Wird Sommerurlaub in Niederlanden und Belgien möglich sein?

Berlin.

Derzeit gelten in Belgien und in den Niederlanden noch strikte Regeln, mit denen die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden soll

Touristische Einrichtungen sind allerdings nicht grundsätzlich geschlossen. Eine landesweit einheitliche Regelung gibt es nicht

Ein Einreiseverbot ins Nachbarland gibt es zwar nicht – die Grenzen sind offen. Dennoch ruft die Regierung dazu auf, nicht notwendige Reisen zu unterlassen

Die Planung des Sommerurlaubs ist in Zeiten der Corona-Krise eine komplizierte Angelegenheit. Die Ausbreitung des Virus erschwert die Urlaubs-Planung 2020. Vor allem Fernreisen scheinen unmöglich. Doch es gibt auch Hoffnung für Urlauber, die in den Sommerferien ins Ausland reisen wollen.

So hat die österreichische Regierung angedeutet, dass ein Sommerurlaub in der Alpenrepublik möglich sein könnte. Aber was ist mit Urlaub in den anderen Nachbarländern von Deutschland? Werden Reisen nach Belgien oder in die Niederlande im Sommer 2020 möglich sein?

Das sind die Corona-Regeln in den Niederlanden

Derzeit gelten in Belgien und in den Niederlanden noch strikte Regeln, mit denen die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden soll. So sind in den Niederlanden derzeit unter anderem Gastronomiebetriebe geschlossen. Die ersten Lockerungen treten am 11. Mai in Kraft: Dann öffnen die Grundschulen und Kitas wieder. Weiterführende Schulen sollen folgen.

Für Touristen sieht es derzeit aber weiterhin schlecht aus.

Kinos , Museen , Bibliotheken und andere Einrichtungen mit Publikumsverkehr wie bekannte Touristenattraktionen müssen vorerst bis zum 19. Mai geschlossen bleiben.

, , und andere Einrichtungen mit Publikumsverkehr wie bekannte müssen vorerst bis zum 19. Mai bleiben. Bis dahin können zunächst auch keine kulturellen Veranstaltungen wie Aufführungen oder Konzerte stattfinden.

wie Aufführungen oder Konzerte stattfinden. Großveranstaltungen wie Festivals, Sportwettkämpfe und auch Profifußball bleiben sogar bis zum 1. September verboten.

Auch in den Niederlanden gelten 2-Personen-Regeln

Trotz erster Lockerung gilt vorerst weiterhin: Es dürfen sich nicht mehr als zwei Personen zusammen in der Öffentlichkeit aufhalten, Menschen müssen mindestens anderthalb Meter Abstand halten. In Autos dürfen maximal zwei Personen sitzen, wenn sie nicht aus der eigenen Familie stammen. Die Regeln werden von der Polizei kontrolliert und es drohen Bußgelder. Menschen in den Niederlanden sind grundsätzlich dazu angehalten, möglichst zuhause zu bleiben. Und auch von einer Reise aus Deutschland ins Nachbarland wird abgeraten.

Campingplätze in einigen niederländischen Regionen geschlossen

Touristische Einrichtungen sind allerdings nicht grundsätzlich geschlossen. Eine landesweit einheitliche Regelung gibt es nicht. Jede der 25 sogenannten Sicherheitsregionen (Veiligheidsregio) entscheidet und agiert für sich und sperrt je nach Lage Parkplätze oder Zufahrtsstraßen, etwa zu den Stränden. So geschehen beispielsweise am Osterwochenende in der Sicherheitsregion Kennemerland, rund um Zandvoort und Egmond. Eine Übersicht über die Sicherheitsregionen und allgemeine Sicherheitsregeln gibt es hier.

Die Region Noord-Holland hat einige Campingplätze geschlossen, in der Region Twente kommen auch Ferienparks hinzu. Auf Texel gibt es ebenfalls starke Einschränkungen. Und die sehr stark vom Coronavirus betroffene Region Noord-Brabant hat Übernachtungen für Touristen derzeit eingeschränkt. Den Angaben der Region zufolge sind touristische Übernachtungen in Einrichtungen auf Campingplätzen, Jachthäfen, Bauernhöfen und Freizeitparks aktuell verboten.

Allgemein gilt: Sanitäre Einrichtungen auf Campingplätzen und an Jachthäfen sind geschlossen - das macht den Aufenthalt dort mindestens unkomfortabel.

Zeeland öffnet sich langsam wieder für Touristen

Eine besonders weitreichende Regelung hat die bei Urlaubern beliebte Provinz Zeeland bereits gelockert. Nachdem dort touristische Übernachtungen seit dem 30. März grundsätzlich verboten waren, dürfen Tourismusbetriebe nun wieder 15 Prozent ihrer Bettenkapazität an Schlafgäste vermieten.

Auch Besitzer von Ferienwohnunge n dürfen wieder anreisen und dort übernachten. Dies gelte auch für feste Wohnwagenstandplätze, Strandhäuschen und Boote, sofern sie über eigene sanitäre Einrichtungen verfügen. Ob und inwieweit Deutsche von der Lockerung profitieren können, blieb zunächst unklar.

Denn ein Einreiseverbot ins Nachbarland gibt es zwar nicht – die Grenzen sind offen. Doch die niederländische Regierung und die NRW-Regierung betonen immer wieder eindringlich, dass alle nicht notwendigen Reisen vermieden werden sollen. Zudem hat das Auswärtige Amt eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen – diese Warnung wurde nun bis Mitte Juni verlängert. Lesen Sie hier: Darum dämpft Heiko Maas Urlaubs-Hoffnungen der Deutschen in der Corona-Zeit.

Auswärtiges Amt verlängert die weltweite Reisewarnung

Das Auswärtige Amt begründete die Verlängerung in der Kabinettsvorlage damit, dass „weiterhin mit starken und drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und weltweiten Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen“ sei. Die Reisewarnung gelte „bis auf weiteres fort, vorerst bis einschließlich 14. Juni 2020“. Auch interessant: Urlaub in Griechenland: Was Touristen beachten müssen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte am 17. März die Reisewarnung für alle touristischen Reisen ins Ausland ausgesprochen – ein beispielloser Schritt. Bisher gab es solche Warnungen nur bei einer Gefahr für Leib und Leben, vor allem für Kriegsgebiete wie Afghanistan oder Syrien. Eine Reisewarnung ermöglicht eine kostenlose Stornierung von bereits gebuchten Reisen.

Maas hatte bereits in den letzten Tagen mehrfach deutlich gemacht, dass sich keine Änderung der Gründe für die Reisewarnung abzeichne: „Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können“, sagte er.

Reisende ohne Grund werden an der niederländischen Grenze abgewiesen

Die niederländische Sicherheitsregierung Limburg-Noord weist derzeit Deutsche, die keinen triftigen Grund für eine Einreise haben, bei Grenzkonktrollen ab. Damit sind etwa Einkaufsfahrten nach Venlo nicht möglich. Allerdings handelt es sich dabei um Aufforderungen. Wer dem nicht nachkommt, erhält bislang noch keine Geldbußen. Zudem gilt in der Bundesrepublik die Regel, dass jeder Deutsche, der länger als 72 Stunden im Ausland war, für 14 Tage in häusliche Quarantäne muss. Wird es Urlaub vorerst also nur in Deutschland geben?

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte vor Ostern: Reisende aus Deutschland seien in den Niederlanden derzeit unerwünscht. „Wir bitten die Niederländer, derzeit nicht touristisch ins Sauerland oder zu anderen Reisezielen in NRW zu fahren. Und die Niederländer bitten uns das Gleiche“, so Laschet.

Einreise nach Belgien ist noch verboten

Und wie sieht es mit Belgien aus? Die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gelten noch. Seit Anfang Mai werden aber auch hier Maßnahmen gelockert, die den Unterricht und das Arbeiten auf Abstand betreffen. Lesen Sie hier: Mallorca, Teneriffa und Co: Ist Urlaub auf den Inseln schneller möglich?

Für Touristen sieht die Lage weiterhin schlecht aus, die Grenze bleibt für nicht notwendige Reisen – darunter auch Urlaub – dicht. Wann sie wieder für Besucher öffnen wird, ist unklar, sie bleibt aber mindestens aber bis zum 8. Juni zu. Alle nicht notwendige Einreisen in das Nachbarland von NRW sind derzeit verboten, dazu gehören vor allem Fahrten aus touristischen Gründen. Ausnahmen gibt es beispielsweise für Grenzpendler, die eine Bescheinigung benötigen. Seit dem 20. März wird an der Grenze kontrolliert, wer gegen die Regeln verstößt, wird mit einem Bußgeld bestraft.

Unterkünfte für Touristen wie Ferienwohnungen, Campingplätze oder Ferienparks sind aber ohnehin geschlossen. Hotels sind nur für notwendige Reisen geöffnet. Museen, Konzertgebäude, Kulturhäuser, Restaurants und Bars sind ebenfalls dicht, alle größeren Veranstaltungen bis Ende August abgesagt. Im öffentlichen Nahverkehr gilt wie in Deutschland Mundschutzpflicht.

Erste Lockerungen ab Anfang Mai in Belgien

Am 24. April kündigte Premierministerin Sophie Wilmès an, dass in einer ersten Phase der Lockerung wieder mehr öffentliche Verkehrsmittel im Einsatz sein. Die meisten Geschäfte bleiben zunächst geschlossen, eine Öffnung ab dem 11. Mai steht aber in Aussicht. Menschen in Belgien dürfen - unter Einhaltung der vorgeschriebenen Distanz - bereits wieder mit zwei Personen Sport treiben, mit denen sie nicht zusammenwohnen.

Friseure sollen demnach am 18. Mai folgen. Dann dürften auch Museen wieder öffnen und Reisen innerhalb Belgiens würden erlaubt. Der Unterricht in Schulen soll ebenfalls vom 18. an nach und nach wieder aufgenommen werden.

Restaurants dürfen frühestens am 8. Juni öffnen, Cafés und Bars wohl noch später. Wilmès machte zugleich klar, dass alle Lockerungen von der weiteren Ausbreitung des Coronavirus abhängig seien. Hygieneregeln müssten ebenso wie der Abstand zu den Mitmenschen weiter eingehalten werden. Wann für Nicht-Belgier wieder Reisen in die Ardennen, die flämischen Städte oder an die belgische Nordseeküste möglich sind, ist also derzeit noch offen. Frühestens ab dem 8. Juni könnten die ersten touristischen Attraktionen wieder öffnen – eine Entscheidung dazu ist aber noch nicht gefallen. Ansturm auf Plätze – Wird der Camping-Urlaub jetzt teurer?

Belgien rechnet erst im Herbst wieder mit Touristen aus Deutschland

Das Tourismusbüro der Region Flandern dämpft die Hoffnungen für Belgien-Urlauber für diesen Sommer. In einer vorsichtigen Einschätzung geht Sprecher Christopher Philipp davon aus, dass die „Belebungsphase“ für den Tourismus erst im September beginnt. „Daher sind wir – Stand jetzt – vorsichtig optimistisch, dass aus NRW im Herbst wieder Reisen nach Flandern möglich sind“, so Philipp. „Immer unter der Voraussetzung, dass die Krise sich nicht wieder verschärft.“

Bleibt zu hoffen, dass sich die Kurve der Coronavirus-Infektionen in Belgien und den Niederlanden schnell abflacht – damit deutsche Urlauber und Camper gefahrlos in die Sommerferien 2020 reisen können.

Mehr zur Coronavirus-Pandemie: