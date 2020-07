Corona-Angst in Kita: Wann Kinder zu Hause bleiben sollen

Berlin. Die Nase läuft, doch das Kind ist quietschfidel – und bis auf den leichten Schnupfen gesund. Vor der Coronavirus-Pandemie war das für die meisten Eltern kein Grund die Kinder nicht in die Kita zu schicken. Jetzt schon.

Denn seit die Kitas in der Pandemie wieder geöffnet haben, gilt in den meisten Einrichtungen: Kinder, die erkältet sind, dürfen nicht kommen. Selbst dann nicht, wenn sie nur einen leichten Schnupfen haben.

Erzieher und Erzieherinnen wollen nicht für einen neuen Corona-Hotspot verantwortlich sein. Kinderärztinnen und -ärzte haben schon jetzt übervolle Wartezimmer. Und für viele Eltern ist ein verlässlicher Kitaplatz die Voraussetzung, um Geld verdienen zu können, ohne psychisch und physisch in kürzester Zeit auszubrennen.

Doch sobald die Temperaturen sinken, werden die Nasen wieder triefen. „Ich blicke mit Sorge auf den Herbst“, sagt Dr. Annette Lingenauber, Kinderärztin in Hamburg und Sprecherin des Landesverbands Hamburg des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Gerade für Eltern mit kleinen Kindern könnte der Herbst die nächste Belastungsprobe bringen.

Kinderärzte raten: Kinder sollten auch mit Schnupfen in die Kita gehen

„Wenn ein Kind nur einen leichten Schnupfen hat und kein anderer in der Familie und Umgebung krank ist, würde ich dazu raten, die Kinder trotzdem in die Kita gehen zu lassen, genauso, wie es bisher bei einem Kita-Schnupfen immer gehandhabt wurde. Dies ist vor dem Hintergrund der Corona-Erkrankungen aber wirklich eine schwierige Entscheidung”, sagt die Ärztin.

Für Eltern bedeutet jede laufende Nase, jede Erkältung bei einem Familienmitglied also einen Konflikt: Gehen wir das Risiko ein, dass im Zweifelsfall die gesamte Kita geschlossen wird oder gehen wir auf Nummer sicher und gehen bei jedem Schnupfen mit dem Kind zum Arzt?

„Unsere Praxen sind jetzt schon gut gefüllt”, sagt Lingenauber weiter. „Wir haben viel zu tun damit, Atteste auszustellen.“, so die Kinderärztin. Und wenn im Wartezimmer die Kinder dicht an dicht warten, nehme die Gefahr zu, dass sie sich mit weiteren Erregern infizieren.

Kita: Eltern wollen Kinder durch Atteste „gesundschreiben“ lassen

Dirk Rühling, praktizierender Kinderarzt in Weimar und Sprecher des Landesverbands Thüringen des BVKJ, hat bereits in den vergangenen Wochen bemerkt, dass mehr Eltern mit Kindern, die nur leichte Erkältungssymptome aufwiesen, in seine Praxis gekommen seien. „Aber bisher ist das alles in einem machbaren Rahmen – wenn die Erkältungszeit richtig beginnt, könnte das jedoch noch stark anziehen.“

„Gerade Kinder unter drei Jahren haben im Winter fast durchgängig Schnupfnasen – das ist ganz normal“, sagt er. „Solche Infekte haben in der Regel eine harmlose virale Ursache.“ Trotzdem halte er es für sinnvoll, dass Ärzte Atteste ausstellen. „Die Kinder zeigen ja Symptome, Ärzte können die fachlich einordnen.“

Für viele Kita-Träger ist die Lage klar. „Kinder, die Symptome aufweisen – dazu gehört auch eine laufende Nase – dürfen leider aktuell nicht in die Kitas“, sagt Frank Jansen, Geschäftsführer des Bundesverbands Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK).

