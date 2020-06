Hochzeit: Michael Wendler und Laura Müller haben geheiratet

Berlin. Der Schlagersänger Michael Wendler (47, „Egal“) und seine Verlobte Laura Müller (19) haben am Freitag in Florida geheiratet. „WIR HABEN GEHEIRATET“, schrieb der Musiker am späten Freitagabend auf Instagram und postete dazu aktuelle Fotos. Das Paar habe sich in den USA standesamtlich getraut. „WIR SIND ÜBERGLÜCKLICH!“, so der Wendler. Doch die große Feier soll doch folgen – im Fernsehen.

Der Fernsehsender RTL, der die beiden derzeit für die Doku-Soap „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ begleitet, wird in wenigen Wochen die kirchliche Hochzeit in Las Vegas live übertragen.

Auch Laura Müller teilte die Neuigkeiten mit ihren knapp 570.000 Abonnenten und Abonnentinnen auf Instagram. „Heute Mittag amerikanischer Zeit haben wir beide JA gesagt“, schreibt Müller dort. In ihrem Profil bezeichnet sie sich nun als „Wifey“ von Michael Wendler. Zuletzt sorgte der Streit um den künftigen Nachnamen der Braut für Schlagzeilen. Müller heißt jetzt Norberg - so wie Wendlers Ex-Frau Claudia.

Der Schlagerstar Michael Wendler und seine Partnerin Laura Müller dürften zu den Lieblingen deutscher Boulevard-Medien gehören. Nach einem öffentlich ausgetragenen (Promo-)Streit traten Comedian Oliver Pocher und „der Wendler“ in einem TV-Duell an. „Pocher vs. Wendler“ bei RTL: Darum geht es in dem TV-Duell. Im April gaben Wendler und Müller ihre Verlobung bekannt. Die anschließende Doku-Soap zur Hochzeit hat sich unsere Autorin angeschaut: „Laura und der Wendler“: Das ist Trash-TV vom Feinsten.

