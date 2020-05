Missbrauchsskandal: Stürzt Prinz Andrew über Netflix-Serie?

Berlin. Queen Elizabeth (94) gilt als Fan der Netflix-Serie „The Crown“, die ihre jungen Jahre nachzeichnet. Auf eine neue Netflix-Serie könnte die Monarchin gut verzichten. Die vierteilige Dokumentation „Jeffrey Epstein: Stinkreich“ startet am 27. Mai und befasst sich mit einem der größten Missbrauchsskandale unserer Zeit.

Der US-Unternehmer Jeffrey Epstein nahm sich in seiner Gefängniszelle das Leben. Er war verurteilt worden, minderjährige Mädchen zur Prostitution gezwungen zu haben. In den Skandal ver­wickelt: Prinz Andrew (60), zweit­ältester Sohn der Queen, der mit Ep­stein befreundet und öfter Gast in dessen weltweiten Anwesen war.

Epstein-Doku: Mit dem „Lolita-Express“ auf die „Pädophileninsel“ zu Andrew

Zum Beispiel auf Little Saint James, der karibischen Privatinsel des Millionärs, die zu den Amerikanischen Jungferninseln gehört. Insgeheim wurde die Insel „Pädo­phileninsel“ genannt; der Privatjet, mit dem die Opfer eingeflogen wurden, hatte in jenen Kreisen den Namen „Lolita-Express“.

Freunde: Andrew (l.) und Jeffrey Epstein in New York – über viele Jahre hinweg waren die beiden Freunde.

Steve Scully war IT-Experte für Epstein. Er schildert eine Beobachtung aus dem Jahr 2004: „Prinz Andrew lag mit einem Mädchen am Pool. Sie war sehr jung. Sie hatte kein Oberteil an. Prinz Andrew rieb sich an ihr, betatschte sie und fasste an ihren Hintern.“ Sie habe sich nicht gewehrt.

Bei der jungen Frau soll es sich um Virginia Roberts handeln, die behauptet, Prinz Andrew habe sie zwischen 2001 und 2002 dreimal zum Sex gezwungen, als sie 17 Jahre alt war. Roberts’ Anwalt David Boies bezeichnete Scullys Aussage als „sehr bedeutend“. An die Situation selbst könne sich seine Mandantin nicht erinnern.

Netflix-Doku über Epstein und Andrew: Der Druck auf die Ermittler steigt

In der Netflix-Dokumentation kommen zahlreiche andere Frauen zu Wort, die einst auf den Partys Epsteins den reichen Gästen zugeführt wurden. Ihre Appelle sind eindringlich: „Es gibt genug Überlebende, die nicht aufgeben wollen“, sagt eine. Eine andere erklärt: „Er war nicht allein. Keiner von ihnen wurde zur Rechenschaft gezogen.“

Ein Opfer fordert: „Deckt dieses Spinnennetz auf. Die Monster sind noch da draußen. Schnappt sie euch alle.“ Die Millionäre hätten ihnen die Freiheit genommen: „Jetzt nehmen wir euch eure.“

Gerade in den USA kommt es häufig vor, dass Medien Druck auf Ermittler ausüben oder Ermittlungen erst ins Rollen bringen, etwa im Missbrauchsfall um Ex-Filmboss Harvey Weinstein (68). Auch der Festnahme des R&B-Sängers R. Kelly (53) im Juli 2019 ging eine Doku-Serie voraus. Die Vorwürfe reichten bis ins Jahr 1994 zurück.

FBI hat bereits seine Fühler nach Andrew ausgestreckt

Prinz-Andrew-Biograf Nigel Cawthorne glaubt, dass die Netflix-Serie dem Royal zum Verhängnis werden wird: „Die Queen wird ihn nicht verhungern lassen, aber es wird ihm nicht möglich sein, sich jemals wieder öffentlich zu zeigen.“

Mehr noch: Das FBI hat bereits seine Fühler nach Andrew ausgestreckt. Schlüsselfigur ist Ghislaine Maxwell (58), ehemalige New Yorker Society-Lady, damals beste Freundin Epsteins. Sie soll als Zuhälterin fungiert und auch selbst eine 16-Jährige missbraucht haben. Die Millionärin ist untergetaucht. Sollte das FBI sie schnappen, wird sie wahrscheinlich gegen den Prinzen aussagen, um einer lebenslangen Haft zu entgehen.

Damit Andrew belangt werden kann, müssten ihm Straftaten in Großbritannien nachgewiesen werden. Eine Auslieferung an die USA gilt als unwahrscheinlich.

Im November hatte Andrew in einem BBC-Interview die Vorwürfe bestritten – und mit seiner Arroganz verstört. „Kein Wunder bei einem Mann, der von seiner Mutter jedes Mal einen Orden angeheftet bekommt, wenn er zum Tee vorbeikommt“, sagt Cawthorne.

