Wacken 2020: Metal-Festival wegen Corona nur online

Wegen der Corona-Pandemie findet das Heavy-Metal Festival Wacken 2020 digital statt

Dieses Jahr läuft die Veranstaltung unter dem Namen „Wacken World Wide“

„Metal“-Veteranen wie Blind Guardian und Kreator sind Teil des Festivals

Wacken 2020

Jedes Jahr lockt das Wacken Open Air Zehntausende Metal-Fans in die schleswig-holsteinische Gemeinde Wacken. In Zeiten von Corona ist das vorerst keine Option – deshalb haben die Veranstalter dieses Jahr einen anderen anderen Festival-Ansatz gewählt. Unter dem Titel „Wacken World Wide“ sollen Fans auf der ganzen Welt die Konzerte online mitverfolgen können. Alle Details:

Wacken World Wide: Festival findet in Zeiten von Corona digital statt

Volksfeste und Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern stuft die schleswig-holsteinische Landesregierung als „Event“ und damit als Risikoklasse I ein. Unter diese Kategorie fallen auch Festivals wie das Wacken.

Nach Ansicht der Politiker ist das Risiko eines Corona-Neuausbruchs bei Veranstaltungen dieser Größenordnung sehr hoch. Die Einschätzung begründen sie unter anderem damit, dass Teilnehmer nur schwer erfassbar sind und Abstandsgebote in der Regel nicht eingehalten werden können. Auch das Thema Hygiene dürfte schwierig werden – wie die Bilder aus vergangenen Jahren zeigen:

Aus diesem Grund wurde das Wacken Festival 2020, neben anderen in Schleswig-Holstein stattfindenden Großveranstaltungen, Mitte April abgesagt. Nun ließen die Veranstalter verlauten: Fans müssen dieses Jahr nicht komplett auf das Festival verzichten – es findet digital unter dem Namen „Wacken World Wide“ statt.

Festival-Mitbegründer Thomas Jensen: „Das gesamte Team hat in den letzten Wochen und Monaten mit viel Ehrgeiz und Motivation an der Umsetzung des neuen Konzepts zu Wacken World Wide gearbeitet, um ein beispielloses Gesamtpaket auf die Beine zu stellen“.

Die Veranstalter haben einen Ankündigungs-Trailer bei YouTube gepostet

Wacken World Wide - Announcement Trailer

Das Wacken World Wide zeichnet sich nach Angaben der Veranstalter dadurch aus, dass die Musiker live spielen werden und dabei laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur „in Echtzeit mit präzisem Kamera-Tracking abgefilmt und direkt in ein virtuelles Set integriert werden“. Fans sollen durch Mitmachprogramme und Interaktionen die Möglichkeit haben, aktiv am Festival teilzunehmen.

Wacken 2020 Lineup: Diese Bands sind dabei

Bislang nennen die Veranstalter diese Bands als Teil des Line-ups auf der Veranstaltungsseite wacken-world-wide.com:

Blind Guardian (bereits teilgenommen 1992, 1998, 2002, 2007, 2011, 2016)

Heaven Shall Burn (2003, 2007, 2011, 2014, 2017)

In Extremo (1998, 1999, 2006, 2012, 2015, 2018)

Kreator (1996, 2002, 2005, 2011, 2014, 2017) und

Beyond The Black (2014, 2015, 2016, 2017, 2019)

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Bands ebenfalls ein Livekonzert geben werden.

Wacken World Wide: Wann und wo findet das Festival statt?

Das Festival findet dieses Jahr vom 29. Juli bis 1. August statt. Tickets müssen nicht gekauft werden – die Veranstaltung ist dieses Jahr kostenlos. Metal-Fans können sie ab Ende Juli im Livestream verfolgen. Dieser soll kostenlos auf wacken-world-wide.com, bei MagentaMusik 360 und auf MagentaTV zu sehen sein.

Wacken Open Air: Hintergrundinformationen zum Heavy-Metal-Festival

Das „Wacken Open Air“ findet seit 1990 in der 1800-Einwohner-Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein statt. Bis zu 75.000 zahlende Besucher finden sich hier jährlich am ersten Augustwochenende ein. Das Line-up besteht traditionell größtenteils aus Hard-Rock- und Heavy-Metal-Bands, vereinzelt sind auch Punk-Rock, Hardcore und weitere Spielarten des Metal-Genres vertreten.

Unter anderen haben bereits folgende Metal-Urgesteine auf dem Festival gespielt:

Iron Maiden (2008, 2010, 2016),

Slayer (2003, 2010, 2014, 2019) und

Motörhead (1997, 2001, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2014)

Die Gemeinde Wacken gestaltet das Festival aktiv mit. So eröffnen beispielsweise die „Wacken Firefighters“, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wacken, seit 2010 die Veranstaltung mit einem Konzert.

Foto 1 von 29 Foto: Gina Wetzler / Getty Images Vom 2. bis 4. August war wieder Heavy-Metal-Zeit in Wacken. Die Fans waren bester Laune – und hattenen reichlich Durst bei der Hitze. Schon zum 29. Mal ist das Wacken Open Air (WOA) Treffpunkt für die Freunde des harten Rock.

