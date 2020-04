Ab Juni: Medienregulierer droht Porno-Portalen mit Sperrung

Berlin. Die deutschen Medienregulierer legen sich mit der Porno-Industrie an. Aus Sicht von Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, missachten die meist im Ausland ansässigen Online-Porno-Portale das deutsche Jugendschutzrecht. Deshalb droht Schmid den Portalen nun mit einer Sperre.

Der Medienexperte ärgert sich: „Der Jugendschutz macht keinen Sinn, wenn jedes Kind vom „Kikaninchen“ zu Pornhub wechseln kann.“ Als Negativbeispiel nennt Schmid die Sexualpraktik „Gangbang“, eine Standard-Rubrik auf großen Porno-Portalen: „Wenn bei Kindern der Eindruck entsteht, Gangbang ist eine normale Sexualpraktik, in der die Frau benutzt und gedemütigt wird, dann ist das sicherlich ein extremes Problem.“ Kinder und Jugendliche sollten mit solchen Inhalten nicht aufwachsen, das sei schließlich der Kern des Jugendschutzes.

Schmid will die reichweitenstärksten Porno-Portale dazu zwingen, in ihren deutschsprachigen Angeboten eine wirksame Altersbeschränkung einzuführen.

Medienregulierer droht Pornhub & Co. mit Sperre

Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, will nicht hinnehmen, dass Zehnjährige im Netz ungehindert harte Pornografie konsumieren können.

Foto: --- / dpa

Längst haben die Anbieter legale .de-Adressen mit einer solchen Verifikation, wie sie der Jugendschutz verlangt. Doch die Masse der Zugriffe kommt weiterhin über die zugangsfreien .com-Adressen. „Das ist ein Taschenspielertrick“, sagt Schmidt.

Wenn die Anbieter nicht einlenken würden, könnte es im Juni oder Juli soweit sein, sagte Schmid gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Dann werden wir die Infrastruktur-Anbieter, also Telekommunikationsunternehmen, um Sperrung der illegalen jugendgefährdenden Inhalte bitten.“

Die Folge: Aus Deutschland könnten die im Ausland angesiedelten Porno-Seiten dann nicht mehr erreichbar sein.

Ein Bescheid an den vermutlichen Marktführer mit Sitz in Zypern sei, so Schmid, bereits verschickt. Lange hätten die Pornoanbieter „gemacht, was sie wollen“, sagt er. Wenn sie einen Sitz im Ausland haben – und den haben die meisten – sei ihnen schwer beizukommen. Deutsche Anbieter, wie zum Beispiel lokale Bordelle, haben im Netz eine vergleichsweise geringe Reichweite.

Porno-Portale könnten ab Sommer in Deutschland gesperrt sein

Der Medienregulierer sagt, er wolle kämpfen: „Wir exerzieren das bis zum Ende. Entweder wir können den Jugendschutz durchsetzen, oder wir müssen den Gesetzgeber fragen, ob der den Zustand wirklich so belassen will.“

Europarecht verletze man mit dem jetzt eingeschlagenen Weg nicht, sagt Schmid: „Nachdem die zypriotische Medienaufsicht ein Eingreifen abgelehnt hat, sind nun die deutschen Jugendschutzvorschriften anzuwenden. Auch die EU-Kommission wurde über unser Vorgehen benachrichtigt. Nun gilt: Entweder die Anbieter führen eine ordentliche Altersverifikation ein, oder wir werden ihre Abschaltung durchsetzen.“

Ein Großteil der Eltern in Deutschland scheint hinter Schmids Vorgehen zu stehen, wie eine repräsentative Meinungsumfrage im Auftrag des Kinderhilfswerks ergab: 93 Prozent der befragten Eltern sprachen sich für härtere Strafen für Anbieter bei Verstößen gegen den Kinder- und Jugendschutz im Netz aus. Ebenso viele Eltern sprachen sich für eine verlässliche Altersprüfung aus.

(phb/dpa)