Ein sogenanntes Betretungsverbot gelte für jedes Kind, das Symptome aufweist, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden. „Das ist für Eltern natürlich doof“, sagt Jansen. Deshalb versuchten viele Eltern durch ein Attest des Kinderarztes ihr Kind „gesundschreiben“ zu lassen – auch um selbst wieder arbeiten gehen zu können.

In den meisten Kitas gilt ein sogenanntes Betretungsverbot für jedes Kind, das Symptome aufweist, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden.

Erstaufnahme in die Kita: Arzt muss Kind untersuchen

Eine allgemeine Attestpflicht gibt es für Kita-Kinder nicht. Anders ist das beispielsweise vor der Erstaufnahme in der Kita. Dann muss ein schriftlicher Nachweis vorgelegt werden, dass ein altersgemäßer Impfschutz besteht.

Auch nach bestimmten Krankheiten wie etwa Masern, Mumps, Keuchhusten, Scharlach und Windpocken oder bei Kopflausbefall muss ein Arzt ein Attest ausstellen, das bestätigt, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Bei einer einfachen Erkältung gilt keine Attestpflicht. Jedoch kann ein solches Attest den Kitas Sicherheit geben, dass es sich nur um einen normalen Infekt – und nicht um Corona – handelt.

„Natürlich akzeptieren die Einrichtungen solche ärztlichen Atteste“, sagt Jansen. Seiner Erfahrung nach wird es aber schwer möglich sein, dass alle Eltern solche Nachweise mitbringen, da die Kinderärzte bereits jetzt zeitlich überfordert sind. In diesen Fällen müssten Kita-Leitungen durch politische Regelungen entlastet werden, fordert er. Sinnvoll fände Jansen aber, wenn sich Eltern von Kindern mit einer chronischen Erkrankung – wie etwa Heuschnupfen – Atteste ausstellen lassen würden.

RKI weist Schnupfen als ein Symptom von Covid-19 aus

„Wir können von unseren Fachkräften in den Einrichtungen nicht verlangen, dass sie jede Situation einzeln einschätzen – das können sie auch gar nicht. Schließlich sind es pädagogische und nicht medizinische Fachkräfte“, so Jansen. Deshalb orientieren sich die Mitgliedseinrichtungen des KTK-Bundesverbandes an Regelungen der Bundesländer oder Landkreise zum Betretungsverbot in den Kitas. Andere Träger orientierten sich an den Vorgaben des des Robert Koch-Instituts (RKI).

Doch das RKI beispielsweise weist Schnupfen als eines der möglichen Symptome von Covid-19 aus. Auf der Internetseite des Instituts heißt es: „Als häufigste Krankheitszeichen werden in Deutschland Husten und Fieber berichtet. Es sind aber auch eine Reihe weiterer Krankheitszeichen wie beispielsweise Schnupfen, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeine Schwäche möglich.“

Kita-Leiterin separiert Kinder mit laufender Nase

Kita-Leiterin Antje Legrand muss deshalb nun besonders hart durchgreifen. „Wenn ein Kind eine laufende Nase hat und die Eltern uns das nicht gesagt haben, müssen wir es sofort in einem abgetrennten Raum separieren“, erklärt die Leiterin der Kita Rabennest im rheinland-pfälzischen Braubach. Dann rufe sie die Eltern an und bitte diese, ihr Kind sofort abzuholen.

„Wir raten dann auch, direkt zum Arzt zu gehen, um abzuklären, was dahinter steckt“, sagt Legrand. Ein Attest brauchen die Kinder in der Kita Rabennest aber nicht. „Das ist je nach Kita-Träger unterschiedlich“, so die Kita-Leiterin. Wer symptomfrei ist, darf aber zurück in die Einrichtung. „Nur bei Durchfall oder Erbrechen, muss noch 48 Stunden gewartet werden.“

Wenn ein Kind eine laufende Nase hat, müssen die Eltern es sofort aus der Kita abholen.

