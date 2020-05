Nach Ende der Reisewarnung – so wird Urlaub wieder möglich

Berlin. Den Sommerurlaub am Mittelmeer oder am Atlantik haben viele für dieses Jahr schon abgeschrieben und gedanklich die Koffer für Nord- und Ostsee gepackt. Doch der Erfolg der harten Corona-Maßnahmen in vielen europäischen Ländern sorgt jetzt dafür, dass Auslandsreisen in den Bereich des Möglichen rücken.

Die weltweite Reisewarnung, die das Außenministerium am 13. März ausgesprochen hat, soll zumindest teilweise fallen – vorausgesetzt, die Entwicklung der Pandemie lässt das zu. Am Mittwoch soll das Kabinett über ein Eckpunktepapier beraten, nach dem ab dem 15. Juni die Warnung für 31 Staaten durch Reisehinweise ersetzt werden soll.

In der Tourismusbranche stieß die Ankündigung auf ein hoffnungsvolles Echo. „Dies gibt nicht nur den Unternehmen der Reisewirtschaft eine Perspektive, sondern auch den vielen Deutschen, die sich auf ihren Urlaub zum Beispiel am Mittelmeer freuen“, sagte der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig. Das Sommergeschäft mit Auslandsreisen ist normalerweise die umsatzstärkste Saison.

Wir erklären, wo man bald wieder Urlaub machen kann und zu welchen Bedingungen:

Nach welchen Kriterien wurden die 31 Länder ausgewählt?

Die ersten Länder, für die die Reisewarnungen fallen sollen, sind die der Europäischen Union und des Schengenraums. Neben den 26 anderen EU-Staaten sind das Großbritannien, die Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein.

Im Eckpunktepapier wird dabei betont, dass gemeinsame Kriterien mit den Urlaubsländern abgestimmt werden müssen. So gilt eine mit der Situation in Deutschland vergleichbare Infektionslage – genannt sind in dem Papier 50 Fälle pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen – als eine Voraussetzung.

Werden weitere Urlaubsziele folgen?

Die Rückkehr zu Reisen innerhalb der EU sei ein erster Schritt, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Wie es mit Reisen in andere Länder aussieht, werde dann in einem zweiten entschieden. Die Bundesregierung sei in Kontakt zu den Reiseveranstaltern und den Regierungen von Tourismusdestinationen, zum Beispiel der Türkei.

Wie groß ist das Risiko, wenn es nur noch Reisehinweise gibt?

Die Herabstufung von einer generellen Reisewarnung zu individuellen Reisehinweisen für einzelne Länder signalisiert eine deutliche Entspannung. „Reisewarnungen werden ausgesprochen, wenn davon ausgegangen werden muss, dass jedem Reisenden eine konkrete Gefahr für Leib und Leben droht“, erklärt das Auswärtige Amt. Reisehinweise dienen dagegen vor allem der Information, zum Beispiel über Zölle und Infrastruktur im Land. Lesen Sie auch: Corona: Eng, voll und ungelüftet – Gefahrenorte der Pandemie

Werden Urlauber notfalls von der Regierung ausgeflogen?

Als die erste Welle des Virus weltweit rollte, startete die Bundesregierung eine beispiellose Rückholaktion für Deutsche, die im Ausland gestrandet waren. Wer im Sommer ins Ausland reist, sollte sich allerdings nicht auf eine Wiederholung verlassen – das hat Außenminister Heiko Maas (SPD) im Interview mit unserer Redaktion klargemacht.

Unabhängig vom Bestehen einer Reisewarnung stehe aber ein weltweites Netz von Auslandsvertretungen bereit, um Deutsche in Notlagen konsularisch zu unterstützen und im Einzelfall Lösungen für eine Rückkehr nach Deutschland zu finden, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.

Wie muss man sich am Flughafen verhalten?

Passagiere müssen vor dem Boarding bestätigen, dass sie keine gesundheitlichen Einschränkungen haben. An Flughäfen besteht Mund-Nasen-Masken- sowie Abstandspflicht. Es gibt Bodenmarkierungen und Floorwalker, die auf die Einhaltung der Abstände hinweisen.

Das Boarding wird künftig vor allem über Fluggastbrücken erfolgen. Nur in Ausnahmen erfolgt die Beförderung zum Flugzeug per Bus. Und wenn, werden mehr Busse eingesetzt, um Gedränge zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Gepäck einzuchecken und maximal ein Handgepäck mit an Bord zu nehmen.

Wie funktioniert der Schutz an Bord der Flugzeuge?

Beim Fliegen ändert sich nur wenig. Das Wesentliche: Alle Passagiere müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den reservierten Sitzplatz einnehmen. Darauf haben sich die Luftfahrtunternehmen und Reiseverbände mit dem Bundesverkehrsministerium verständigt. Je nach Auslastung der Flieger können zwischen den Passagieren Plätze frei bleiben. Es können aber auch alle Sitzplätze belegt werden.

Als größter Infektionsschutz dient in Flugzeugen die Klimaanlage mit Hepa-Filtern, erläutert der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Matthias von Randow. Die Luft wird durch Hochleistungsfilter gereinigt, die Viren, Bakterien, Pilze und Staub entfernen.

Zudem wird die Luft dadurch vertikal – von oben nach unten – alle drei Minuten in der Kabine komplett ausgetauscht – derzeit auch in der Parkposition. Damit sitzen die Passagiere in einer komplett gereinigten Luft, so der BDL-Chef.

Allerdings werden keine offenen Getränke und Speisen während des Flugs serviert. Bislang ist dem BDL kein Fall bekannt, bei dem sich jemand im Flugzeug angesteckt habe. Im Notfall könnten Infektionsketten durch die Passagierlisten nachvollzogen werden.

In welchen Ländern muss man gleich nach Ankunft in Quarantäne?

Welche Bestimmungen im Sommer wo gelten, lässt sich jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen – auch, weil vieles davon abhängt, wie sich die Infektionszahlen in den einzelnen Ländern entwickeln. Lesen Sie dazu: Wegen Corona: Grenzen von Polen und Tschechien bleiben dicht

Verbraucherschützer beklagen, dass eine Aufhebung der Reisewarnung keine Sicherheit und Klarheit für Urlauber biete. „Hygieneregeln sollten möglichst europäisch einheitlich sein“, forderte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzen­trale Bundesverbands (vzbv).

In welchen Fällen müssen Reisende nach Rückkehr in Quarantäne?

Grundsätzlich gilt: Wer aus einem der 31 Staaten einreist, für die die Reisewarnung fallen soll, der muss nicht in Quarantäne. Das erklärte das Innenministerium auf Anfrage. Wer dagegen aus einem Drittstaat kommt, für den bestehe nach einem Beschluss von Bund und Ländern Quarantänepflicht.

Allerdings können Ausnahmen gemacht werden, wenn das Infektionsgeschehen in dem Land, aus dem die Person einreist, „auf niedrigem Niveau ist“. Für welche Staaten das gilt, erklärt das Robert Koch-Institut auf seiner Webseite.

Auch für EU- und Schengenstaaten kann Qua­rantäne angeordnet werden, wenn in dem betreffenden Staat in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert wurden.

Corona-Pandemie – mehr zum Thema