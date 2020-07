Keira Knightleys feministisches Idol heißt Greta Thunberg

Berlin. In ihrem neuen Film „Die Misswahl – Beginn einer Revolution“ spielt Keira Knightley (35) eine feministische Aktivistin, die in den frühen Siebzigerjahren in Großbritannien für Schlagzeilen sorgte. Und auch im Interview entpuppt sich der „Fluch der Karibik“- und „Tatsächlich Liebe“-Star als in Sachen Frauenrechte ebenso streitbare wie engagierte Frau.

Hatten Sie vor diesem Filmprojekt schon mal von der britischen Feministin Sally Alexander gehört?

Keira Knightley: Weder über Sally noch ihre spektakuläre Aktion bei der „Miss World“-Wahl 1970 in London. Eine derart beliebte TV-Liveshow mit Stinkbomben, Wasserpistolen und Fußball-Rasseln aufzumischen, wäre auch heute noch ziemlich gewagt. Damals war es revolutionär!

Die Show galt mit mehr als 100 Millionen weltweit als Straßenfeger und hatte sogar mehr Zuschauer als die Mondlandung…

Unglaublich, oder? Sally und die anderen Frauen von der „Woman’s Liberation Movement“ haben auf den Sexismus und den Fleischbeschau-Gedanken, der hinter dieser Wahl steckt, hingewiesen und eine kritische Diskussion in Millionen Haushalte getragen. Man kann es heute kaum noch nachvollziehen, wie groß diese Aktion in ihrer Wirkung damals tatsächlich war. Umso wichtiger finde ich es, dieses Kapitel der Frauenbewegung auch für jüngere Generationen zu erzählen.

Haben Sie eine feministische Ikone?

Ich finde Greta Thunberg grandios! Allein der Gedanke, dass ein 17-jähriges Mädchen Millionen Menschen auf der Welt Hoffnung gibt, sie sowohl emotionalisiert als auch polarisiert, den mächtigsten Männern der Welt Paroli bietet und die Meinung ins Gesicht sagt, ist einfach großartig. Wenn ich ihre Mutter wäre, dann würde ich jeden Tag vor lauter Stolz heulen.

Würden Sie gerne mal selbst in der Jury zu einer „Mister World“-Wahl sitzen und den Spieß umdrehen?

Auf keinen Fall! Da könnten noch so viele heiße Kerle vor meiner Nase herumturnen. Es mag zwar so sein, dass solche Contests heute moderner und zeitgemäßer geworden sind – und ich will auch über niemanden urteilen; aber Noten für Körperteile vergeben? Ohne mich! Ich möchte ja auch keine Bewertungen für meinen Hintern bekommen. Zumal ich weiß, wie schrecklich sich das anfühlt. In meiner Karriere musste ich auf dem Roten Teppich diesbezüglich einige unangenehme Erfahrungen machen.

Tatsächlich?

Sowohl beim Defilee vor den Golden Globes oder vor der Oscar-Verleihung kam es immer wieder mal vor, dass Fotografen meine Kolleginnen und mich lautstark mit einer Eins bis Zehn kommentiert haben. Da fielen sogar Sprüche wie „Zeig uns deinen Arsch, Baby!“ Es fühlte sich fast so an, als wären wir gestylte Pudel in einer Hundeschau…

Heftig! Aber durch die Digitalisierung bewerten wir uns heute leider auch untereinander mehr denn je.

Das stimmt! Social Media wirkt einen immensen Druck auf Mädchen und junge Frauen aus. Nicht nur in der Frage, wie sie auszusehen haben. Instagram sind im Grunde die Misswahlen der digitalen Ära. Nur, dass es keine Jury mehr gibt, sondern die Anzahl von Likes entscheidet, ob du Top oder Flop bist. Durch den permanenten Vergleich fühlen sich Teenager und junge Frauen nicht hübsch genug oder gar unzureichend. Ich habe gerade erst wieder gelesen, dass deren mentale Gesundheit durch diesen permanenten Druck massiv in Gefahr ist.

Ist es eine komplizierte Welt für Frauen?

Sehr kompliziert sogar. Ja, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten wichtige Fortschritte in Richtung Gleichberechtigung gemacht. Andererseits verdient eine Frau auch im Jahr 2020 nur in zwei Berufen garantiert mehr als ein Mann – als Model oder als Prostituierte. Ansonsten bekommen wir für gleiche Arbeit immer noch nicht die gleiche Bezahlung. Das ist doch nur noch traurig und sagt irgendwie alles, oder? Wir haben immer noch verdammt viel Arbeit vor uns, Ladies!