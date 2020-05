Corona-Knigge: Von One-Night-Stand, anfassen bis küssen

Berlin. Kennen Sie das auch, dieses Gefühl? Sie werden morgens wach – und denken: Irgendwas ist anders! Es ist ein Gefühl, das sich eingenistet hat. Das bleibt. Obwohl wir wieder Klopapier haben und die Restaurants langsam wieder öffnen. Aber doch, es stimmt. Etwas ist ganz bestimmt anders. Zum Beispiel der Aufschrei, wenn jemand einem die Hand geben will.

Handschlag?! Wer jetzt noch Hände reichen will, hat die Regeln nicht kapiert. Und genau darum geht es doch jetzt: Um Regeln kapieren. Eigentlich ist uns das fremd. Wir machen doch so gerne, was wir wollen. Bei Rot über die Ampeln gehen, Rechnungen erst mal nicht bezahlen, Geburtstage vergessen - na und? Wir, die, wir im Großen zwar parieren, wollen aber im Kleinen die große Freiheit haben. Und jetzt verbieten die uns das Händeschütteln.

Das ist in Ordnung, das ist vernünftig. Gibt es überhaupt irgendetwas, was ein Virologe sagt, was unvernünftig wäre? Der Virologe gibt die neue Etikette vor. Man sieht ihn schon, wie er Benimmkurse für die aufgeschlossene Patchworkfamilie abhält: Nie mit der gleichen Hand in die Chipstüte! Und küssen nur mit dem angedeuteten Kussmund in der Luft oder ggfs. gegen eine Plexiglasscheibe, die die gut sortierte Powerfrau immer in ihrer Handtasche dabei führt.

Ganz ehrlich: Die Jungs haben ja Recht. Meist sind Virologen ja Jungs, also die, die im Fernsehen auftreten. Drosten, Kekulé, Streeck. Dass sie sich gegenseitig und sich dann auch noch häufig selbst widersprechen, das nennt man Wissenschaft. Mal sind sie für die Maske, mal nicht.

Der gesunde Menschenverstand ist ja auch nicht besser. Mal sagt er: So eine Maske hält schließlich was ab. Dann sagt er: Aber so eine Maske ist ungewaschen ganz schnell eine größere Keimschleuder als ein Aufnehmer vor einem Bahnhofsklo. Gut, übertrieben – aber Sie wissen, was ich meine. Wahrheit ist immer mal die, mal die. Da geht es uns nicht anders als den Virologen.

Aber wer im Leben braucht eigentlich noch einen Handschlag? Bis zu 80 Prozent aller ansteckenden Krankheiten werden laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über die Hände übertragen: Grippe oder Magen-Darm-Infektionen. Und ähnlich hoch ist die Prozentzahl derer, die sich nach dem Toilettenbesuch nicht die Hände waschen, wohlgemerkt nur bei Männern.

Es gibt mittlerweile Kliniken, die haben den Handschlag längst abgeschafft. Sollte der Patient dem Arzt die Hand reichen wollen, wird er abgewatscht. Vertrauen? Das Gefühl, der Doc und ich, wir haben einen Vertrag geschlossen, da kann doch nur alles gut werden? Sowas ist natürlich hausgemachter Unsinn. Das ist bestenfalls Psychologie und die ist in diesen Zeiten eh Humbug.

In diesen Zeiten herrscht die Macht der Hygiene. Hand aufs Herz – eigentlich war man ja nie eine Freundin des Händeschüttelns. Im Gegenteil. Man ging doch schon in Deckung, wenn der Kollege grinsend ankam und einem dieses eiskalte, aber auf irrwitzige Weise dennoch schweißnasse Ding anbot. Das Gefühl, sofort zur Volldesinfektion zu schreiten, war auch damals schon da. Aber da strich man eben mal kurz kräftig über die Jeans. Fertig.

Die Macht der Hygiene

Jetzt käme so eine Kontamination einer Katastrophe gleich. Allein die Vorstellung reicht aus, um seine Hand hochzureißen, so als wäre sie kurz davor, abzufallen, weil sie von einem Baumarktfan mit der Kettensäge abgetrennt wurde. Man würde sich die Hand doch heute niemals mehr an der Jeans abwischen – und wenn, dann würde man die Hose sofort verbrennen.

Heute, das sind Zeiten, da traut man doch nicht einmal mehr seiner Waschmaschine. 60 Grad, 90 Grad: Das ist vielleicht für einen unbekannten Keim die neue Wellnessfarm. Wir werden sicher so schnell keine Hände mehr hin- und herschütteln. Also gegenseitig. Diese Verbindung, für einen kurzen Moment mit dem Gegenüber zu einer Art schüttelnder Seilschaft geworden zu sein, diese Verbindung ist perdu. Es war einmal.

Was nun? Ein Lächeln soll diese Verbindung ersetzen, sagen Experten – und da könnte der Laie doch nur aufschreien.

Lächeln! Wer sieht das denn noch? Unser Lächeln findet hinter türkis-farbenem Papier statt oder hinter einem roten Stofffetzen mit Elefanten drauf. Die Maske ist so kreativ wie Motivsocken. Jetzt könnten ja noch die Augen lachen. Schon schwer genug, damit haben sich die Augen nämlich lange nicht befasst. Gelächelt wird nur mit den Mundwinkeln, rauf, runter. Basta. Aber gut, wenn es schon Artisten gibt, die mit den Augen lachen: Auch die Augen sieht man ja nicht hinter den beschlagenen Brillengläsern.

Das Körperliche – nur noch für Kernfamilien?

Unser Leben wird sich ändern, wenn wir uns nicht mehr anfassen oder uns lächeln sehen. Vom Küsschen links-rechts-und-nochmal-links zur Begrüßung und zum Abschied ganz zu schweigen. Und gab es da nicht noch etwas, was mit einer gewissen körperlichen Nähe zu tun hat? Die Frage ist doch auch: Bleibt das dann nur noch Kernfamilien vorenthalten? Ist dann der Lover endlich vom Tisch? Da müsste der Rettungsschirm aber noch weiter gespannt werden. Scheidungsanwälte und Alibi-Agenturen verlieren doch so ihre treusten Kunden.

In der Welt der Maskierung könnte doch viel möglich sein – doch das Gegenteil ist der Fall. Überall, wo wir gehen und stehen, müssen wir unseren Namen und unsere Adresse angeben. Wie, zum Henker, soll man denn da noch in Ruhe seine Affären dengeln? Selbst der One-Night-Stand (gibt es den eigentlich noch, klingt seltsam hausbacken in einer Zeit der Schutzanzüge) würde uns den Hals brechen.

Sollte rauskommen, dass wir Körpersäfte mit, ähm, Fremden tauschen, wären wir für immer zu wandelnden Biowaffen gestempelt. Stay at home also.

Die neue Häuslichkeit. Für manche klingt das wie eine neue Pandemie. Mit unabsehbaren, aber verheerenden Folgen.

