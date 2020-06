Corona-App: So funktioniert sie – technische Hintergründe

Berlin.

Die neue Corona-Warn-App der Bundesregierung soll am 16. Juni nutzbar sein

Infiziert sich ein Nutzer oder eine Nutzerin mit dem Coronavirus, kann die Person diese Information freiwillig an die App weitergeben. So sollen Corona-Neu-Infektionen verhindert werden

Aber wie funktioniert die Corona-App genau, welche Technologie steckt dahinter? Wie viel Akku „frisst“ die Anwendung und auf welchen Smartphones kann sie installiert werden? Wir beantworten alle technischen Fragen zur Warn-App

Was ist die Corona-App der Bundesregierung?

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung soll ermitteln, ob und wie lange Smartphone-Besitzer sich in nächster Nähe zueinander aufgehalten haben – vorausgesetzt, sie haben die App auf ihrem Handy installiert und aktiviert. Über Bluetooth-LE-Signale werden anonymisierte Identitätsnummern – sogenannte IDs – und Entfernungsdaten ausgetauscht.

Wer hat die Corona-App entwickelt?

Der Software-Riese SAP und die Telekom haben die Corona-Warn-App programmiert. Konzept und Quell-Code der App wurden im Internet veröffentlicht. Danach soll die Anwendung permanent mitlaufen, wenn der Nutzer die App installiert und das Handy an ist.

Google und Apple sind für die Smartphone-Systeme Android und iOS verantwortlich. Die Unternehmen haben sich bereit erklärt, ihre Schnittstellen für Corona-Apps für je eine Software pro Land zur Verfügung zu stellen. Dadurch sollen die Apps von besonders vielen Nutzern installiert werden, ohne einen Flickenteppich verschiedener Programme entstehen zu lassen.

Wie funktioniert die Corona-App?

Infiziert sich ein Nutzer oder eine Nutzerin mit dem Coronavirus, kann die Person diese Information freiwillig an die App weitergeben. Durch den Abgleich der verschiedenen Identitätsnummern können Personen benachrichtigt werden, die sich zuvor in der Nähe des Infizierten aufgehalten haben. Dies soll nach der Entscheidung der Bundesregierung über ein dezentrales Speichermodell passieren.

Dezentral bedeutet, dass Nutzer die Informationen über eine Infizierung von einem Server herunterladen. Die Prüfung der Identitätsnummern und Bewegungsdaten erfolgt dann auf dem eigenen Smartphone – und nicht auf dem Server.

Bei einem zentralisierten Speichermodell läge dort nämlich ein Datennetz mit sensiblen Informationen über die Bewegungen und Kontakte aller App-Nutzer. Rund 300 Experten hatten zuvor einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie vor der Gefahr von Überwachung und Missbrauch bei einer zentralisierten Speicherung von Daten warnen.

Was kann die Corona-App genau?

Auf Github, der Plattform für die Entwicklung der Open-Source-Software, heißt es, dass Nutzer über die App auch das Ergebnis eines Tests erfahren können sollen. „Im Fall eines durchgeführten Tests auf eine SARS-CoV-2-Infektion kann der App-Nutzer über die App den digitalen Testinformationsprozess starten und damit über das ermittelte Testergebnis benachrichtigt werden“, heißt es. Man soll sich aber auch lediglich informieren lassen können, dass ein Ergebnis vorliegt.

Auf welcher Technologie basiert die Tracing-App?

Als Grundlage der Corona-App dienen die Protokolle

DP-3T,

TCN sowie

die Spezifikationen von Apple und Google für iPhones und Android-Smartphones.

DP-3T wurde von Forschern der Hochschulen EPFL in Lausanne und ETH in Zürich entwickelt. Die TCN Coalition fand sich aus einem sogenannten Hackathon der Bundesregierung namens #WirVsVirus heraus zusammen.

Ersichtlich wird aus den Dokumenten auch, wie die Rollen zwischen SAP und Telekom verteilt sind. Demnach kümmert sich Europas größter Softwarekonzern um die Entwicklung der eigentlichen App. Die Telekom stellt Netzwerk und Mobiltechnologie zur Verfügung und soll zudem einen sicheren und stabilen Betrieb gewährleisten. Die eigentliche App für iOS und Android steht auf Github noch nicht bereit. Sie soll Mitte Juni zum allgemeinen Download veröffentlicht werden.

Die Konzerne versprachen, nur „notwendige Daten zu verarbeiten – ausschließlich zu dem Zweck, die Nutzer wissen zu lassen, ob sie in engem Kontakt mit anderen, bereits infizierten Nutzern standen – ohne die jeweilige Identität zu offenbaren“.

Auf welchen Smartphones kann die Warn-App installiert werden?

