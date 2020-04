Schauspielerin Barbara Rütting mit 92 Jahren gestorben

Marktheidenfeld. Barbara Rütting war ein Multitalent – Schauspielerin, Autorin, Politikerin. Sie gilt als eine der Wegbereiterinnen der vegetarischen Ernährung in Deutschland. Nun ist sie am vergangenen Samstag im Alter von 92 Jahren in Marktheidenfeld in Bayern gestorben.

Rütting erlangte zuerst Berühmtheit als Schauspielerin. Insgesamt spielte sie in 45 Kino- und Fernsehfilmen mit, ihren Durchbruch hatte die im Jahr 1927 geborene Rütting 1951 in dem Streifen „Postlagernd Turteltaube“. Legendär ist ihre Rolle als „Geierwally“ in dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1956.

Im Jahr 1984 gab Rütting ihre Schauspielkarriere auf und ließ sich zur Gesundheitsberaterin ausbilden. Mit Gesundheitsratgebern und Kochbüchern für Vollwertküche erlebte sie eine zweite erfolgreiche Karriere.

Rütting engagierte sich bis ins hohe Alter zudem auch in der Politik. Zuerst war sie bei den Grünen, für die sie sechs Jahre im bayerischen Landtag saß und zuletzt bei der V-Partei3 (V-Partei). Als Alterspräsidentin eröffnete sie in den Jahren 2003 und 2008 die konstituierende Sitzung.

„Mit dem Tode Barbara Rüttings ist eine Politikerin von uns gegangen, die sich mit großem Engagement insbesondere für die Themen Tier- und Umweltschutz eingesetzt hat“, würdigte sie Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Rütting soll im engsten Familienkreis beigesetzt werden.

