Grünen-Politiker empört mit Äußerung über Corona-Opfer

Tübingen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat erneut eine Lockerung der Corona-Maßnahmen gefordert – und sich dafür drastische Worte ausgesucht. Der Grünen-Politiker sagte dem Sat.1-Frühstücksfernsehen am Dienstag: „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.“

Palmer zufolge handelt es sich bei dem Großteil der an einer Corona-Infektion Gestorbenen um Menschen mit Vorerkrankungen, die ohnehin nicht mehr lange zu leben gehabt hätten. In der Morgen-Sendung vertrat Palmer die Auffassung, dass es unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen für Junge und Ältere geben müsse.

Palmer-Äußerung sorgt für Welle der Kritik im Netz

Die Äußerung sorgte im Netz für eine Welle der Kritik an dem grünen Lokalpolitiker – am Dienstagnachmittag kam der Hashtag #Palmer auf Platz 1 der deutschen Twitter Trends. Palmer sieht die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns als gravierender als die der Pandemie. Palmer empfahl in der Fernsehsendung darüber hinaus, alle verfügbaren Testkapazitäten einzusetzen, und sprach sich – anders als seine Partei – für eine verpflichtende Handyapp aus, die Infektionen nachverfolgt.

Widerspruch kommt vom Direktor des Instituts für Epidemiologie und Medizinische Biometrie der Universität Ulm, Dietrich Rothenbacher. Der Experte betonte, dass es auch bei jüngeren Erwachsenen schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung gebe. Laut einer Studie aus China starben in einer Patientengruppe von 35- bis 58-Jährigen 8,1 Prozent.

„Die Gefährlichkeit einer Erkrankung kann auch nicht nur an der Zahl der absoluten Todesfälle festgemacht werden, sondern in der Tat sollte die Anzahl der verlorenen Lebensjahre benannt werden“, teilte Rothenbacher mit. Diese Zahlen gebe es für Covid-19 noch nicht.

