Drogenmissbrauch: Sohn von Melissa Etheridge stirbt mit 21

Los Angeles/Berlin. Die US-amerikanische Rockmusikerin Melissa Etheridge (58, „Like The Way I Do“) trauert um ihren Sohn. Beckett Cypher, der aus Etheridges früherer Beziehung zu Filmregisseurin Julie Cypher (55) stammt, ist im Alter von 21 Jahren gestorben. „Seit heute gehöre ich zu den Hunderttausenden Familien, die geliebte Angehörige an Opioidabhängigkeit verloren haben“, schrieb die Musikerin am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter. Beckett habe gegen seine Sucht angekämpft, aber am Ende den Kampf verloren.

„Mein Herz ist gebrochen“, so Etheridge weiter. „Was hätten wir sonst noch tun können, um ihn zu retten. Letztendlich wissen wir jetzt, dass er nun keine Schmerzen mehr hat.“ Sie werde bald wieder singen. Die Musik habe sie „immer geheilt“.

Melissa Etheridge trauert um 21-jährigen Sohn

Sie seien traurig, den Tod von Beckett mitzuteilen, hatte das Sprecherteam der Musikerin am Mittwoch zunächst auf der Twitterseite gepostet. Es werde daher an dem Tag kein Hauskonzert stattfinden. Etheridge hatte während der letzten Wochen täglich zuhause einen kleinen Songauftritt gegeben und ins Netz gestellt. Wenige Stunden nach dem ersten Hinweis meldete sich die Musikerin zur Todesursache persönlich zu Wort.

Dieses Foto aus dem September 2011 zeigt die Sängerin Melissa Etheridge gemeinsam mit ihrem Sohn Beckett auf einer Feier auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Foto: Chris Delmas / AFP

Etheridge hat insgesamt vier Kinder aus früheren Beziehungen. Mit Julie Cypher war sie von 1990 bis 2000 liiert. Dank Samenspende freute sich das Paar über die Geburten von Tochter Bailey Jean (geb. 1997) und Sohn Beckett (1998-2020).

Aus einer späteren Beziehung mit der Schauspielerin Tammy Lynn Michaels hat Etheridge 2006 geborene Zwillinge Johnnie Rose und Miller Steven. Seit 2014 ist die Grammy-Preisträgerin mit der Produzentin und Schauspielerin Linda Wallem („Nurse Jackie“) verheiratet.

(dpa/bef)