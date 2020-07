Wir dürfen die Toten in der Corona-Krise nicht vergessen

Berlin. Sie hat Hände gehalten. Die Hände derer, die allein sterben mussten, sagt die spanische Krankenschwester Aroa López. Es waren viele Hände, besonders im März und April.

Spanien gedachte in dieser Woche der Corona-Toten mit einem Staatsakt. Es war ein symbolischer Abschied von Müttern, Vätern, Kindern, Geschwistern und Freunden. Geleitet wurde die Zeremonie von König Felipe VI. Der Schmerz der Familien, die Angehörige verloren hätten, sei der Schmerz aller, sagte der Monarch. Es war ein würdiges Gedenken. Inzwischen sind in Spanien mehr als 28.000 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben – eine unfassbare Zahl.

Der Tod bedeutet auch Leid – und dieses sollten wir anerkennen

Auch in Deutschland werden mittlerweile mehr als 9000 Todesopfer beklagt. Das entspricht der Einwohnerzahl einer Kleinstadt. Warum ist man hierzulande so sprachlos gegenüber diesen Toten? Wo finden in der öffentlichen Debatte diejenigen statt, die gegangen sind? Oft allein, intubiert, vom Virus tödlich geschwächt. Gestritten wird vor allem über Feriengebiete und die Frage, ob das Tragen von Stoffmasken beim Einkaufen zumutbar sei.

Kerstin Münstermann kommentiert die Trauerkultur der Deutschen in der Corona-Krise.

Foto: Reto Klar

Liegt das laute Schweigen daran, dass so viele in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern gestorben sind, die quasi von der Außenwelt abgeschottet waren? Die Frage nach der Tödlichkeit des neuen Coronavirus wird oft mit dem Verweis auf hohes Alter und Vorerkrankungen abgetan. So, als ob es eine Schwäche wäre, wenn sich das Virus eines Körpers bemächtigt. Zumal Vorerkrankungen wie Diabetes oft auch Jüngere betreffen, auch Dialysepatienten sind nicht automatisch hochbetagt.

Zudem ist der Verweis auf die statistisch geringe Übersterblichkeit (was für ein Wort) in Deutschland zynisch. Es stimmt, Menschen sterben bei Verkehrsunfällen, werden Verbrechensopfer, verunglücken im Haushalt. Aber ist das ein Trost, wenn statistisch gesehen „nur ein paar mehr“ gestorben sind als „normal“? Was für eine Argumentation.

Jedem Tod geht viel Leid voraus. Nicht jeder Patient etwa, der künstlich beamtet werden muss, bekommt davon nichts mit. Es gibt sie, die Telefonate mit Angehörigen vor einer weiteren Behandlungsstufe. In vielen Fällen kam dann kein Anruf mehr.

Die Corona-Toten verdienen unsere Gedanken

Einige Medien haben das Leben von Covid-19-Opfern nachgezeichnet, doch ein übergreifendes Gedenken und Reden über die Toten findet nicht statt. Auch die Politik bleibt seltsam stumm.

Die Gesellschaft sollte den technischen Umgang mit den Totenzahlen schnell ablegen, sich auf Rituale besinnen und ja, sich auch dem Leid stellen, das das Coronavirus mit sich bringt und das man gern so schnell vergessen möchte. Es braucht keinen Staatsakt, aber doch eine breitere Debatte über Trauer, den Umgang mit Krankheit und Tod. Hilfsangebote für Verwandte und Freunde, die wahrscheinlich in diesen Sommertagen erst so richtig begreifen, was eigentlich passiert ist im Frühjahr dieses Jahres.

Auf dem dramatischen EU-Gipfel wird in diesen Tagen intensiv um den Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Krise gerungen. Es ist der Versuch, der drohenden Armut auf dem Kontinent etwas entgegenzusetzen. Doch es ist eine ganz andere Dimension als die Finanz- oder Eurokrise vor mehr als zehn Jahren. Während um Milliardenhilfen gestritten wird, sterben weiter Menschen an der Ursache der Krise, dem Virus.

Heinsberg in Nordrhein-Westfalen war Deutschlands erster Hotspot. Der Name steht auch für Menschen, die im höheren Alter voller Lebenslust Karneval gefeiert haben – und das noch viele Jahre tun wollten. Sie verdienen es, dass man für sie innehält – und die Gefahr von Sars-CoV-2 nicht unterschätzt.

Mehr Infos zur Coronavirus-Pandemie: