen, einer generellen Schließung von Discos und Nachtbars sowie einer totalen Maskenpflicht zu bekämpfen.

Spanienweit gilt inzwischen sogar ein weitgehendes Rauchverbot in der Öffentlichkeit, um potentielle Ansteckungsrisiken durch den ausgeatmeten Qualm zu verringern.

Es darf nur noch geraucht werden, wenn sich im Umkreis von zwei Metern keine Mitmenschen befinden.

Doch alle diese Maßnahmen konnten bisher die zweite große Viruswelle in Spanien nicht aufhalten.

Corona: Erkrankungen in Spanien verlaufen leichter als im Frühjahr

Auch wenn sich die täglichen Fallzahlen nun schon wieder den Spitzenwerten im Frühjahr nähern. So verlaufen die meisten Erkrankungen nun leichter, was sich in der Opferzahl spiegelt: Die Zahl der registrierten Corona-Toten liegt momentan mit 10 bis 20 pro Tag weit unter den Horrorzahlen von Ende März, als täglich 900 die Covid-19-Erkrankung nicht überlebten.

Mallorca, die Balearen und das spanische Festland gelten als Risikogebiete. Nun könnten die Kanaren folgen. Urlaub in Spanien ist in Corona-Zeiten riskant geworden.

Foto: Dimitri Drofit / picture alliance / Eibner-Presse

Die weniger dramatische Entwicklung der zweiten Epidemiewelle hat nach Einschätzung der spanischen Experten damit zu tun, dass nun die meisten Patienten nicht über 60, sondern unter 40 und damit gesundheitlich stabiler sind.

Und dass zudem durch erhöhte Test- und Nachverfolgungskapazitäten jetzt deutlich mehr Infizierte ohne Krankheitssymptome erfasst werden.

Nur rund fünf Prozent der Erkrankten müssen momentan im Hospital behandelt werden.

Die spanischen Intensivstationen sind somit noch nicht, wie während der ersten Krankheitswelle, mit Patienten überfüllt.

Die spanischen Intensivstationen sind somit noch nicht, wie während der ersten Krankheitswelle, mit Patienten überfüllt. Dafür stehen aber die lokalen Gesundheitszentren, welche für die Erstdiagnose der Infektion und für die Nachverfolgung der Kontaktpersonen zuständig sind, vor dem Kollaps.

Ferien: Die Hälfte der Eltern in Spanien wollen Kinder nicht zur Schule schicken

Das Schlimmste könnte aber noch kommen. Im September rollt nach dem traditionellen spanischen Ferienmonat August wieder das öffentliche Leben an: Millionen Angestellte kehren in den nächsten Tagen an ihren Arbeitsplatz zurück. Schulen und Universitäten öffnen. Nahverkehrsbusse und -bahnen füllen sich wieder. Ein Albtraum für den staatlichen Virusexperten Simón, der dies als „explosive Mischung“ bezeichnet. Lesen hier: Zuletzt sorgten Party während der Corona-Krise für Aufregung.

Einer Umfrage der Tageszeitung „La Razón“ zufolge wollen etwa die Hälfte aller Eltern ihre Kinder nicht zu Schule schicken. Lehrer-Gewerkschaften drohen derweil mit Streiks, weil die Schulen für den Unterricht im Corona-Zeitalter nicht vorbereitet seien. Der Sommer sei nicht genutzt worden, um Sicherheitskonzepte zu erstellen, klagen sie. In der Tat ist zum Beispiel bisher nicht einmal klar, ob es für Schüler und Lehrerinnen eine Maskenpflicht geben wird. Vor dem Schulstart herrsche, beschreibt „La Razón“ die Stimmung, „Chaos, Angst und Unsicherheit“. (mit dpa)

