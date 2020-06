80. Geburtstag von Tom Jones: Tiger mit dem Rampensau-Gen

Berlin. Tiger ist der Spitzname von Tom Jones, und Tiger wie er sind eine bedrohte Spezies: Man erkennt sie an ihrer Lebemann­bräune, ihrer stolzgeschwellten und dichtpelzigen Brust, über der Goldschmuck baumelt, an offenen Hemden und engen Hosen.

Damit hätte Jones es zum Nachtclubpatron, Pornodarsteller oder Actionstar in einer Vorabendserie bringen können. Doch kamen bei ihm noch eine kräftige Blues-Stimme, ein geschmeidiger Hüftschwung und ein Rampensau-Gen hinzu. Und so wurde er – sorry, Bonnie Tyler – der berühmteste Entertainer seiner Heimat Wales. Am 7. Juni feiert er seinen 80. Geburtstag.

Leben und Karriere des Ritters Tom Jones

Im Rückblick hat Tom Jones sich nichts vorzuwerfen: „Ich hab in meinem Leben nichts Schlechtes gemacht“, sagte er schon 2015 in einem Interview. Seit den 60er-Jahren landete er Top-Ten-Hits in fünf Jahrzehnten. 2005 schlug ihn die Queen zum Ritter.

Und auch dem Nachwuchs ist er ein Begriff: Seit 2012 gibt er in der Castingshow „The Voice“ den Kandidaten väterliche Ratschläge. Sein größtes Verdienst aber: Unzählige Hochzeiten hat er mit seinen Hits versorgt. Wenn seine Kracher „She’s a Lady“, „Kiss“ oder „Sex Bomb“ laufen, lässt sich sogar die schüchterne Cousine aus der hintersten Tischreihe auf die Tanzfläche zerren.

Nicht nur Hochzeits-DJs, auch Starimitatoren haben ihm viel zu verdanken: Nur noch sein früherer Kumpel Elvis Presley lässt sich ähnlich unverkennbar nachahmen.

Nichts sah nach dieser glitzernden Karriere aus, als Tom Jones am 7. Juni 1940 als Sohn eines Bergarbeiters im Städtchen Pontypridd geboren wurde. Seine erste Lebenserfahrung: kaltes Wasser. „Die Hebamme sagte zu meiner Mutter: ,Es tut mir leid, aber er atmet nicht‘“, erinnerte sich Jones jetzt in einer Doku. Dann sei jedoch seine Großmutter eingeschritten. Sie habe einen Eimer mit kaltem Wasser geholt, ihn hineingetaucht und anschließend um ihren Kopf herumgewirbelt.

Vom Staubsaugervertreter zum Grammy-Gewinner

Als Kind fesselt ihn zwei Jahre eine Tuberkulose ans Bett, mit 15 verlässt er die Schule ohne Abschluss, mit 16 heiratet er seine Jugendliebe Linda, die schwanger von ihm ist und später Sohn Mark bekommt. Er schuftet in Fabriken und als Staubsaugervertreter.

Doch es gibt noch eine andere Seite: Jones singt im Kirchenchor, begeistert sich für Rock ’n’ Roll. Mit einer Band tritt er in verrauchten Pubs auf, bis er entdeckt und nach London geschickt wird. Dort erhält er 1963 seinen ersten Plattenvertrag und landet mit „It’s Not Unusual“ bald seinen ersten Hit. Höhepunkte seiner Laufbahn: ein Grammy, der Titelsong zum James-Bond-Film „Thunderball“ und eine eigene Fernsehshow.

Den Erfolg genießt er in vollen Zügen: „Berühmt zu sein, ist auf jeden Fall besser als die Alternative, nicht berühmt zu sein“, sagt er. „Berühmtheit lässt dich zu der Person werden, die du schon vorher warst, aber die du nicht rauslassen konntest.“

Mit „Sex Bomb“ festigte er nach Jahren seinen Ruf

Aber Ruhm ist auch flüchtig. In den 70ern schon gilt er als abgehalftert – Dauerengagements in Las Vegas haben damals den Geschmack von Endstation. Während für Elvis Presley die Spielerstadt wirklich eine solche ist, berappelt Jones sich.

1968 in Las Vegas: Tom Jones (l), Rock-’n’-Roll-Star Elvis Presley (r) und dessen Frau Priscilla.

Foto: UPI / dpa

Mit Hits wie dem Prince-Cover „Kiss“ (1988), einem Duett mit Robbie Williams oder dem Dance-Hit „Sex Bomb“ (beide 1999), produziert vom Hagener DJ Mousse T., ist Tom Jones wieder angesagt. Die Damenslips fliegen wieder auf die Bühne.

Erstaunlich: Die Ehe mit seiner Frau hält bis zu ihrem Tod 2016. Geschenkt haben sich die beiden nichts. 250 Groupies habe er in seinen vitalsten Zeiten durch seine Hotelbetten geschleust, protzt er. Pro Jahr. Schuhe und Bücher habe Linda als Antwort darauf nach ihm geworfen. „Aber die größten Schmerzen hatte ich, als sie mir einmal mit der Faust ins Gesicht schlug“, erinnert er sich. „Ich musste oft leiden. Und ich hatte es oft verdient.“

