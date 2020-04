Rolling Stones bis Billie Eilish: Stars geben Corona-Konzert

Berlin.

Um den Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen, nehmen zahlreiche Superstars am Samstag an einem großen Streaming-Event teil

Bei „One World – Together at Home“ treten unter anderem die Rolling Stones, Billie Eilish und Elton John auf

Auch die deutsche Band Milky Chance wird teilnehmen

Erfahren Sie hier, welche Auftritte geplant sind und wie man sie sehen kann

Gemeinsam gegen das Coronavirus: Mit einem Charity-Konzert unter dem Motto „One World – Together at Home“ wollen zahlreiche internationale Stars für Solidarität werben und Geld zugunsten eines Fonds der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sammeln.

Die mehrstündige Show, die auf mehreren internationalen TV-Sendern und im Live-Stream zu sehen sein wird, findet am Samstag, den 18. April statt – und das Line-Up könnte namhafter kaum sein. Neben vielen anderen dabei:

Billie Eilish

Taylor Swift

The Rolling Stones

Celine Dion

Elton John

Paul McCartney

Alanis Morissette

Lang Lang

Stevie Wonder

Eine detaillierte Liste des Line-Ups und Informationen zum Streaming finden Sie hier.

Er habe es kaum geglaubt, als die legendäre britische Rockband The Rolling Stones ihre Teilnahme an dem Streaming- und Fernsehereignis ankündigte, sagte Mitorganisator Hugh Evans.

Auch ein deutscher Beitrag wird bei „One World – Together at Home“ zu sehen sein: Die Band Milky Chance („Stolen Dance“), die eigentlich gerade durch die USA und Kanada touren wollte und wegen der Corona-Krise umplanen musste, spielte sich mit kleinen Streaming-Konzerten auf Instagram und Spotify in den Fokus der Veranstalter.

Philipp Dausch und Clemens Rehbein (beide 27) werden ihren Beitrag aus ihrer Heimatstadt Kassel streamen. Nervös mache sie das nahmafte Line-Up nicht, sagte Sänger Clemens Rehbein der Deutschen Presse-Agentur. „Aufgeregt vielleicht, und vorfreudig, aber nicht hibbelig. Es ist cool für uns, dabei zu sein.“ Sein Bandkollege Dausch wird extra aus Berlin anreisen. „Philipp kommt nach Kassel, und wir sehen uns dann ausnahmsweise auf Sicherheitsabstand“, sagte der Sänger. Spielen werden sie drei Lieder, laut Rehbein „eine Mischung aus neuen und alten Songs“.

🚨BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd — Global Citizen (@GlblCtzn) April 14, 2020

„One World – Together at Home“ – Streaming-Event startet um 20 Uhr

Bevor Mick Jagger und die anderen Hauptacts ans Mikro gehen, bereiten ihnen andere Künstler und Prominente schon sechs Stunden lang die Bühne. Christine and the Queens, Schauspieler Don Cheadle und Samuel L. Jackson und die US-Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe werden erwartet. Insgesamt haben mehr als hundert Künstler ihr Teilnahme zugesagt, sagte Hugh Evans.

Die „Preshow“ wird am Samstag ab 20 Uhr ausgestrahlt. Die eigentliche Show findet dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag, und zwar von 2 bis 4 Uhr deutscher Zeit statt. NBC, CBS, ABC und BBC senden das Event im Fernsehprogramm, außerdem wird die Show im Live-Stream auf YouTube und Twitter zu sehen sein – auch im Re-Live am nächsten Morgen.

Show soll „Moment der globalen Einheit“ schaffen

Hugh Evans leitet die Aktivisten-Bewegung Global Citizen, die das ungewöhnliche Event in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und der US-Sängerin Lady Gaga auf die Beine gestellt hat. Das Konzept stammt von Chris Martin: Der Coldplay-Star hatte im vergangenen Monat im Rahmen der „Together, At Home“-Serie von Global Citizen Live auf Instagram ein Mini-Konzert gegeben. Schon Ende März hatten zahlreiche „Wohnzimmer“-Konzerte in Deutschland stattgefunden.

Mit der virtuellen Sondershow am Samstag will Global Citizen nach eigenen Angaben einen „Moment der globalen Einheit im Kampf gegen Covid-19 schaffen“. Sie soll laut Evans das Gesundheitspersonal in ihrem Kampf gegen Corona unterstützen.

Gleichzeitig will Global Citizen aber auch Regierungen und Großspender dazu aufrufen, die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Krise zu unterstützen. Nach eigenen Angaben hat Global Citizens bereits 35 Millionen Dollar an Spenden für die WHO gesammelt.

USA stellen Beitragszahlungen an WHO ein

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag den Stopp der US-Zahlungen an die WHO verkündet. Er warf der in Genf ansässigen UN-Organisation „Missmanagement“ in der Corona-Krise und Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. Trump Schritt war weltweit auf scharfe Kritik gestoßen. (jb/afp)

