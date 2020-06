Der *Genderstern kommt – aber ohne mich

Berlin. Der Studentensohn kam neulich mit einer juristischen Hausarbeit an, in der ich Kommafehler und solche Dinge aufspüren sollte. Gestolpert bin ich über seine gesetzten Sternchen *, an denen ein „innen“ hängt. Ankläger*innen. Täter*innen.

Ein paar Tage später begrüßte Anne Will ihren Studiogast Reiner Holznagel und stellte ihn als „Präsident des Steuerzahler …Innen-Bundes“ vor.

In journalistischen Texten schleichen sich zudem immer öfter Wörter ein wie „Forschende“. Oder: „Pflegende“.

Richtig gendern – das ist plötzlich ein Thema

Ich würde mal sagen, da ist etwas in Bewegung, was jahrzehntelang nicht vorstellbar war: Der Versuch, eine gendergerechte Sprache zu etablieren.

Als studierte Linguistin müsste ich sagen: Das wird auch Zeit. Schon vor der Wiedervereinigung diskutierten wir in Seminaren den Einfluss der Sprache auf Denken und Wirklichkeit. 68er-Professorinnen und -Professoren stritten mit Feministinnen und (männlichen) konservativen Sprachhütern über das große I. Es war die Zeit, als wir uns im Seminar Wollknäuel zuwarfen und über unsere Gefühle beim falschen Gendern sprechen sollten.

ForscherInnen klingt wie: Hey, vergesst uns forschende Frauen nicht

Ich fühlte zu wenig, also habe ich versucht, solche Happenings an der Uni zu vermeiden. Und ich begann, das große I abzulehnen. Es macht meine Sprache kaputt. Es hat sofort einen politischen Zusammenhang. Mitnichten vereint es die Geschlechter, im Gegenteil.

Wenn ich das große I sehe, denke ich an eine Gruppe von Männern mit wenigen Frauen, die sagen wollen: Hey, vergesst uns nicht. Bestenfalls ist es eine Abkürzung: FreundInnen statt Freundinnen und Freunde. Insofern ein Ausdruck von Bequemlichkeit – und das macht Sprache oberflächlich.

Natürlich ist es ein Problem: Wer Steuerzahler hört, hat schnell das Bild vom Familienvater vor sich, der sich allmorgendlich auf den Weg in die raue Arbeitswelt macht, während seine Frau für das heimische Wohlbefinden sorgt. Der Steuerzahler schließt – vor unserem geistigen Auge – die Steuerzahlerinnen aus.

Der Forschende ist nicht weiblicher als der Forscher

Moderner als das große I ist inzwischen die geschlechtsneutrale Bezeichnung: Die Steuerzahlenden. Der Vorteil: Auch Menschen, die nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können oder wollen, werden eingeschlossen.

Das Problem: Ich habe immer noch eine traditionelle Männergruppe vor Augen. Ebenso bei den Forschenden. Den Studierenden. Das beeinflusst nicht mein Denken, das beeinflusst nicht die Wirklichkeit. Und, ganz ehrlich, wie blöd würde es klingen, wenn wir von Backenden, Handwerkenden und Erziehenden sprechen müssten.

Wenn Lehrer zu Lehrenden werden, Pfleger zu Pflegenden. Wenn wir Ärzte als Heilende bezeichnen, Journalisten als Berichtende, Geschäftsführer als Geschäftsführende.

Foscher*innen – wie sollen wir das aussprechen?

Bleibt der Genderstern * mit dem angehängten „innen“. Das ist aus sprachpuristischer Sicht nun wirklich befremdlich. Was soll das sein? Eine Art Kupplung zwischen den Geschlechtern? Aber ok, ich will ja kein Betonkopf sein. Vielleicht etabliert sich der Stern als Satzzeichen. Sprache und Schrift lebt schließlich. Der große Vorteil des Sterns: Er schließt die Gruppe divers ein. Und ist so bequem wie das große I.

Der entscheidende Nachteil: Wenn überhaupt, funktioniert der Stern nur in der Schriftsprache. Wie sollen wir das aussprechen, wenn wir erzählen, telefonieren, mündlich berichten?

Kleiner Exkurs zur Gruppe divers: Die ist aus sprachwissenschaftlicher Sicht eine echte Baustelle. Es gibt keine passenden Pronomen, sie sind ja nicht sächlich. Deswegen fällt es auch so schwer, sie zu gendern; eigentlich sind sie gar nicht zu gendern. Ich finde keine Worte für sie, und gebe das an die linguistische Forschung weiter.

Sind Forscherinnen dabei? Dann nennen wir sie doch!

Was bleibt? Aus feministischer Sicht sagte ich: Wir sollten konsequent beide Geschlechter nennen: Aha, es geht um Menschen, die Steuern zahlen? Dann sind es Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ich spreche von Forscherinnen und Forschern. Bäckerinnen und Bäckern.

Sind Personen einmal so eingeführt, können wir im Verlauf eines Textes oder eines Gesprächs auch mal nur die männliche oder weibliche Form nennen. Natürlich ist es umständlich. Aber es funktioniert, wenn wir wollen, dass Sprache Einfluss auf unser Denken und unsere Vorstellungskraft hat. Dem Studentensohn rate ich deshalb: Lass das mal mit den Sternchen. Nenne die Dinge beim Namen: Es gibt Täter. Und Täterinnen.

