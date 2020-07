Hawala – So funktioniert das Bankensystem der Kriminellen

Berlin/Düsseldorf. Das Geld soll diesmal nach Berlin, nicht nach Chemnitz. 60.000 Euro. Unter dem Namen Hashemi, Codenummer 234. „Es ist bestätigt worden“, antwortet der Mittelsmann. Dann nennt er eine Adresse in Berlin, einen Gemüseladen, unauffällig, wie es Tausende in der Hauptstadt gibt. Hashemi solle nach einem Herrn Ahmad fragen. Alles ist sicher. „Gegen 13 Uhr werde ich da sein. Und rufe Sie dann an.“

Dann endet das Telefonat. Im weltweiten Handel mit Geld, vorbei an Banken, an Aufsichtsbehörden und Steuerämtern, fließen an diesem Tag 60.000 Euro. Geld, das mit Drogenverkäufen verdient wurde. Es ist ein kleiner Betrag. An anderen Tagen sind es auch mal ein paar Hunderttausend Euro.

Hawala: 200 Milliarden Dollar per Transfer weltweit – jedes Jahr

Es ist ein Geldtransfer, der nichts hinterlässt. Keine Überweisungsscheine, keine digitalen Speicherdaten auf Servern von Online-Banken, keine Quittungen, keine Kontobewegungen. Es ist ein System, das vor allem auf „Treue und Glauben“ basiere, sagt Thomas Jungbluth, leitender Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen. „Es gibt keine Spur des Geldes.“ Und genau deshalb ist es für Kriminelle so interessant.

Hawala, so nennt sich das Transfersystem, mit dem heute laut Sicherheitsbehörden rund 200 Milliarden Dollar jährlich um die Welt geschickt werden. Genaue Zahlen kennt niemand, das Dunkelfeld ist riesig. Meist fließt das Geld über Hotspots wie Dubai oder Istanbul. Aber auch bis in die Provinz im Libanon, in Kanada oder Marokko. Bis nach Remscheid, Frankfurt oder Berlin.

Hawala-Banking: Der Begriff fällt vor allem bei Drogengeschäften auf

Vor allem bei Drogengeschäften, aber auch in Ermittlungen gegen Menschenhändler, illegale Schleuser oder Waffenhändler fällt der Polizei immer wieder Hawala-Banking auf. Vor allem dann, wenn viel Bargeld im Spiel ist.

Das Telefonat zwischen Hashemi und dem Vermittler haben Polizisten mitgeschnitten, als sie Drogendealern auf die Schliche kamen. Die Namen sind geändert, aber die Überweisung passierte so.

60.000 Euro sollten aus Dubai nach Deutschland. Dafür kontaktierte der Bote einen Hawaladar in der arabischen Metropole, zahlte das Geld ein. Hashemi bekam einen Kontakt in Berlin. Dort, in dem Gemüseladen, bekommt er den Betrag ausgezahlt. Das Geld selbst aber muss niemals Grenzen überschreiten.

Duisburg: Polizeibeamte sichern im November 2019 kistenweise Beweise nach einer Durchsuchung in einem Geschäft.

Foto: Christoph Reichwein / dpa

Gemüseläden und Reisebüros sind getarnt als Hawala-Abholstationen

Stattdessen sind die Abholstationen für das Geld gut getarnt, als Reisebüros, Lebensmittelgeschäfte, Importfirmen und Juweliere – in Branchen, in denen ohnehin jede Menge Bargeld unauffällig lagern kann.

Ein verurteilter Drogendealer, der per Hawala-System sein Geld aus seinen illegalen Geschäften transferiert hat, erzählt in einer Vernehmung bei der Polizei, dass es „haufenweise Iraner, Afghanen, Syrer“ gebe, die aus der Region ihr Geld hierherbringen wollten oder dorthin schicken wollen. Der Markt der Hawaladare boomt.

Der Beschuldigte nennt die Läden gegenüber der Polizei nur „Wechselstuben“. Die Betreiber hätten sowohl „legal als auch schwarz gearbeitet“. Einen Teil ihrer Einnahmen melden sie ganz regulär an die deutschen Behörden. „Aber nicht alles.“

Auch Arbeitsmigranten nutzen Hawala, um Geld in die Heimat zu transferieren

Hawala ist Arabisch. Es bedeutet „wechseln“ oder „überweisen“. Das System stammt aus einer Zeit, dem frühen Mittelalter, in der Geldtransporte über Land gefährlich waren und Banksysteme nicht existierten. Damals nutzten Muslime Hawala. Und viele nutzen es heute. In asiatischen Ländern haben sich vergleichbare Systeme über die Jahrhunderte etabliert.

Studien zeigen, dass gerade ärmere Arbeitsmigranten mit Hilfe von Hawala-Banking ihr im Ausland verdientes Geld in die Heimat schicken. Dafür brauchen sie kein Bankkonto, die Wechselraten sind meist ohnehin besser – und im Dorf in der pakistanischen oder afghanischen Heimat ist der Hawaladar nicht selten näher als die nächste Bankfiliale. In vielen Staaten ist Hawala-Banking legal. In Deutschland nicht.

