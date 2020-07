So prägte die Seuchen-Serie „Slobørn“ Wotan Wilke Möhring

Berlin. Wer will noch über Corona sprechen? Bei Wotan Wilke Möhring bietet sich dieses Thema indes einfach an, denn er kommt mit der apokalyptischen Seuchen-Serie „Slobørn“ ins Fernsehen (ZDF Neo am 23. und 27. Juli und ab 23. Juli in der ZDF-Mediathek).

Und der 53-Jährige hat zum Thema Pandemie ganz dezidierte Ansichten. Denn für den Vater dreier Kinder stellen sich komplexe Fragen.

Wir leben in einer Zeiten der Pandemie, gleichzeitig startet nun Ihre Pandemie-Thrillerserie „Slobørn“. Das wirkt ein wenig grotesk...

Wotan Wilke Möhring: Das ist es auch. Die Bilder unserer Serie wurden teilweise fast von der Realität überholt. Man könnte dunkle, seherische Fähigkeiten dahinter vermuten, aber es ist einfach nur verrücktes Schicksal.

Haben Sie sich beim Dreh die Frage gestellt, wie Sie sich in einer solchen Pandemie verhalten würden?

Möhring: Klar tut man das. Aber wir alle können vom Elfenbeinturm aus tolle Sprüche klopfen – die Realität ist dann doch komplett anders.

Wie sah Ihre Realität aus?

Möhring: Ich war privilegiert, mit viel Zeit und viel Platz für meine drei Kinder. Wir haben das Homeschooling und die gemeinsame Zeit genossen. Wir hatten einen besonders tollen Frühsommer, in der uns die Natur ihren Reichtum zu Füßen gelegt hat.

Im Schutzanzug: Wotan Wilke Möhring als Forscher Richard in „Sløborn“.

Foto: Krzysztof Wiktor / ZDF

Sie hatten auch keine Angst?

Möhring: Ich bin grundsätzlich ein angstfreier Mensch. Aber ich mache mir natürlich Sorgen. Die kriegt man automatisch, wenn man Nachwuchs hat. Aber Sorge ist was anderes als Angst. Angst lähmt dich und blendet den Verstand aus. Sie ist der schlechteste Ratgeber, weil sie auf einem nebulösen Gefühl und nicht auf Fakten beruht. Ich versuche, diese Haltung meinen Kindern zu vermitteln, damit sie solchen Herausforderungen mit Vernunft und gesundem Menschenverstand begegnen. Und es war in dieser Zeit sehr spannend zu beobachten, wie Angstmechanismen funktionieren und welchen archaischen Motiven wir unterliegen.

Hat Ihnen die gesunde Rationalität in der Krise gefehlt?

Möhring: Sagen wir es so: Wenn aus Angst vor Unbekanntem blind gehandelt wird, kann dadurch mehr Schaden angerichtet werden als durch das Unbekannte. Das betrifft alles: Es fängt beim Streit um die letzten Nudeln im Supermarktregal an und geht bis zu den medizinischen Operationen, die nicht stattfanden. Das weiß man vorher aber nicht. Und auch anderes ist absurd: Wenn wir nichts für den Klimaschutz tun, dann gehen wir alle drauf. Aber das ist nicht so nah oder real, dass man da etwas machen will. Doch jetzt waren und sind die Leute bereit, zuhause zu bleiben, eine Maske zu tragen. Solange es bei den Leuten nicht vor die Tür schwappt, sehen sie die Flut nicht. So sind wir halt.

In der Serie geht es wesentlich dramatischer zu als in der Realität, und der Staat greift hier viel drastischer ins Leben ein. Wie kritisch sehen Sie unser System?

Möhring: Ich hinterfrage es, denn ich bin immer kritisch. Die getroffenen Entscheidungen treffen immer uns alle. Da fehlt mir manchmal schon die Transparenz und die soziale Komponente der Volksvertreter losgelöst vom Parteienapparat.

Was sind denn für Sie weitere Erkenntnisse dieser Krise?

Möhring: Der Ruf nach Abschottung und Ausgrenzung kann nicht das Signal sein. Eine Pandemie lässt sich nur weltweit lösen. Viren halten sich nicht an Grenzen. Und es gibt keinen Schuldigen – was besonders für die Leute eine tolle Erkenntnis ist, die ohne Schuldige nicht leben können. Dann der Hinweis auf der Metaebene: Was bedeutet so ein Virus? Das ist ja ein Schuss vor den Bug der großen Welt. Jetzt haben alle gemerkt, wie anfällig wir sind und wie zerbrechlich das alles ist. Die Frage ist natürlich: Ziehen wir die richtigen Schlüsse? Da kann man jetzt entweder alles falsch oder alles richtig machen. Ich bin sehr gespannt. Die Dummheit des Menschen ist leider unendlich.

Das sind Themen, die für Ihre Kinder stärkere Relevanz haben. Wie sehr sensibilisieren Sie sie dafür?

Möhring: Katastrophen haben im Kinderkopf nichts zu suchen. Denen muss man das auf kindliche Weise erklären und man muss ihnen auch Bilder vorenthalten. Ich will, dass sie eine Kindheit haben und eines Tages eine eigene Lösung finden, jetzt tragen sie noch nicht die Verantwortung dafür. Aber ich versuche ihnen natürlich Wissen zu vermitteln. Wissen ist Macht. Und Themen wie Nachhaltigkeit oder Tierwohl sind bei ihnen automatisch in der DNA mit drin. Die werden damit ganz anders umgehen. Daher bin ich auf den Generationswechsel in der politischen Ebene sehr gespannt.

Die Serie könnte nach den ersten acht Folgen weiter gehen...

Möhring: Auf jeden Fall. Ich würde das gerne weiterspinnen, mit dem Paradigmenwechsel in unserem Leben hat das ja nicht direkt zu tun. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in einer künftigen Staffel auf dem Pferd durch ein menschenleeres Berlin reite, solche Bilder will ich schon gerne sehen. Meine Ausdrucksleidenschaft als Schauspieler ist ungebrochen.