Beim iPhone ist das aktuelle iOS 13.5 Mindestvoraussetzung. Das gibt es für Geräte ab dem iPhone 6s oder dem iPhone SE. Ein altes iPhone 5, 5S oder 6 reicht nicht aus. Bei Android-Handys ist die Lage etwas unübersichtlicher. Hier muss zum einen Bluetooth LE unterstützt werden.

Das ist ab Android 6 der Fall. Zum anderen müssen aber auch die Google Play Services laufen, weil der Konzern die Schnittstellen nicht über Android selbst zu Verfügung stellt, sondern über diese Google-Dienste. Android-Handys ohne Google Play Services, wie die neuesten Huawei-Modelle, bleiben außen vor.

Insbesondere beim iPhone bestand die Herausforderung, dass Apple einem Programm bislang nicht gestattet hat, ständig Bluetooth-Signale im Hintergrund zu senden und zu empfangen. Mit der API für die Corona-Warn-App macht Apple nun dafür eine gezielte Ausnahme. Und auch bei Google wird der Parallelbetrieb der Apps nun optimiert. Die App-Entwickler mussten nun sicherstellen, dass diese Schnittstellen optimal genutzt werden.

Betriebssysteme von Google und Apple: Wird die Warn-App automatisch aktiviert?

Nein, der Austausch der anonymisierten Kontakt-IDs via Bluetooth findet nur dann statt, wenn man die Corona-Warn-App freiwillig installiert und dem Datenaustausch aktiv zustimmt.

Corona-App im Gebrauch: Wie viel Akku frisst die Anwendung?

Weil die App andauernd arbeitet, belastet sie auch dauerhaft die Akku-Leistung. Die Hersteller nutzen deshalb die „Bluetooth Low Energy“-Technologie, kurz BLE. Mit dieser Technik werden weniger Daten übertragen, die Reichweite ist geringer. Das aber ist laut SAP der richtige Weg, denn schließlich ist der nahe Kontakt zu Corona-Infizierten entscheidend.

Die Entwickler der App versprechen, dass die Anwendung längst nicht so viel Strom verbraucht wie das Streamen von Musik auf einen Bluetooth-Lautsprecher. Ob das Versprechen gehalten werden kann, wird die Praxis zeigen.

Gibt es weitere Corona-Apps?

Ja. Auch in anderen Ländern kamen bereits Corona-Warn-Apps zum Einsatz. Als Vorreiter gilt in Singapur etwa die App „Trace Together“, auch in Südkorea wird eine Corona-Warn-App genutzt. Mit Datenverarbeitungsmethoden, bei denen Nutzer zum Teil mit Handyfotos die Einhaltung der Quarantäne beweisen müssen, dürften diese Modelle auf dem deutschen Markt allerdings kaum eine Chance haben.

Die internationale Initiative PEPP-PT, die ursprünglich ein Konzept für die Corona-Warn-App ausgearbeitet hatte, will ihr Wissen nun auch den von der Bundesregierung beauftragen Unternehmen SAP und Deutsche Telekom bereitstellen. Man habe in den vergangenen Wochen eine europäische Software-Architektur für länderspezifische Corona-Contact-Tracing-Apps entwickelt. „Wir stellen unsere Erkenntnisse, Testergebnisse und technischen Komponenten weiterhin allen zur Verfügung.“

Nach der Fertigstellung der Corona-App der Bundesregierung soll diese schließlich vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegeben werden. Das Institut, das dem Bundesministerium für Gesundheit untergestellt ist, hatte am 7. April bereits eine eigene App gestartet.

Wie heißt die Corona-App vom RKI?

Die RKI-App „Corona-Datenspende“ funktioniert mit Smartwatches oder Fitnessarmbändern, die die Daten der Nutzenden an das Institut senden. Die App solle darüber informieren, wo und wie schnell sich SARS-CoV-2 in Deutschland ausbreitet, so das RKI.

Ein wissenschaftliches Projekt mit der Teilnahme von Bürgern in dieser Größenordnung sei weltweit einzigartig, schrieben die Forscher. Die vom RKI entwickelte „Corona-Datenspende“ zeichnet Vitaldaten wie Ruhepuls, Schlaf oder Aktivitätsniveau der User auf. So will das RKI erkennen, ob es Anzeichen für eine Infektion gibt.

Die Nutzer werden zudem nach ihrer Postleitzahl gefragt, um die regionale Verbreitung des Coronavirus nachzuvollziehen. Das RKI betont, dass es sich dabei um eine freiwillige App handelt.

Neben der Freiwilligkeit stellen Datenschützer noch andere Ansprüche an Tracking-Apps gegen Covid-19: „Es dürfen lediglich notwendige Daten erhoben und weitergegeben werden“, betonte etwa der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Die Speicherung der gesammelten Daten müsse zeitlich begrenzt werden.

