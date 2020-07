Tatiana Maslany sieht Corona als Chance für Hollywood

Berlin. Berühmt wurde Emmy-Preisträgerin Tatiana Maslany durch ihre Mehrfach-Rolle in der Serie „Orphan Black“. In dem Detektiv-Thriller „Perry Mason“ (ab 31. Juli auf Sky Atlantic HD) muss sie nur eine einzige Figur spielen, aber sie kann auch ein wenig Ruhe gebrauchen. Denn manchmal wird dem 34-jährigen Improvisationstalent das Leben zu kompliziert.

Für die älteren Zuschauer ist der Serientitel „Perry Mason“ ein klangvoller Name...

Tatiana Maslany: Für mich aber überhaupt nicht. Ich hatte davon noch nie gehört. Erst als ich in das Projekt einstieg, erfuhr ich von dieser ganzen Tradition. Aber ich habe mich nicht zu viel damit beschäftigt, weil unsere Geschichte in einer anderen Zeit als die frühere Serie angesiedelt ist...

Und zwar in den 30ern, als die USA große gesellschaftliche Umbrüche erlebten. Da gibt es einige Parallelen zum Hier und Jetzt...

Definitiv. Wir leben in interessanten Zeiten. Das ganze System ändert sich, so viele Dinge werden hinterfragt und neu justiert. Und das ist auch eine große Chance für Hollywood. Wir können Geschichten neu erzählen, wir können neuen Stimmen eine Plattform verschaffen. Die Konsequenzen dieser Umbrüche gehen längst über die Covid-Krise hinaus.

Müssen Sie sich auch ändern? Auf dem Plakat zur Serie steht: „Jeder ist an etwas schuldig“. Sie auch?

Ich kann mich sicher nicht von Schuld frei sprechen. Natürlich definiere ich mich als liberal und progressiv denkender Mensch. Das ist aber so etwas wie ein Feigenblatt, denn ich bin gleichzeitig Teil des Systems und habe viele Dinge ausgeblendet. Ich bewege mich durch die Welt, berücksichtige aber viel zu wenig, wie es anderen Leuten auf diesem Planeten geht. Ich muss jetzt der Wahrheit ins Gesicht blicken und analysieren, wie ich selbst dieses System bislang durch meine Ignoranz gefördert habe.

Immerhin haben Sie eine Entschuldigung für Ihre mangelnde Aufmerksamkeit. In der Serie „Orphan Black“ spielten Sie zehn verschiedene Klone. Mussten Sie sich danach wegen einer Aufmerksamkeitsstörung behandeln lassen?

Absolut.

Ernsthaft?

Nein, aber die Serie war für meinen Geist schon ganz schön anstrengend.

Wie haben Sie sich nach so viel mentalem Durcheinander erholt?

Durcheinander ist nicht das richtige Wort. Ich konnte von diesen Figuren immer auch etwas lernen. Es ist grundsätzlich faszinierend herauszufinden, wie Leute ticken. Aber danach habe ich mich auf einen Monat Schlaf gefreut. Radfahren und Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie ist auch noch für die Entspannung gut. Nicht zu vergessen: Essen.

Klingt ja nach einem fast langweiligen Dasein.

Ist es auch. Mein Leben außerhalb des Jobs ist eigentlich total ruhig, solange ich nicht unterwegs bin. Ich hatte auch eine total idyllische Kindheit. Meine Eltern haben gewöhnliche Berufe: Mein Vater arbeitet als Holzschnitzer und Schreiner, meine Mutter ist Übersetzerin. Vermutlich suche ich deshalb in der Arbeit diese Extreme.

Das Bedürfnis nach besonderen Erfahrungen stellte sich recht früh bei Ihnen ein. Ihren ersten Schauspieleinsatz hatten Sie mit neun.

Ja, und zwar mit Improvisationstheater. Zuerst war das eher spielerisch, aber in der Highschool hatten wir ein richtiges Team, das an den landesweiten kanadischen Wettbewerben teilnahm. Als ich dann die Schule verließ, stieß ich zu einer professionellen Improvisationstruppe.

Was lernt man beim Improvisationstheater?

Da sammelst du unschätzbare Erfahrungen. Erst mal geht es darum, den jeweiligen Moment geistig zu akzeptieren. Das heißt, du tust alles, was der jeweilige Augenblick von dir erfordert und bist darin völlig präsent. Du weißt aber nicht, in welche Richtung du gehst. Improvisationstheater ist also das ideale Training fürs Leben.

Wann müssen Sie privat improvisieren?

Wenn ich auf Reisen bin. Und das bin ich die meiste Zeit. Wenn ich mit meiner Familie und meinem Partner in Kontakt bleiben will, wird das ganz schön kompliziert. Die einzige Lösung heißt Facetime. Ich verbringe mein halbes Dasein auf Facetime. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Menschen früher ohne das gelebt haben.