Al-Qaida-Boss Osama bin Laden hatte ein eigenes Hawala-Netzwerk

Und auch Terroristen nutzen das System. Der frühere Al-Qaida-Boss Osama bin Laden baute ein eigenes Netzwerk an Hawaladaren auf, von Pakistan und Dubai über den Nahen Osten. Rund ein Dutzend Hawala-Bänker sollen laut einem Bericht der US-Sicherheitsbehörden vor den Anschlägen in New York 2001 für die Terrororganisation gearbeitet haben.

Bis heute, so zeigen Studien, schaffen Islamisten Geld per Hawala-Banking zu ihren Mitgliedern. Laut Bundesregierung hatte der Generalbundesanwalt in den vergangenen Jahren in acht Terror-Verfahren Hinweise darauf, dass Mitglieder des selbsternannten „Islamischen Staates“ (IS) oder anderer islamistischer Organisationen Geld mit Hilfe von Hawala-Banking transferierten. Dass so Anschläge finanziert waren, ließ sich allerdings bislang nicht nachweisen.

Düsseldorf: Beschlagnahmte Geldbündel aus einer mutmaßlichen Hawala-Bank liegen in einer Kiste beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.

Foto: - / dpa

Die Ermittler versuchen, durch Kuriere den Netzwerken auf die Spur zu kommen

In Deutschland ist es meist die Gier nach schnellen Profiten, die Täter antreibt. In Leipzig wird 2014 ein Vietnamese verurteilt. Er betreibt ein Reisebüro. Doch der Mann bietet auch andere Dienste an: 800 Hawala-Geschäfte können ihm die Ermittler nachweisen.

Mal sind es dreistellige Beträge, mal sechsstellige. Er transportiert das Geld mal persönlich als Passagier in Linienflügen nach Hanoi. Mal gibt er die Scheine Crewmitgliedern oder anderen Kurieren mit. Nie ist es sein eigenes Geld. Woher es kommt – unklar.

Seine Geschwister in der Heimat helfen ihm. Insgesamt fließen so mindestens 14 Millionen Euro vorbei am Zoll aus Deutschland nach Vietnam. Der Hawaladar aus Leipzig erhält dafür eine Provision, insgesamt rund 140.000 Euro. Und doch: Der Bundesgerichtshof kassiert später das Urteil – ein kriminelles Gewerbe sahen die Richter nicht erwiesen. Schließlich transportiere der Mann eben nur Bargeld, als „Privatperson“.

Die Geld-Kuriere sind die Schwachstelle des Systems

Trotz dieser Rückschläge vor Gericht sind es diese Momente, auf die Ermittler im Kampf gegen illegales Hawala-Banking setzen: die Kuriere. Irgendwann muss Geld von einem Land in das andere, von einer Wechselstube in die andere.

Denn zahlt ein Hawaladar in Istanbul immer nur Geld aus, das in Düsseldorf oder Berlin in einem Gemüseladen eingezahlt wird – dann fehlt irgendwann auf der einen Seite Bares. Und „die Konten müssen ausgeglichen werden“, sagt Ermittler Jungbluth. „Das ist unsere Chance als Ermittler, diesen illegalen Hawala-Geschäften auf die Spur zu kommen.“

Festnahme am Flughafen: 400.000 Euro im Gepäck

Und so erwischen die Kriminalbeamten 2018 einen Geldkurier am Düsseldorfer Flughafen, im Gepäck 400.000 Euro in bar. Es ist eine erste Spur in einem der größten Hawala-Verfahren in Deutschland, das noch immer läuft. Doch die Ermittler sind schon weit gekommen.

Mitte November des vergangenen Jahres durchsuchen sie eine Firma in einem Gewerbegebiet in Nordrhein-Westfalen. Import und Export, darauf haben sich die drei Inhaber spezialisiert. Offiziell. Inoffiziell sind sie Hawaladare, nehmen Geld in Deutschland an, kontaktieren ihre Geschäftspartner in Nahost – dort zahlen diese die Empfänger bar aus.

Ermittler sichern Beweismaterial: In Nordrhein-Westfalen transferierte ein Hawala-Netzwerk innerhalb eines Jahres bis zu 500 Millionen Euro.

Foto: Christoph Reichwein / dpa

Bis zu 500 Millionen Euro bringt das Hawala-Netzwerk aus Deutschland

Die drei Männer gehören zu einem Netzwerk aus Händlern. Innerhalb eines Jahres sollen sie laut Kriminalbeamten zwischen 300 und 500 Millionen Euro per Hawala-Banking transferiert haben.

