Wendler-Hochzeit: RTL will live aus Las Vegas übertragen

Köln/Las Vegas. Bald läuten die Hochzeitsglocken: Schlager-Sänger Michael Wendler (47) hat seiner Freundin Laura Müller (19) einen Antrag gemacht. Nach mehr als einem Jahr Beziehung will sich das Paar nun das Ja-Wort geben – und zwar vor laufenden Kameras.

Während einer Live-Übertragung im TV sollen Fans den romantischen Augenblick hautnah mitverfolgen können. Zu sehen gibt es das Event bei RTL. Und das voraussichtlich schon im Sommer, „sofern es die aktuelle Situation rund um das Coronavirus zulässt“, ließ der Sender verlauten.

Selbstverständlich muss niemand Monate warten, um bei RTL mehr von Michael Wendler und Laura Müller zu sehen. Jeden Freitag gibt’s eine Portion in der und ab dem 26. Mai wird die Boulevard-Romanze bei „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ ausgeschlachtet. In der Doku-Soap des Streaming-Dienstes TVNow dreht sich alles um die Hochzeitsvorbereitungen des Paares. Der hoch verschuldete „Sie liebt den DJ“-Sänger und das Reality-Doku-Sternchen sollen sich anschließend in Las Vegas das Ja-Wort geben.

Sieht schon nach Hochzeit aus: Michael Wendler und Laura Müller bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance".

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Alle, die die Doku rund um die geplante Traumhochzeit lieber im linearen Fernsehen verfolgen wollen, haben dazu die Möglichkeit: Zu einem späteren Zeitpunkt soll „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ in neuer Fassung auch auf Vox zu sehen sein.

Michael Wendler: (Schmerzhafte) Hochzeits-Vorbereitungen

Bis der große Tag endlich ansteht, müsse sich Wendler – der vor einigen Tagen noch Eurowings wegen eines gestrichenen Flugs auf Schadenersatz verklagt hatte – zunächst einem schmerzhaften Eingriff unterziehen. Der Sänger lässt sich die Nase richten. Das Ziel der OP sei es, in „bestmöglicher Form vor den Altar“ treten zu können, so RTL.

Michael Wendler – der von sich selbst als „der Wendler“ spricht – hatte der 19 Jahre alten Laura Müller in der vergangenen Woche einen Antrag gemacht. Der singende Speditionskaufmann und seine Zukünftige ließen sich dazu in Köln ablichten, im Hintergrund war der ehrwürdige Dom zu sehen. Eigentlich lebt das Paar in Cape Coral in Florida. (dpa/jo)