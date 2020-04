Perfekt selbst in der Corona-Krise: Wie Super-Moms nerven

Berlin. Die ehemalige Kollegin hat mit ihren Kindern gebacken und präsentiert das Ergebnis auf Facebook: ein bunter Kuchen in Form eines Kinderkarussells, selbst gebastelte Pferdchen inklusive. „Ging ruckzuck“, schreibt sie dazu. „Seid kreativ!“ „Solche Postings machen mich derzeit ganz aggressiv“, sagt die Kölner PR-Fachfrau Luzie M. (37).

Ihre 75-Quadratmeter-Welt ist in der Corona-Krise zum Zerreißen gespannt. Ihre beiden Kinder (5 und 9) sind mal quengelig, mal aufgekratzt, mal ängstlich und stellen 1000 Fragen. „Sie haben jetzt weitere düstere Themen für sich entdeckt, wollen alles über Krebs und Tod wissen“, sagt die Alleinerziehende.

Perfekt in der Corona-Krise? Manche suggerieren das

Luzie steht um fünf Uhr auf und arbeitet im Homeoffice, um danach mit den Kindern die Hausaufgaben zu machen. Der Jüngere riss während einer Videokonferenz die Webcam vom PC, der Chef merkte streng an, dass er seine zwei Kinder eigentlich ganz gut zu beschäftigen wisse. „Ich habe mich dann bei meinen Kindern freigekauft mit einem Disney-Plus-Abo.“

In der Corona-Isolation spähen wir vermehrt wie durch ein Schlüsselloch in die Wohnzimmer der anderen, vergleichen unsere Lebenswelt mit jener der anderen, die sie in sozialen Netzwerken teilen – und finden oft genug, dass wir nicht besonders gut dabei abschneiden.

Küchenchaos auf der einen Seite, Yogamatten-Idyll auf der anderen Seite. „Man muss sich bewusst machen, dass das, was die Menschen auf Facebook posten, nur ein Ausschnitt ist. Natürlich geht es bei anderen genauso drunter und drüber“, sagt Buchautorin Susi Groth („Ich bin keine Super-Mom“) aus Jena.

Es gibt eine Gegenbewegung zu den Heile-Isolationswelt-Postings

Aber auch sie ist genervt von „durchgestylten Homeoffice-Moms“ – ebenso wie von Do-it-yourself-Foren bastelwütiger Eltern: „Da wird dann ernsthaft suggeriert, dass sie diese Bastelarbeiten mit ihren Kids zusammen vollbracht haben, obwohl man jedem Kunstwerk auf einen Blick ansieht, dass kein Kleinkind seine Patschehand da jemals mit angelegt hat.“

Doch es gibt eine Gegenbewegung zu den Heile-Isolationswelt-Postings: Manche Eltern geben galgenhumorig Einblick in ihr Leben zwischen dem Versuch, alles zusammenzuhalten, und Kapitulation. Eine Mutter teilt ein Bild, auf dem ihre Kinder auf Rollschuhen durch ein chaotisches Zimmer flitzen. „So schnell verwandelt sich Schulunterricht in eine Rollerparty“, so ihr Kommentar.

Aktuelle Situation ist eine Belastungsprobe für Groß und Klein

Ein Vater schreibt: „Der schwierigste Teil beim Kampf gegen eine Pandemie? Den Kindern Bruchrechnung beizubringen.“ Eine erschöpfte Mutter ließ sich an Tag zwölf der Quarantäne von ihren Kindern breitschlagen, ohne erkennbaren Grund ihr Hochzeitskleid anzuziehen, eine andere berichtet, wie sie in Tränen ausbrach, nachdem sie von ihrem Achtjährigen bemitleidet worden war: „Mama braucht eine Pause, sie wird immer verwirrter“, hatte er festgestellt.

Die aktuelle Situation sei für alle leidvoll. „Sie ist für Eltern und Kinder gleichermaßen herausfordernd “, sagt Heidemarie Stuck, pädagogische Leiterin im SOS-Kinderdorf Moosburg. Ihr Rat: „Fragen Sie sich, was Sie verändern möchten. Die gleiche Frage stellen Sie Ihrem Nachwuchs. Vielleicht hilft es, ein Ritual dafür einzuführen, um sich nicht erst dann auszutauschen, wenn die Stimmung schon leidet.“

