Hauptbahnhof Düsseldorf nach Brand wieder freigegeben

Düsseldorf. Nachdem im Düsseldorfer Hauptbahnhof am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen und der Bahnhof evakuiert und gesperrt worden war, wurde er nun wieder für Fahrgäste freigegeben. Auch der Zugverkehr, der zeitweise eingestellt worden war, wurde wieder aufgenommen.

Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei sagte, sei die Evakuierung durch einen Mann ausgelöst worden, der vor einem Geschäft im Bahnhofsgebäude mit Feuer hantiert hatte. Er habe am Freitagmorgen eine Scheibe eingeschlagen und eine Flüssigkeit in einem Modegeschäft verteilt, so der Sprecher.

Hauptbahnhof Düsseldorf – Unbekannter hantierte vor Geschäft mit Feuer

Dann habe der Unbekannte ein brennendes Papierstück hineinwerfen wollen. Ein Zeuge sei eingeschritten und habe die Flammen gelöscht. Die im Laden verteilte Flüssigkeit sei zudem ungefährlich gewesen, hätten Experten später herausgefunden. Die Bundespolizei hatte zuvor davon gesprochen, dass ein Brandsatz in Flammen aufgegangen sei. Von dem mutmaßlichen Täter fehlte zunächst jede Spur.

Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) July 31, 2020

Der Vorfall habe sich bereits um kurz vor 7 Uhr zugetragen. Der Bahnhof wurde aber erst gegen 8.45 Uhr evakuiert, später auch der Zugverkehr zeitweise eingestellt. Die Einsatzkräfte hätten sich dann nach ersten Ermittlungen entschieden, das Bahnhofsgebäude vorsichtshalber zu evakuieren, sagte der Sprecher der Düsseldorfer Polizei. Es gab keine Verletzen.

(dpa/ba/lhel)