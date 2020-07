Warum ich wirklich gern eine Quotenfrau wäre

Berlin. In der CDU ist eine Menge los. Es ist die Zeit des Postengeschachers – und damit eine richtige Männerzeit. Messer in Rücken rammen, Lügen verbreiten, Netzwerke knüpfen. Es geht schließlich um den Parteivorsitz – und weil die Umfragewerte derzeit so stabil sind, die Kanzlerschaft. Wo die Frauen in diesem Rennen sind? Wurscht. Frauen an der Spitze gab es in den letzten Jahren ja genug. Jetzt sind die Männer dran.

Neu ist nun, dass sich die Herren Kandidaten, also Friedrich Merz, Armin Laschet, Norbert Röttgen und ein halber Jens Spahn, der dem CSU-Mann Markus Söder die Kanzlerschaft überlassen würde, uneins sind über ein Thema, das alle angeht: die Frauenquote. Die Volkspartei wird sich sicher noch ganz schön aufreiben bei dem Thema.

Der alte weiße Mann – oder: der Bierdeckel-Mann

Schließlich muss sie den Prototypen des alten weißen Mannes einbinden – von diesem Exemplar gibt es verdammt viele. Für die sind Frauen nützlich für die Wohlfühlklima. Für Blumensträuße auf Tagungstischen zum Beispiel. Das Problem: Der weiße Mann bleibt strippenziehend in bierseligen Hinterzimmern – und damit unter sich. Um nicht immer von alten Männern zu reden, nenne ich sie mal „Bierdeckel-Generation.“

Uns Boomern fällt dazu natürlich Friedrich Merz ein. Der Prototyp des Bierdeckels sozusagen, schließlich wurde er berühmt, weil er die Steuererklärung so vereinfachen wollte, dass sie auf einen Bierdeckel passt. Schöne einfache, analoge Welt.

Prototyp Friedrich Merz kriegt mindestens Bauchschmerzen bei der Frauenquote und ruft nach Leistung.

Die Frage ist, wer und was Leistung definiert. Ist es die Bierdeckel-Generation, dann leistet derjenige am meisten, der die besten Strippen ziehen und Netzwerke bauen kann. Da dringt die Quotenfrau dann wie ein Alien ein. Hält sie das aus, indem sie mithält und sich anpasst, überlebt sie irgendwie.

Philipp Amthor – der jüngste Bierdeckel der CDU

Unsere Kolumnistin Birgitta Stauber.

Foto: Krauthoefer

Leider taugen die Beispiele der Frauen, die sich etwa in Dax-Konzernen unter die Bierdeckel mischen, nicht für Optimismus. Ob bei Siemens, SAP oder Telekom: Überall scheiterten von außen quer eingestiegene Frauen an den Netzwerken.

Dass zu den Bierdeckeln nicht nur alte Männer gehören, zeigt der Fall Philipp Amthor. 27 Jahre jung, total digital – und voll vernetzt im Bierdeckel-Sumpf aus Vetternwirtschaft, unlauteren Gefälligkeiten (schärfer gesprochen: Korruption) und Größenwahn. Wie sehr dominieren die Bierdeckel noch die CDU, wenn sie als ihren Nachwuchsstar einen Amthor ausspucken?

Noch mal: Wer bestimmt eigentlich, was Leistung definiert? Qualifikation? Wann ist eine Führungskraft erfolgreich?

Wie biochemische Prozesse den Job beeinflussen

Bei Merkel heißt es oft: Sie habe sich ein perfektes Netzwerk geschaffen und gezielt ihre Gegner ausgeschaltet. Hätte ein Mann nicht besser machen können, lauten oft die Kommentare. Das heißt: Der Mann ist das Maß der Eignung. Wieso eigentlich?

Mein Studentenkind sagt, es sei klar, warum Männer so dominant sind, so wenig partnerschaftlich im Job, so viel Top down. Das liege an biochemischem Prozessen, die dafür sorgen, dass Männer intensiver und länger aggressiv seien als Frauen. Zum Beispiel. Das habe sie irgendwo gelesen.

Eine konsequente Quote würde wohl dieses männliche Maß der Dinge verschieben. Würde Fleiß im Job stärker honorieren, Ausdauer, Fairness, Teamfähigkeit. Ach, es wäre wohl schöner, so zu arbeiten, wenn sich nicht Frauen einer männlichen Unternehmenskultur unterordnen müssten, um erfolgreich zu sein.

Chefin bin ich ja schon

Wer will schon gern eine Quotenfrau sein, heißt es oft, gerade von Männern. Ich zum Beispiel. Gemeinsam mit meinem Netzwerk. Chefin bin ich ja eh schon. Schließlich hat mich unser früheres Au Pair immer so genannt.

• Weitere Frauengold-Kolumnen: