Entertainment-Legende Carl Reiner mit 98 Jahren gestorben

Los Angeles. Der US-amerikanische Regisseur, Schauspieler und Entertainer Carl Reiner ist tot. Wie seine Assistentin Judy Nagy dem Magazin „Variety“ mitteilte, sei er am 29. Juni im Alter von 98 Jahren in Los Angeles gestorben.

Als Kind österreichischer Einwanderer im New Yorker Stadtteil Bronx geboren, diente Reiner nach der Schule im Militär, wurde Schauspieler und später Regisseur. Er arbeitete eng mit dem Comedian und Schauspieler Mel Brooks („Spaceballs“) zusammen, mit dem er bis zu seinem Lebensende auch befreundet war.

Carl Reiner spielte den Gangster Saul Bloom in den „Ocean’s“-Filmen

Legenden unter sich: Mel Brooks und Carl Reiner verband eine jahrzehntelange Freundschaft.

Reiner entwickelte unter anderem die Idee zur US-Sitcom „The Dick Van Dyke Show“, die in den 60er Jahren große Erfolge feierte. Später war er auch als Schauspieler tätig – er spielte den Gangster Saul Bloom in „Ocean’s 11“, „Ocean’s 12“ und „Ocean’s 13“. Zudem hatte er Gastauftritte in TV-Serien wie „Dr. House“, „Two And A Half Men“ oder „Ally McBeal“.

Reiner hatte drei Kinder, unter anderem den bekannten Regisseur Rob Reiner, der etwa „Harry und Sally“, „Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers“ und „Die Braut des Prinzen“ drehte.

