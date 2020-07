Produzent Oliver Berben rät Nachwuchs, auch mal auszuflippen

Berlin. Aktuell hat der Erfolgsproduzent Oliver Berben die Auswahl der Gewinner des renommierten „Shocking Shorts Awards“ zu verantworten. Obwohl der 48-Jährige dafür reihenweise Horror- und Thriller-Streifen sichten musste, outet er sich im Gespräch als zart besaitet. Doch immerhin meistert er mit guten Nerven die aktuelle Pandemie.

Sie sind einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten. Hätten Sie jetzt Lust, eine Pandemie-Geschichte zu verfilmen? Oder käme das grundsätzlich nicht in Frage?

Oliver Berben: Ich halte von grundsätzlichen Antworten zu solchen Fragen wenig. Wenn der richtige Vorschlag vom richtigen Team kommt, warum nicht? Aber man muss sich schon überlegen, ob man zu nah dran ist und noch besser warten sollte. Auch ist die Frage, wie realistisch das im Detail sein soll. Unabhängig davon glaube ich nicht, dass der Zuschauer Lust hat, die ganze Zeit Schauspieler mit Masken im Gesicht zu sehen. Wir wollen schließlich den Menschen auch die Möglichkeit bieten, der Wirklichkeit zu entkommen.

Sie haben angefangen wieder zu drehen. Wie waren Ihre Produktionen von der Corona-Krise betroffen?

Mit der Constantin stellen wir im Jahr knapp 1000 Stunden Programm für Sender und Streamer und über 15 Kinofilme her. „Friedrichstadt-Palast“ wird die größte ZDF-Serie des nächsten Jahres sein. Das war beispielsweise eines der Lockdown-Opfer. Ich gehe davon aus, dass wir im November wieder drehen. Noch sind wir weit vom normalen Produktionsvolumen entfernt. Bei einigen Projekten verlieren wir ein halbes Jahr.

Sie haben dafür auch ein entsprechendes Hygiene- und Präventionssystem umsetzen müssen. Aber was ist, wenn sich bei einem Dreh jemand infiziert?

Ganz wichtig war es auch, dass wir die Kommunikation intern und mit den Gesundheitsämtern optimiert haben. Wenn es einen Verdachtsfall gibt, dann muss nicht das gesamte Team und die ganze Besetzung in Quarantäne. Wir können Betroffene identifizieren und separieren. Wir testen intensiv Mitarbeiter, die von außen dazu geholt werden.

In diesen aufreibenden Zeiten widmen Sie sich als Juror noch den ‚Shocking Short Awards’, mit denen deutsche Nachwuchsregisseure in den Genres Thriller und Horror gefördert werden. Gibt es für die hierzulande ein Publikum?

Ich durfte schon vor ca. zehn Jahren der Jury angehören, und ich gebe zu, dass sich im deutschen Kino seither insgesamt nicht viel geändert hat. Hauptsächlich funktionieren hier Literaturverfilmungen und Komödien, natürlich auch große Action und Comicverfilmungen. Kinofilme müssen Events sein – das gilt auf der ganzen Welt. Aber das Schöne ist, dass es inzwischen viel mehr technische Auswertungsformen gibt. Da können Sie auch Genres wie Horror und Thriller auswerten, selbst wenn die Projekte nicht englischsprachig sind.

Welche Filme und Serien schockieren Sie eigentlich?

Das Schockierende muss nicht nur aus dem Horror kommen, sondern kann auch aus der überraschenden plötzlichen Emotion heraus entstehen. Das geschieht sogar relativ häufig. Denn gerade weil es so viele Auswertungskanäle gibt, trauen sich die Geschichtenerzähler viel mehr. Unlängst habe ich mir auf Amazon Prime die Science-Fiction-Serie „Tales from the Loop“ angesehen. Das war total abgefahren und hat mich im besten Sinne schockiert. Ich freue mich so sehr darüber: Wie kommt man auf so eine Nummer und setzt sie so um? Das wäre vor ein paar Jahren unmöglich gewesen.

Und wann hatten Sie als Zuschauer zum letzten Mal so richtig Angst?

Ich muss gestehen: Prinzipiell vor Horrorfilmen.

Obwohl Ihre Firma die auch selbst produziert...

Ich weiß. Wenn ich in der Abnahme von Filmen wie „Resident Evil“ sitze, dann erschrecke ich mich so sehr, dass ich mich meinem Vorstandskollegen fast auf den Schoß setze. Zuletzt habe ich in dem Bereich die Stephen King-Serie „The Outsider“ gesehen. Das war ein Hammerding, das mich ordentlich mitgenommen hat.

Warum haben Sie dann eigentlich bei der „Shocking Short“-Jury zugesagt?

Weil es wahnsinnig erfrischend ist, sich in einem Genre zu tummeln, mit dem man nicht ständig zu tun hat. Und auch Talente zu entdecken, mit denen man sich gerne bei einer Tasse Kaffee zusammensetzen und über eine Geschichte sprechen möchte.

Eine der Geschichten, die Sie als Produzent demnächst erzählen, ist „Nicht tot zu kriegen“ mit Ihrer Mutter, der zwei Tage vor ihrem 70. Geburtstag ausgestrahlt wird. Was beeindruckt Sie an ihr?

Oft will man Schauspielerinnen und Schauspieler, die in gewissen Genres erfolgreich sind, eben nur in diesen sehen. Es hat mich fasziniert, dass sich Iris nicht davon hat beeinflussen lassen. Sie hat das gemacht, woran sie Spaß hatte, aber was auch den Leuten gefällt. Sie hat immer auch vor dem Publikum Respekt.