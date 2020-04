Coronavirus: Mindestabstand in Bahnen und Bussen gefordert

Berlin.

In Deutschland sind mehr als 141.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 4300 Menschen starben in Folge der Infektion mit dem Erreger

Weltweit wurden bis zum Samstagmittag 2,2 Millionen Fälle bestätigt, fast 150.000 Tote gibt es auf der ganzen Welt zu beklagen

Deutschland sucht einen Weg zurück. Nachdem das öffentliche Leben wegen der Coronavirus-Pandemie beinahe zum Erliegen gekommen ist, gibt es nun zumindest eine vorsichtige Lockerung der Maßnahmen. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen wieder öffnen. Schrittweise werden auch Schulen wieder öffnen, damit die Prüfungen in den Abschlussjahrgängen abgelegt und ältere Jahrgänge wieder unterrichtet werden können.

Fest steht bereits jetzt: Der Weg in das Leben, wie es vorher einmal war, ist lang. Unklar ist derzeit noch, wie lang. Die Entwicklung hängt von den Infektionszahlen ab. Das Robert-Koch-Institut (RKI) teilte am Donnerstag mit, dass die Reproduktionsrate des Coronavirus in Deutschland auf einen Wert von 0,7 gesunken sei. Das heißt, statistisch steckt ein Mensch weniger als einen weiteren Menschen an.

Damit haben die von der Bundesregierung eingeleiteten Corona-Maßnahmen zur Eindämmung des Virus Wirkung gezeigt. Ob das auch so bleibt und weitere Maßnahmen gelockert werden, bleibt zunächst offen. In zwei Wochen, Anfang Mai, sollen zunächst Friseure öffnen.

Dann will sich auch die Regierung erneut zusammensetzen und über weitere Schritte auf dem Weg zurück in die Normalität beraten. Alle aktuellen Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie in Deutschland und Europa in unserem News-Ticker:

Samstag, 18. April: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer spricht sich gegen Corona-Bonds aus

15.52 Uhr: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat europäischen Gemeinschaftsanleihen, sogenannten Eurobonds oder Corona-Bonds, erneut eine Absage erteilt. Die Leitlinie sei, „dass Haftung und Risiko auch immer in einer Hand liegen müssen“, sagte Kramp-Karrenbauer der italienischen Zeitung „Il Foglio“. „Deswegen lehnen wir eine Vergemeinschaftung von Schulden ab.“

Europäische Gemeinschaftsanleihen werden vor allem von Italien, aber auch von anderen vorwiegend südeuropäischen Staaten gefordert, um in der Corona-Krise deren Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Krediten zu verbessern. Deutschland wird dabei immer wieder wegen der ablehnenden Haltung der Bundesregierung mangelnde Solidarität vorgeworfen.

Diesen Vorwurf wies Kramp-Karrenbauer zurück. „Wir sind uns unserer europäischen Verantwortung und Geschichte bewusst und deshalb ist es für uns selbstverständlich, unseren Freunden schnell, solidarisch und unbürokratisch zu helfen“, sagte sie „Il Foglio“. Die CDU-Chefin verwies dabei auf Hilfsangebote im Rahmen des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM).

Der ESM stößt allerdings in Italien und weiteren Staaten auf Skepsis, weil seine Programme in der Finanzkrise mit harten Auflagen wie sozialen Einschnitten und Privatisierungen verbunden waren. „Wir müssen jetzt unterscheiden zwischen dem ESM wie wir ihn bisher kennen und dem ESM, der nun im Kampf gegen die Folgen der Corona Epidemie eingesetzt wird“, sagte dazu Kramp-Karrenbauer. Für diese neuen Hilfen sollten andere Regeln gelten.

14.50 Uhr: Der Deutsche Bahnkunden-Verband fordert, es müsse auch in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs das Abstandsgebot zwischen den Menschen gelten. „Wenn die oberste Priorität das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Metern ist, dann muss dies auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln umsetzbar sein“, erklärte der Verband, der sich als Lobby der Bahnkunden versteht. „Deshalb gehören bauliche Maßnahmen auf den Bahnsteigen und in den Fahrzeugen selbstverständlich dazu.“

Fahrgäste steigen in eine Straßenbahn in Schwerin: „Bauliche Maßnahmen auf den Bahnsteigen und in den Fahrzeugen“.

Foto: Jens Büttner / dpa

Die öffentliche Seite müsse alles tun, um den Mindestabstand – mit und ohne Masken – auch im Nahverkehr umzusetzen. „Das beginnt bei der Verstärkung des Schulbusangebotes in ländlichen Regionen, damit die Schüler auch bereits hier den Mindestabstand einhalten können, über ein extrem schnelles Reagieren bei Nachfragespitzen bis hin bis zum Busersatzverkehr bei Bauarbeiten.“

14.10 Uhr: Die USA sind das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land in der Welt. Eine Studie offenbart nun eine riesige Dunkelziffer. Donald Trump korrigiert derweil seine Prognose der Corona-Toten in den USA - nach unten.

14.05 Uhr: Fernreisen fallen wegen der Coronavirus-Krise aus. Ist das eine Chance für den Inlandstourismus? Oder bricht auch hier das Sommergeschäft weg? Wir haben Experten gefragt: Wann wird Urlaub in Deutschland wieder möglich sein?

