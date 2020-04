Coronavirus: Kritik an Heinsberg-Studie – wer hat Recht?

Berlin. Selten stand die Wissenschaft so im Fokus wie in den vergangenen Wochen. Zwei, die die öffentliche Diskussion rund um das Coronavirus derzeit bestimmen, sind der Berliner Virologe Christian Drosten und der Bonner Wissenschaftler Hendrik Streeck.

Drosten ist Leiter des Instituts für Virologie an der Charité und Streecks Vorgänger auf dem Lehrstuhl für Virologie am Uniklinikum in Bonn. Trotz Gemeinsamkeiten in ihrer Wissenschaftskarriere stehen sie für einen unterschiedlichen Kurs.

Christian Drosten: Verfechter des Corona-Lockdowns

Schon früh hat Christian Drosten gewarnt. Als in Bayern der erste Infektionsfall in Deutschland bekannt wurde, erklärte er am 28. Januar in einem Interview: „Das ganze Medizinsystem in Deutschland muss sich schon jetzt auf eine mögliche Pandemie vorbereiten. Das heißt, wir müssen die Pandemiepläne rausholen, um auf einen möglichen Massenanfall von Patienten vorbereitet zu sein.“

In einem Coronavirus-Podcast im NDR beantwortet er regelmäßig die wichtigsten Fragen. Generell empfiehlt er eine Fortführung der Maßnahmen wie Kontaktbeschränkung und ein möglich intensives Herunterfahren des öffentlichen Lebens – also den Lockdown.

Coronavirus: Reproduktionszahl ist entscheidend

Ein Wert ist für seine Analyse des Virus besonders wichtig: Die Reproduktionszahl der Neuinfektionen, von diesem Wert hängt ab, ob der Alltag wieder möglich sein wird. Derzeit ist der Wert bei 0,7 – das heißt: Statistisch steckt ein infizierter Mensch 0,7 weitere Menschen an. Dieser Wert sollte dauerhaft nicht höher als 1 sein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte dazu: „Schon wenn wir annehmen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, wären wir im Oktober wieder an der Leistungsgrenze unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten angelangt“.

Christian Drosten setzt auf Tracking von Infizierten

Auf die Frage, wie lange der Wert unter 1 stagnieren müsse, antwortete Drosten in seinem Podcast noch am Freitag: „Ich glaube, dabei geht es um Monate.“ Auch müsse man die Kontaktbeschränkungen und Empfehlungen der Bundesregierung – wie Masken tragen und Abstand halten – einhalten, sonst könne sich das Virus wieder vermehren. In den kommenden Wochen ist es laut Drosten wichtig, Fortschritte beim Tracking von Infizierten und ihren Kontakten zu machen. „Darauf ruht viel Hoffnung“, sagte er.

Auf die Frage, ob er die Bundesregierung beraten habe, antwortete er, dass er schon seit Wochen nicht mehr zurate gezogen worden sei. Trotzdem wird sich Drosten gefreut haben, dass die Kanzlerin am Mittwoch von einem „zerbrechlichen Zwischenerfolg“ sprach und ihm damit indirekt recht gab. Vorwürfe an seinen Kollegen Streeck bestreitet Drosten dagegen .

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charite in Berlin.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Hendrik Streeck: Verfechter der Lockerung

Der Virologe der Bonner Uniklinik urteilte zu Beginn der Pandemie ganz anders als Drosten. Streeck kritisierte am 30. Januar die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den internationalen Gesundheitsnotstand zu erklären. Auf Twitter schrieb er, die Grippe sei in diesem Jahr eine größere Gefahr als das neue Coronavirus.

Während Drosten weithin als der Corona-Experte der vergangenen Wochen galt, erlangte Streeck erst Aufmerksamkeit, als bekannt wurde, dass er an einer Studie zu den Corona-Fällen im Kreis Heinsberg arbeitet. Nach den Karnevals-Tagen gab es dort besonders viele Infizierte. Im Blickpunkt der Studie ist vor allem die Gemeinde Gangelt, die als Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in NRW gilt.

Hendrik Streeck, Direktor des Institut für Virologie an der Uniklinik in Bonn.

Foto: Federico Gambarini / dpa

„Heinsberg Protokoll“: Laschet präsentiert Studienergebnisse

Auf Twitter wurden die Forscher unter dem Hashtag „Heinsberg Protokoll“ medienwirksam durch eine Agentur bei ihrer Arbeit begleitet. Dort schrieb Streeck auch: „Wir müssen lernen, mit Sars-2 zu leben und die Gefahren richtig einzuordnen. Unsere Aufgabe als Wissenschaft ist es, Erkenntnisse zu erarbeiten – und dann der Politik zur Verfügung zu stellen.“

Die Studie wurde von der NRW-Landesregierung mit 65.000 Euro gefördert. Gemeinsam mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) präsentierte Streeck erste Ergebnisse am 9. April auf einer Pressekonferenz. Das Fazit: Man könnte mit einer Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen beginnen. Die Bürger hätten schließlich gelernt, wie sie sich hygienisch richtig verhalten.

Streecks Heinsberg-Studie ist umstritten

Die Wissenschaftler, die rund zwei Wochen forschten, fanden heraus, dass bei 15 Prozent der untersuchten Heinsberger Bürger eine Corona-Infektion nachgewiesen werden konnte – teilweise mit milden Verläufen oder ganz ohne Symptome. Diese Menschen hätten eine Immunität entwickelt. Zum Vergleich: Am Tag, als die Studie gestartet wurde, waren im Kreis Heinsberg offiziell nur rund 1250 nachgewiesene Erkrankungen gezählt worden – bei rund 250.000 Einwohnern. Was die Statistiken bedeuten, erklären wir hier .

Die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben, liege den vorläufigen Zahlen zufolge bei 0,37 Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten. Die in Deutschland derzeit von der amerikanischen Johns Hopkins University berechnete entsprechende Rate betrage 1,98 Prozent und liege damit um das Fünffache höher, so die Forscher. Auch wenn Streeck unterstrich, dass man die Daten deshalb nicht automatisch auf ganz Deutschland übertragen könne, betonte NRW-Ministerpräsident Laschet, die Studie sei ein Baustein für Lockerungen.

An Streecks Zwischenbilanz seiner Studie gab es viel Kritik. Zum einen, weil Ergebnisse zwar dargestellt, aber nicht für andere wissenschaftlich nachzuvollziehen seien. Auch Virologe Drosten meldete Nachfragen an, mahnte ein Manuskript an und kritisierte die Nähe der Studie zur Politik. Streeck gilt spätestens seit der Studie als Verfechter der Lockerung.

Streeck oder Drosten: Wer hat recht?

Welcher Kurs sich als richtig entpuppt, wird man erst nach der Corona-Pandemie beurteilen können. Die Helmholtz-Initiative, eine Gemeinschaft deutscher Top-Wissenschaftler, ist sich einig und unterstützt in einem am 13. April vorgelegten Papier den Kurs Drostens, den Lockdown. Die Wissenschaftler haben epidemiologische Daten mithilfe von mathematischen Modellen analysiert und kommen zu drei Szenarien:

Die Kontaktbeschränkungen werden so gelockert, dass die Reproduktionszahl wieder über 1 steigt. Die Maßnahmen werden so gewählt, dass der Wert exakt bei 1 bleibt. Die Kontaktbeschränkungen werden zunächst weitergeführt und durch flankierende Maßnahmen begleitet, sodass der Wert unter 1 sinkt.

Die Initiative empfiehlt sehr deutlich Szenario 3, denn nur so könne die Gesellschaft in absehbarer Zeit wieder zur Normalität zurückkehren. Würde man früher als in drei Wochen die Maßnahmen lockern, ist das Risiko hoch, dass man bei Wiedererstarken des Virus zu einem Lockdown zurückkehren müsse. Was der Bevölkerung wahrscheinlich nur schwer zu vermitteln wäre.

