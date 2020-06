Kinder flüchten mit Auto vor Kontrolle – Polizei schießt

Essen. Es begann mit einer Routineüberprüfung im Essener Stadtteil Kray und mündete am frühen Montagmorgen in eine wilde Verfolgungsfahrt. Dabei machten Beamte der Essener Polizei von der Schusswaffe Gebrauch. Bei der Festnahme des Fahrers staunten die Beamten: Er ist erst 14, die anderen beiden Insassen sind 11 und 12 Jahre alt.

Am neuwertigen Fluchtwagen wie auch am Streifenwagen entstand erheblicher Sachschaden, eine Polizeibeamtin wurde verletzt. Die drei Kinder befinden sich im Polizeigewahrsam. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollten die Beamten die drei Insassen des roten Mercedes gegen 3.50 Uhr überprüfen.

Verfolgungsjagd in Essen – Kinder flüchten vor Polizei

Als die Beamten an den Wagen herantraten, sei der Fahrer jedoch auf sie zugefahren. „Daraufhin wurde ein Schuss aus einer Dienstwaffe abgegeben“, heißt es in der Polizeimeldung. Ob in die Luft oder auf das Auto geschossen wurde, stehe nicht fest. Das sei Gegenstand der Ermittlungen.

Direkt danach flüchtete der Fahrer und es entwickelte sich eine wilde Verfolgungsjagd, die eine knappe halbe Stunde dauerte. Der Fluchtwagen sei von mehreren Streifenwagen auf Essener Stadtgebiet verfolgt worden.

• Auch interessant: Achtjähriger stiehlt Auto der Eltern – Bruder ist Beifahrer

Mit Erfolg: Der rote Mercedes konnte festgesetzt und der jugendliche Fahrer festgenommen werden. Die beiden anderen Fahrzeuginsassen hatten den Wagen zuvor verlassen und waren zu Fuß geflüchtet. Sie konnten wenig später auf Gelsenkirchener Stadtgebiet aufgegriffen werden.

Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt

Die drei Fahrzeuginsassen des Mercedes blieben unverletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der Mercedes auf einen Angehörigen der drei in Gelsenkirchen wohnenden Fahrzeuginsassen zugelassen. Die Polizei konnte keine Angaben dazu machen, ob es sich bei dem Autobesitzer um einen Verwandten oder Bekannten handelt.

Wie sich im Laufe des Tages herausstellte, hat das Trio auf der Flucht mindestens drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Außerdem meldeten sich Zeugen, die zu Protokoll gaben, dass sie zur Seite springen mussten. Offenbar war der Fluchtwagen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs.