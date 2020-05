„heute-show“-Team in Berlin angegriffen – mehrere in Klinik

Berlin. Ein Team der ZDF-Comedysendung „heute-show“ ist am 1. Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Vier Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen verletzt ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Laut ZDF seien insgesamt fünf Teammitglieder verletzt worden. Sechs Menschen sind laut Polizei festgenommen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Die Polizei berichtete nach ersten Erkenntnissen, es sei zu einem körperlichen Übergriff auf das Kamerateam mit insgesamt sieben Personen gekommen. Sie seien durch eine etwa 15-köpfige Personengruppe angegriffen worden, hieß es zunächst.

ZDF-Programmdirektor verurteilt Angriff auf „heute-show“-Team

ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler verurteilte den Angriff auf das ZDF-Team: „Die Pressefreiheit ist – gerade in diesen Tagen – ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit.“ Auf Twitter heiß es auf dem Konto der „heute-show“: „Mehrere Teammitglieder sind im Krankenhaus, unser Reporter Abdelkarim ist unverletzt. Wir sind schwer betroffen und wünschen den Kollegen eine schnelle Genesung.“

Diese Nachricht erreichte uns erst nach der Aufzeichnung der heutigen Sendung. (2/2) — ZDF heute-show (@heuteshow) May 1, 2020

Das Team drehte nach Angaben des ZDF für die „heute-show“-Ausgabe am 8. Mai. Laut dem Sender waren die Teammitglieder nach dem Ende der Dreharbeiten auf dem Weg zu ihren Fahrzeugen, als sie angegriffen wurden.

Polizisten in Berlin sichern den Tatort, an dem zuvor ein Team de ZDF von mehreren Menschen angegriffen worden war.

Foto: Christoph Soeder / dpa

(dpa/ba)