Vermisst – Diese Kinder suchen Ermittler in Deutschland

Berlin. Wanfried ist eine hessische Kleinstadt mit Fachwerkidylle. Der fünfjährige Aref lebte hier erst seit ein paar Monaten, seine Eltern waren aus Afghanistan geflohen. Am 4. April 2016 spielte er auf einem Spielplatz, als seine Mutter ihn aus den Augen verlor. Bis heute hat sie ihn nie wiedergesehen. Die erste Vermutung war, dass er in einen nahen Fluss gestürzt sei. Doch die Suche blieb ergebnislos.

Nach einem bewegenden Auftritt der Eltern bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ wollte ein Zuschauer den Jungen in einem Berliner Café mit einem älteren Mann gesichtet haben. Doch auch diese Spur führte ins Leere. Die Polizei ist bis heute ratlos.

Vermisst seit 2016: Aref aus Wanfried, damals 5 Jahre alt.

Der Fall Maddie zeigt: Ein Durchbruch in den Ermittlungen ist auch nach langen, quälenden Jahren möglich. Das britische Mädchen Madeleine „Maddie“ McCann war vor rund 13 Jahren als Dreijährige im Urlaub in Portugal verschwunden. Die Ermittler waren von einer Entführung ausgegangen. Mittlerweile hält die Staatsanwaltschaft Braunschweig Maddie für tot und ermittelt gegen einen 43 Jahre alten Deutschen wegen Mordverdacht.

Vermisst seit 2015: Inga aus Stendal, damals 5 Jahre alt.

Auch eine Verbindung zum Fall Inga, die 2015 als Fünfjährige in Stendal verschwand, wurde geprüft, konnte aber nicht bestätigt werden. Derzeit prüfen Ermittler eine Verbindung zum Fall Tristan. Der 13-Jährige wurde 1998 tot in Frankfurt gefunden.

Vermisst seit 2019: Rebecca aus Berlin, damals 15 Jahre alt.

Die Anteilnahme ist stets groß. Das Verschwinden der 15-jährigen Schülerin Rebecca aus Berlin etwa beschäftigt seit Februar 2019 die Öffentlichkeit. Als die zehnjährige Hilal 1999 verschwand, löste das die größte Suchaktion der Hamburger Nachkriegsgeschichte aus. Noch immer geht die Ermittlungsgruppe „Cold Cases“ Hinweisen nach.

Vermisst seit 1999: Hilal aus Hamburg, damals 10 Jahre alt.

Der Zeitfaktor spielt eine große Rolle

Bei aktuellen Einzelfällen wird laut Bundeskriminalamt ein hohes Gefährdungspotenzial für alle Kinder suggeriert. Auch entstehe der Eindruck, dass die vermissten Kinder großteils Opfer von Kinderpornohändlern geworden seien. Erfahrungsgemäß erledige sich jedoch etwa die Hälfte aller Vermisstenfälle innerhalb der ersten Woche. Binnen Monatsfrist betrage die Quote bereits über 80 Prozent. Der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewege sich bei nur etwa drei Prozent.

„Der Zeitfaktor spielt eine große Rolle“, sagt Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings, einer Organisation für Kriminalitätsopfer. Es sei wichtig, früh und schnell eine breite Öffentlichkeit einzubinden.

Vermisst seit 2006: Felix aus Oftersheim, damals 2 Jahre alt.

Laut BKA wurden im vergangenen Jahr 15.395 Kinder als vermisst registriert. 98 Prozent der Fälle konnten geklärt werden. Meist sind die Kinder ausgerissen, um vor familiären Problemen zu fliehen – sie wollten damit ein Warnsignal setzen. Manchmal, so Biwer, stecke auch eine Gewalterfahrung außerhalb der Familie dahinter, von der die Eltern nichts wüssten.

1869 Kinder aber sind seit 1951 spurlos verschwunden. Mehr als die Hälfte dieser Kinder sind unbegleitete Flüchtlinge, gehören zu den sogenannten Dauerausreißern oder wurden von einem nicht sorgeberechtigten Elternteil ins Ausland entführt.

Vermisst seit 1993: Manuel aus Berlin, damals 12 Jahre alt.

„Am quälendsten ist die Ohnmacht. Sich irgendwie in die Fahndung einzubringen, hilft vielen Eltern, sich wieder handlungsfähig zu fühlen“, erklärt Biwer. „Das muss jedoch in enger Absprache mit den Ermittlern geschehen.“ Einige empfänden öffentliche Anteilnahme als tröstlich, andere fühlten sich dadurch gestört. „Ein verschwundenes Kind ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann, denn anders als bei einem Todesfall können die Eltern nicht abschließen und keine Trauerarbeit leisten“, sagt Biwer weiter. „Ich betreue eine Mutter, die bei jedem Telefonklingeln hofft, es sei ihre verschwundene Tochter. Das führt zu permanent neuen Enttäuschungen.“

Vermisst seit 1998: Mandy aus Halle, damals 13 Jahre alt.

Durch neuartige Ermittlungstechniken steigt die Chance, dass auch sehr lang zurückliegende Fälle noch aufgeklärt werden. Doch nur sehr selten werden vermisste Kinder nach langer Zeit noch lebend gefunden. Im Dezember 2019 wurde ein seit zweieinhalb Jahren vermisster Junge aus Duisburg zufällig in der Wohnung eines Mannes aus Recklinghausen entdeckt. Der bei seinem Verschwinden 13-Jährige hatte sich in einem Schrank versteckt. Dem Mann wird derzeit der Prozess gemacht.

Vermisst seit 1996: Deborah aus Düsseldorf, damals 8 Jahre alt. Eine Computeranimation (r) zeigt, wie die Schülerin heute aussehen könnte.

Für fast alle Familien wäre auch eine traurige Gewissheit erträglicher als das zermürbende Nichtwissen, sagt Biwer. „Die Eltern haben dann einen Ort für ihre Trauer, ein Grab, eine Gedenkstelle. Das macht einen großen Unterschied.“

