Mary Kay Letourneau ist tot: Das Ende einer Skandal-Liebe

Seattle. Es ist eine Geschichte über die Kraft der Liebe. Vor 15 Jahren heirateten die beiden US-Amerikaner Mary Kay Letourneau und Vili Fualaau. Obwohl sie sich vor drei Jahren trennten, pflegte Fualaau seine krebskranke Ex-Frau. Jetzt ist sie im Alter von 58 Jahren gestorben. „Ich habe einen Teil von mir selbst verloren“, sagt der 37-jährige Gartencenter-Mitarbeiter.

Es ist aber auch die Geschichte eines Missbrauchs. Fualaau war erst zwölf Jahre alt, als die damals 34-jährige Letourneau eine illegale sexuelle Beziehung zu ihm aufnahm. Sie war seine Lehrerin. Als sie ihn erstmals in einem Vorort von Seattle unterrichtete, war er acht Jahre alt.

Sie erkennt das künstlerische Talent des stillen Jungen aus schwierigen Verhältnissen, dessen Eltern aus dem Pazifikstaat Samoa in den kühlen Nordwesten der USA eingewandert waren. Sie fördert ihn, lädt ihn in ihr Haus ein, in dem sie mit ihrem Mann und ihren vier Kindern lebt. Der Junge freundet sich mit ihrem ältesten Sohn an – der ist anderthalb Jahre jünger.

Kurz vor Fualaaus 13. Geburtstag kommt es zu dem ersten Missbrauch. „Der Vorfall war eine Nacht, die nicht mit einem Kuss endete“, schilderte Letourneau später in einem Interview mit dem Sender ABC diese Begegnung. „Ich dachte, es würde aufhören, aber es hörte nicht auf.“ Sie beschreibt das Geschehene, als wäre es eben passiert, als hätte sie als Erwachsene nicht wirklich darüber entscheiden können. Lesen Sie auch: Kindesmissbrauch – Die Gesellschaft muss sich wehren

Sechs weitere Monate missbraucht die Lehrerin ihren Schüler. Sie verstrickt den Jungen in eine Art Abhängigkeit. Seine Gedanken drehten sich täglich nur darum, wann er Letourneau treffen könne, sagt er später. Dann fliegt alles auf: Letourneaus Ehemann entdeckt Liebesbriefe, die seine Frau ihrem Schüler geschrieben hat. Er nimmt die Kinder und zieht nach Alaska. Ein Cousin zeigt sie an. Die Lehrerin wird Anfang 1997 der Vergewaltigung eines Schutzbefohlenen schuldig gesprochen.

1997: Mary Kay Letourneau auf dem Weg zu einer Anhörung, nachdem sie wegen Vergewaltigung eines Schutzbefohlenen angezeigt worden war.

Lehrerin setzt sich über Kontaktverbot hinweg

Nach drei Monaten Gefängnis wird sie entlassen – unter der Auflage, sich Fualaau nie wieder zu nähern. Wenig später bekommt sie eine Tochter von ihrem damals 14-jährigen Opfer. Im Februar 1998 missbraucht sie den Jungen wieder. Sie wird festgenommen, diesmal zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Noch in der Haft bekommt Letourneau eine zweite Tochter.

Fualaaus Leben gerät aus den Fugen. Er schmeißt die Schule, versucht, die beiden Töchter durchzubringen, trinkt, wird depressiv. Besuchen darf er die Straftäterin nicht. „Es ist ein Wunder, dass ich diese Zeit überlebt habe“, sagt er später. 2004 wird sie entlassen, ein Jahr später heiraten die beiden. Die Hochzeit wird zum Medienereignis. Trotz Scheidung ist Fualaau in den letzten zwei Monaten ihres Lebens wieder bei seiner Ex-Frau eingezogen. „Er hat sie rund um die Uhr gepflegt“, sagt sein Anwalt. Lesen Sie auch: Sexueller Missbrauch in Bergisch Gladbach – 30.000 Spuren zu Verdächtigen entdeckt

Beide beschrieben die Beziehung von Anfang an als einvernehmlich

Ihre Beziehung beschrieben die beiden immer als von Beginn an einvernehmlich. In den Medien wurde sie als „verbotene Liebe“ romantisiert. „Ich bin kein Opfer“, beteuerte Fualaau. Doch seine Mutter betonte in einem Interview, wie sehr ihr Sohn durch den Missbrauch traumatisiert worden sei: „Es war moralisch falsch. Ich wusste, dass mein Sohn groß werden würde. Doch ich habe ihn im Alter von zwölf Jahren verloren.“ Mehr zum Thema: Missbrauch – „Ich wurde mit ihm in den Keller geschickt“

Julia von Weiler von dem Verein Innocence in Danger sagt unserer Redaktion, dass der Missbrauch von Minderjährigen durch Frauen häufig als „Verführung“ verharmlost werde. „Es herrschen Mythen über die Frau: Sie kann sexuell nicht aggressiv sein, sie nutzt kein Machtgefälle aus. Jedoch: 46,5 Prozent der männlichen Missbrauchsopfer berichten, dass eine Frau in dem Missbrauch involviert oder allein verantwortlich war.“ Wegen der falschen Vorstellungen würden Jungen als Opfer weniger ernst genommen.