Vermögen wie Schmuck und Gold in Höhe von 26 Millionen Euro entdecken die Ermittler, dazu fünf Millionen Euro Bargeld. Ein Beamter berichtet, wie er nach einer Razzia allein aus einem Juwelier in Duisburg mit mehreren Millionen Euro kam.

Zwölf mutmaßliche Täter sind im Visier der Beamten, das Netzwerk reicht von Deutschland bis in die Türkei. „Der ganze Fall zeigt die Dimensionen des illegalen Hawala-Banking“, sagt Michael Reska vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen, der in dem Verfahren ermittelt. „Er zeigt, wie viel Geld am deutschen Staat und an der Bankenaufsicht vorbeigeschmuggelt wird.“

Hawaladare nutzen verschlüsselte Kommunikation für ihre Geschäfte

Woher das Geld kommt, ist auch hier offen. „Es ist sehr schwierig, den Hawaladaren eine Mittäterschaft in illegalen Geschäften nachzuweisen“, sagt Polizist Jungbluth. „Denn die Hawaladare wissen oft selbst nicht, aus welchen Kanälen das Geld ihrer Kunden fließt. Und sie wollen es auch nicht wissen. Wichtig ist ihnen die Provision. Mehr nicht.“

Zur Abwicklung der Geschäfte nutzen die organisierten Hawala-Bänker selten Emails oder das Mobilnetz. Orte der „Wechselstuben“, die Namen der Empfänger des Geldes und Zahlencodes teilen sie meist in verschlüsselten Chats mit. Für die Ermittler sind diese Nachrichten nur schwer zu knacken. Und: Die Spuren in Nahost oder Asien können die deutschen Polizisten kaum verfolgen – zu schlecht funktioniert die Zusammenarbeit mit den Behörden in den arabischen Staaten.

Auch unter den Hawaladaren gibt es Betrüger

Vertrauen ist die Währung im Hawala-Banking. Doch auch im System der Untergrund-Banken gibt es Betrug. Nicht überall regiert Treue. In Sachsen verabredet sich eine Gruppe Syrer und ein Deutscher dazu, einen Geldboten auszurauben. An einem Januarabend 2018, so rekonstruieren die Ermittler aus überwachten Handys, übergibt er 15.000 Euro in drei Briefumschlägen an den Hawala-Kurier.

Die Übergabe ist Teil des Plans. Kurz danach sollen andere aus der Bande den Geldboten überfallen. Die Beute wollen sich die jungen Männer aufteilen. Die Männer verfolgten den Kurier mit der Bahn von Leipzig über Erfurt bis nach Magdeburg. Der Raub scheiterte, die Täter sahen keine Chance für einen Raub auf den überfüllten Bahnsteigen.

Zwei der Täter arbeiteten laut Gericht selbst im Hawala-Banking. Sie kannten die Wege der Kuriere, sie wussten von dem Geld. Sie fädelten selbst die Übergaben ein. Verurteilt wurden sie nicht wegen der illegalen Bankgeschäfte – sondern wegen ihrer Verabredung zum Raub.

Hawala-Banking oft nur ein „Abfallprodukt“ bei Ermittlungen gegen Kriminelle

Wer mit Polizisten oder Staatsanwälten über Hawala-Banking spricht, hört deshalb auch immer wieder Zweifel. Haben die Strafverfolger Drogendealer im Visier, falle Hawala-Banking meist nur als „Abfallprodukt“ der Ermittlungen ab, berichtet einer, der seit vielen Jahren gegen organisierte Kriminelle vorgeht.

In einem Fall berichtet ein Ermittler von einem Geldkurier. Grenzbeamte hielten den Mann auf, als er mit seinem Auto aus den Niederlanden einreiste. Bei sich: 250.000 Euro. Woher das Geld stamme, wollen die Polizisten wissen. Das habe er in Amsterdam in einem verruchten Viertel gefunden, soll der Mann nur geantwortet haben. Oft müssen Ermittler diese kruden Aussagen schlucken, kommen der Quelle des Geldes nicht auf die Spur.

Verluste durch Grenzkontrollen und Razzien sind einkalkuliert

Wie jede kriminelle Organisation kalkulieren die Täter Verluste durch Grenzkontrollen und Razzien ein. Stammt das Geld aus illegalen Geschäften, meldet sich kein Besitzer bei der Polizei. Und darauf setzen die Beamten, wenn sie am Flughafen oder an der Grenze auf der Autobahn Geldkuriere mit Tausenden Euro in bar stoppen.

In dem Verfahren gegen das Netzwerk an Hawaladaren mit Schwerpunkt in Düsseldorf rechnen die Ermittler mit einer stolzen Summe, die bald in die Kasse des Staates fließen könnte. 30 Millionen Euro, Geld und Schmuck, das die Ermittler bei den Durchsuchungen beschlagnahmten. Melden wird sich wohl kaum noch ein „Besitzer“. Allein deshalb, so die Überzeugung der Kriminalbeamten, lohnt sich ein solches Verfahren.