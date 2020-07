Thomas Gottschalk führt Fans und Medien auf falsche Fährte

Berlin. Mehr als zwei Jahre hatte seine Twitter-Abstinenz gedauert – dann meldete sich Entertainer Thomas Gottschalk am Montag mit einem rätselhaften Tweet zurück. Und machte sich einen Spaß daraus, Fans und Medien auf falsche Fährten zu schicken.

„20.07.2020“ und ein rotes Herzchen standen in der Nachricht Gottschalks: Die deutschen Medien begannen sofort fieberhaft zu rätseln, was an dem besagten Tag geschehen könnte.

Heiratet er seine Freundin Karina Mroß? Zieht der 70-Jährige zurück in die USA? Gibt er sein TV-Comeback? – die Ideen waren vielfältig, doch am Ende traf keine zu.

20.07.2020 ❤️ — Thomas Gottschalk (@herbstblond) July 6, 2020

Am Montagabend erklärte Gottschalk in seiner Radioshow bei SWR 3, hinter dem Datum verstecke sich überhaupt keine tiefere Bedeutung. Er habe mit dem Tweet lediglich herausfinden wollen, ob und wie schnell das Netz und die Medien mit Spekulationen beginnen würden.

Thomas Gottschalk plant Zukunft mit neuer Freundin in den USA

Dabei waren die Ideen, die kursierten, nicht völlig aus der Luft gegriffen: In einem Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ sprach Gottschalk anlässlich seines 70. Geburtstages erst kürzlich über die Trennung von seiner Ex-Frau Thea und erzählte auch, dass er die Zukunft mit seiner neuen Freundin in den USA plant. Doch jetzt ist klar: am 20. Juli wird das definitiv nicht geschehen.

Am 12. April 2018 hatte sich Gottschalk zuletzt bei Twitter gemeldet. Damals kündigte der Entertainer an, eine „Sommerpause“ einzulegen, um ein Buch zu schreiben. Anschließend meldete er sich mehr als zwei Jahre nicht mehr auf der Plattform. (amw)