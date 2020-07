Elmar Wepper: Der ewige Grantler mag keine Miesepeter

München. Das ist mal wieder eine Paraderolle für Elmar Wepper: In der Tragikomödie „Grüner wird‘s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ (13. Juli, 20.15 Uhr, ARD) verkörpert der 76-jährige Schauspieler den grantigen Gartenbaumeister Schorsch.

Elmar Wepper, 1944 in Augsburg geboren, wurde 1974 einem breiten Publikum bekannt, als er in der Krimiserie „Der Kommissar“ die Nachfolge seines älteren Bruders Fritz Wepper (78) antrat.

Herr Wepper, in „Grüner wird’s nicht“ spielen Sie einen Gärtner. Haben Sie auch privat einen grünen Daumen?

Elmar Wepper: Ich gartel sehr gerne, wie man bei uns in Bayern sagt, und wenn man seit fast 30 Jahren ein Haus mit einem eigenen Garten hat, dann gehört das einfach zum Lebensalltag. Ich habe es gerade in den vergangenen Wochen als wahres Privileg empfunden, im Garten arbeiten zu dürfen. Das hat mich von der Coronakrise abgelenkt, und die Pflanzen hat’s gefreut.

Sie spielen mal wieder einen echt bayerischen Grantler, dabei sind Sie selber ja gar keiner…

Wepper: Bayer bin ich schon, Grantler weniger, das stimmt schon. Aber vielleicht macht es mir ja gerade deshalb unglaublich viel Spaß, in Filmen rumzugranteln. Privat gehen mir Grantler eher auf die Nerven, weil sie oft so chronische Miesepeter sind, die an allem was Schlechtes finden. Rechthaber, die die Schuld für alles immer bei anderen suchen, mag ich gar nicht. Gegen das mit einem Augenzwinkern betriebene bayerische Granteln habe ich allerdings nichts, im Gegenteil.

Die Figur, die Sie spielen, wirft alles hin und haut im Flugzeug einfach ab. Hatten Sie in Ihrem Leben auch schon Phasen, in denen Sie alles hinschmeißen wollten?

Wepper: Nein, vor solchen Erwägungen hat mich das Leben glücklicherweise verschont. Das bedeutet natürlich nicht, dass alles so gelaufen wäre, wie ich mir das gewünscht hätte, aber ich habe insgesamt viel Glück gehabt. Ich wollte ja eigentlich gar nicht Schauspieler, sondern Arzt werden. Dann habe ich anstelle von Medizin aber Germanistik und Theaterwissenschaft studiert und bin schließlich in die Schauspielerei hineingerutscht.

Die rebellische Gutsherrentochter Philomena (Emma Bading) und der bodenständige Gärtner „Schorsch" Kempter (Elmar Wepper) - ein ungleiches Gespann im Film „Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon".

Foto: Bernd Schuller / dpa

Dabei hat auch Ihr älterer Bruder Fritz Wepper, der ebenfalls ein berühmter Schauspieler ist, eine Rolle gespielt.

Wepper: Stimmt, ohne den Fritz wäre ich wohl nie Schauspieler geworden. Er hat mich schon in jungen Jahren mit der Branche bekannt gemacht, mich aber nie zu etwas gedrängt.

Haben Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Bruder?

Wepper: Ja, absolut. Ich bin jetzt seit 76 Jahren sein Bruder, und wir haben uns über die Jahrzehnte ganz gut zusammen durchgeschlagen, denke ich. Uns verbindet eine große Liebe, und wenn es mal Reibereien gibt, dann ist das nie was Ernsthaftes. Wenn wir uns mal streiten, dann wissen wir ganz genau, dass das nicht an unserer brüderlichen Freundschaft kratzen kann. Wir haben ein herzliches und enges Verhältnis.

Neben der Schauspielerei haben Sie auch viele Filme synchronisiert. Steht mal wieder ein neuer Film mit Mel Gibson an, den sie ja auch gesprochen haben?

Wepper: Nein, da ist momentan nichts im Busch. Ich habe in meinem Leben ja Hunderte Synchronisationen gemacht, und der Mel Gibson war immer was Besonderes. Er ist ein toller Schauspieler, hat eine wahnsinnige Präsenz und kann auch sehr komisch sein.

Haben Sie ihn mal kennengelernt?

Wepper: Ja, als er für den Film „Braveheart“ in den 90er-Jahren die Werbetrommel gerührt hat und auch in Deutschland Station gemacht hat. Als der Film in München Premiere hatte, klingelte am Nachmittag bei mir das Telefon und Mel Gibson war dran. Er hat mir gesagt, dass er meine Synchronisation besonders gut findet, das hat mich natürlich gefreut.

Und wie kam es dann zum Treffen?

Wepper: Er hat mich zum Essen eingeladen, und wir haben im „Bayerischen Hof“ eineinhalb Stunden lang bayerische Spezialitäten verputzt – er wollte vom Leberkäs bis zu den Weißwürsten alles probieren. Wir haben geratscht, und ich war ziemlich nervös, muss ich zugeben, aber er war wahnsinnig nett. Für die Premiere hat er sich dann noch was Witziges ausgedacht: Er hat mich auf die Bühne geholt und nur den Mund bewegt, während ich ihn sozusagen live synchronisiert habe. Eine Riesengaudi.

• Montag, 13. Juli, 2015 Uhr: „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“