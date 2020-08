Flugzeugunglück in Indien: Mindestens 18 Todesopfer

Neu Delhi. Flugzeugunglück in Indien: Mindestens 18 Menschen sind bei dem Unglück auf dem Flughafen Kozhikode im südlichen Bundesstaat Kerala ums Leben gekommen. Bei dem Unfall am Freitag waren mehr als hundert Passagiere verletzt worden, 15 von ihnen schwer.

Die Maschine der Fluggesellschaft Air India Express war nach der Landung bei den schwierigen Wetterverhältnissen über das Ende der Landebahn hinausgeschlittert und in zwei Teile zerbrochen. Die Boeing 737 kam aus Dubai. An Bord befanden sich nach Angaben der Airline 191 Passagiere und Besatzungsmitglieder.

Mindestens 130 Menschen würden in Krankenhäusern behandelt, berichtete der Verwaltungschef des Distrikts Malappuram, K Gopalakrishnan. „Sowohl der Pilot als auch der Copilot sind unter den Opfern“, sagte er. Nach Krankenhausangaben starben auch ein zehn Monate altes Baby und ein 18 Monate altes Baby bei dem Unglück.

Verunglückter Flug war Corona-bedingte Rückholaktion

Der Flug war Teil einer Rückholaktion für in der Corona-Pandemie im Ausland gestrandete Inder. Zehntausende Inder wurden in den vergangenen Monaten mit hunderten Flügen insbesondere aus den Golfstaaten in ihre Heimat zurückgebracht. Aus Flugunterlagen geht hervor, dass 15 der Passagiere ihren Job verloren hatten, zwölf kehrten wegen eines medizinischen Notfalls nach Indien zurück und zwei Reisende waren auf dem Weg zu ihrer Hochzeit.

Zuletzt war es in Indien 2010 zu einem schweren Flugzeugunglück gekommen. Damals schoss ebenfalls eine aus Dubai kommende Maschine der Air India Express bei der Landung in Mangalore über die Landebahn hinaus. Sie ging in Flammen auf, 158 Menschen kamen ums Leben, nur acht überlebten.

(afp/dpa/raer)