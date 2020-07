Mann findet 55 Jahre alte Überreste von Flugzeugabsturz

Mont Blanc. Ein Spaziergänger hat in den französischen Alpen alte indische Zeitungen entdeckt, die sich mit einem Flugzeugabsturz von vor fast 55 Jahren in Verbindung bringen lassen. Zuvor hatte der Bossons-Gletscher am Mont Blanc die Überreste freigegeben. Die Zeitungen sollen sich an Bord einer der Air-India-Maschine „Kangchenjunga“ befunden haben, die am 24. Januar 1966 in dem französischen Bergmassiv zerschellte. 177 Menschen starben damals bei dem Absturz.

Spaziergänger fand schon früher Überreste von Air-India-Maschine

Der Finder der historischen Relikte heißt Timothée Mottin und betreibt ein Café-Restaurant auf gut 1300 Meter Höhe bei Chamonix. Die Zeitungen seien „in sehr gutem Zustand“ sagte der 33-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. In den Zeitungen stehen Artikel, die den Aufstieg Indira Gandhis zur ersten indischen Ministerpräsidentin verkünden. Die Blätter habe er bei einem Spaziergang am Gletscher entdeckt, sagte Mottin.

Er hatte bereits früher mutmaßliche Überreste von dem Absturz gefunden, die er in seinem Restaurant ausstellt. Sehr „bewegt“ hat ihn nach eigenen Angaben ein Foto von einem indischen Paar. „Ich zeige die Fundstücke lieber, als sie auf einem Speicher zu verstecken“, sagte der 33-Jährige.

Thimotée Mottin, Leiter des Café-Restaurants Cabane du Cerro, stellt in seinem Restaurant Fundstücke aus, die mutmaßlich aus einem abgestürzten Passagierflugzeug stammen.

Gletscher gibt menschliche Überreste preis

Vor drei Jahren hatte der Gletscher auch menschliche Überreste freigelegt. Unklar ist aber, ob es sich um Passagiere des Air-India-Flugs handelt oder um Insassen einer anderen indischen Maschine, die bereits 1950 am Mont Blanc abgestürzt war.

Im Jahr 2013 fand ein Skiwanderer zudem eine Kiste mit Edelsteinen, deren Wert auf bis zu 246.000 Euro geschätzt wird. Auch die Smaragde und Saphire stammen wahrscheinlich aus dem Air-India-Flug.