Für Eltern bedeutet das oft ein Betreuungsproblem

Doch das bedeutet auch, dass die Kinder bei jeder laufenden Nase zu Hause beaufsichtigt werden müssen. Bisher seien die meisten Eltern sehr verständnisvoll, berichtet Legrand. „Eine Mutter hat mir aber erzählt, dass sie noch nicht weiß, wie sie die Betreuung im Herbst und Winter sicherstellen soll, wenn die Erkältungszeit losgeht”, sagt die Kita-Leiterin. „Ich habe ihr gesagt, dass ihr Mann dann auch die Betreuung übernehmen muss. Der hat schließlich genauso viele Tage zur Verfügung“,

Laut Gesetz darf jedes Elternteil im Jahr pro Kind zehn Tage am Arbeitsplatz fehlen, um sich um ein krankes Kind zu kümmern – bei vollem Gehalt. Für Alleinerziehende sind es bis zu 20 bezahlte Arbeitstage.

Arbeitsrechtler erklärt: Eltern müssen sich um Ersatzbetreuung kümmern

Doch was ist wenn Kitas schließen müssen, weil auch die Fachkräfte erkältet sind? „Wenn der Arbeitnehmer sein Kind bei der Kita nicht los wird – warum auch immer –, kann er zunächst einmal zu Hause bleiben, ohne dass ihm eine Abmahnung oder gar Kündigung droht“, sagt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

„Er muss sich allerdings um eine Ersatzbetreuung kümmern, die Lage ist also nicht so viel anders, als wenn das Kind auch nach Ansicht des Arztes krank ist.“ Doch auch das könnte schwierig werden, wenn das Kind im Winter durchgängig eine Schniefnase hat. Und gerade, wenn eine Corona-Infektion nicht komplett ausgeschlossen werden kann, fallen die Großeltern als Ersatzbetreuer der Kinder aus.

Kinderbetreuung: Eltern bekommen nicht unbedingt weiter Gehalt

Unsicher sei laut dem Anwalt aber, ob und woher der Arbeitnehmer sein Geld bekomme. Das sei arbeitsrechtlich sehr kompliziert und müsse im Einzelfall angeschaut werden. Die Gesetzeslage sieht vor, dass Eltern in der Regel zwei bis drei Tage am Stück vom Arbeitsplatz fernbleiben können und das Gehalt weitergezahlt werde, wenn die Betreuung der Kinder nicht sichergestellt ist. Danach ist jedoch eine Lohnfortzahlung erstmal nicht gesichert.

Die Bundesregierung hat deshalb in der Corona-Krise ein Sozialschutz-Paket beschlossen, das einen möglichen Verdienstausfall der Eltern auffangen soll. „Die Entschädigung in Höhe von 67 Prozent des Nettoeinkommens wird für bis zu sechs Wochen gewährt und ist auf einen monatlichen Höchstbetrag von 2016 Euro begrenzt”, heißt es auf der Internetseite des Bundesarbeitsministeriums. Die Auszahlung der Entschädigung ist bis Ende 2020 befristet.

„Die Kitas handeln hier natürlich gelegentlich auch recht selbstherrlich”

Laut Bredereck mache es arbeitsrechtlich zunächst einmal keinen Unterschied, ob bei dem Kind Corona-Verdacht besteht oder aus welchem Grund das Kind nicht kitatauglich ist: „Dementsprechend gelten die ganz normalen Regelungen.“

Und er fügt hinzu: „Im Übrigen gab es schon der Vergangenheit die Forderung von einigen Kitas, dass nach einer Erkältungskrankheit eine „Gesundschrift“ durch den Arzt erfolgt. Die Kitas handeln hier natürlich gelegentlich auch recht selbstherrlich, ohne zu berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer ja im Prinzip einen (einklagbaren) Betreuungsanspruch hat.“

Doch bevor Eltern den Betreuungsanspruch einklagen, ist es vielleicht doch schneller und einfacher, sich ins volle Wartezimmer beim Kinderarzt zu setzen – und ein Attest abzuholen, das bescheinigt, dass es sich nur um einen gewöhnlichen „Kita-Schnupfen” handelt.

