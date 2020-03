Bundestag beschließt milliardenschweres Hilfspaket

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus: Weltweit wurden mehr rund 440.000 Infektionen registriert, fast 20.000 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 gestorben; über 110.000 Menschen gelten als geheilt

Bei 81 Jahren liegt laut RKI das Durchschnittsalter der Menschen, die in Deutschland nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind

Der englische Thronfolger Prinz Charles ist mit dem Coronavirus infiziert

Die Abiturprüfungen sollen stattfinden – zum geplanten Zeitpunkt oder einem Nachholtermin

Der Bundestag hat einen Nachtragshaushalt beschlossen und die Notfallregelung der Schuldenbremse in Kraft gesetzt

In den USA ist der Weg frei für ein 2 Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie.

Indien verhängt eine dreiwöchige Ausgangssperre für alle 1,3 Milliarden Bürger

Berlin. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt weltweit. Inzwischen sind mehr als 430.000 Menschen mit dem Virus infiziert, etwa 19.000 starben. Besonders dramatisch ist die Lage in Spanien und Italien. Darüber hinaus drohen neue Epizentren in den USA und Großbritannien zu entstehen. Die WHO zeigt sich besorgt über die rasante Geschwindigkeit der Pandemie.

Auch in Deutschland werden täglich noch höhere Infektionszahlen gemeldet. Ob die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen wie Schulschließungen und verschärfte Ausgangsbestimmungen mit Kontaktsperre die Pandemie verlangsamen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Die aktuellen Zahlen finden Sie in unserem Coronavirus-Monitor:

Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Wir berichten von den aktuellen Entwicklungen im News-Ticker:

Mittwoch, 25. März 2020: Coronavirus – Merkels zweiter Test auch negativ

18.42 Uhr: Die Bundesregierung will die strengen Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Krise nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun später einmal zunächst für junge und gesunde Menschen wieder lockern. Der CDU-Politiker sagte am Mittwoch in der Social-Media-App Jodel: „Die nächste Phase lautet natürlich: Junge Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, dürfen wieder mehr auf die Straße.“

Aktuell hänge viel davon ab, ob die Infektionskurve mit den beschlossenen Maßnahmen flach gehalten werden könne. „Das zeigt sich in den nächsten zwei Wochen“, sagte Braun. Dann könne man hoffentlich auch die Frage nach einem Ende der Einschränkungen beantworten.

18.23 Uhr: Mehr als 400.000 Briten haben sich an einem einzigen Tag als freiwillige Helfer des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS im Kampf gegen die Corona-Pandemie gemeldet. Das sagte Premierminister Boris Johnson am Mittwoch vor Journalisten in London. Sie sollen Essen und Medikamente ausliefern, Patienten zu Terminen fahren und mit Menschen in Isolation telefonieren. Johnson bedankte sich bei den Freiwilligen und lobte deren Engagement.

17.57 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie schließt Thailand seine Grenzen. Es würden sowohl alle Übergänge an den Landesgrenzen als auch der Flug- und Schiffsverkehr ins Königreich gestoppt, hieß es am Mittwochabend in einer offiziellen Mitteilung. Nur noch thailändische Staatsbürger sowie Diplomaten dürften ins Land einreisen – allerdings nur mit einem aktuellen Gesundheitszeugnis.

Die Behörden hatten die Entscheidung lange hinausgezögert; sie bedeutet einen herben Schlag für den Tourismus-Sektor, der eine der Haupteinnahmequellen des Landes ist. Zehntausende Touristen sitzen derzeit in dem südostasiatischen Urlauberland fest. Angesichts unzähliger Flugstreichungen und der weltweit geltenden Reiseverbote wissen viele nicht, wie sie nach Hause kommen sollen.

In Thailand wurden bisher offiziellen Angaben zufolge 934 Infektionsfälle registriert, vier Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19. Allerdings ist die Dunkelziffer vermutlich deutlich höher.

Digital kreativ- Diese verrückten Aktionen macht das Coronavirus möglich

17.52 Uhr: Angesichts der Gefahr einer ungehinderten Ausbreitung des Coronavirus in Gefängnissen haben die Vereinten Nationen die Staaten der Welt aufgerufen, besonders anfällige Häftlinge zu entlassen. Bereits jetzt seien Infektionsfälle aus Gefängnissen gemeldet worden, stellte am Mittwoch die UN-Menschenrechtsbeauftragte Michelle Bachelet in Genf fest. Es bestehe das Risiko, dass sich das Coronavirus flächenbrandartig in Haftanstalten ausbreite. Als Beispiele für Kandidaten für vorzeitige Freilassungen nannte sie ältere Gefangene oder solche, die nur geringe Straftaten begangen und ein geringes Rückfallrisiko hätten.

17.43 Uhr: Dieses Foto berührt viele Menschen: Ein jüdischer und eine muslimische Rettungssanitäter in Israel beten nebeneinander. Das Bild, das von vielen als Symbol der Versöhnung in Zeiten der Corona-Krise gewertet wird, ist in den sozialen Medien viral gegangen.

A beautiful photo that shows how Israelis come together in a time of crisis.



MDA's staff and volunteers may come from different religions and backgrounds, but all of them are integral and committed to helping Israelis fight #coronavirus #Israel #Covid_19 pic.twitter.com/f7WaBcvaNz — Magen David Adom (@Mdais) March 24, 2020

Auf dem Foto sind zwei Mitarbeiter des jüdischen Rettungsdienstes Magen David Adom neben ihrem Krankenwagen ins Gebet vertieft zu sehen. Obwohl die beiden Männer einander den Rücken zukehren, entsteht aber der Eindruck einer Einheit. „Ein schönes Bild, das zeigt, wie Israelis in Zeiten der Krise zusammenkommen“, schrieb Magen David Adom. Ungeachtet ihrer Herkunft und Religion seien alle Mitarbeiter dem Kampf gegen das Coronavirus verpflichtet.

Israel kämpft wie viele Länder gegen die Ausbreitung des Coronavirus an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist das Virus Sars-CoV-2 mittlerweile bei 2170 Personen nachgewiesen worden, 58 sind wieder genesen. Fünf Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben, darunter ein 88 Jahre alter Holocaust-Überlebender. Mehr als 63.000 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

17.31 Uhr: Für fast eine halbe Milliarde Euro kauft Spanien in China Ausrüstung zur Bekämpfung des Coronavirus. Man werde 550 Millionen Schutzmasken, 5,5 Millionen Schnelltestkits, elf Millionen Schutzhandschuhe und 950 Beatmungsgeräte für insgesamt 432 Millionen Euro erwerben, erklärte Gesundheitsminister Salvador Illa am Mittwoch in Madrid.

Der Minister der linken Regierung räumte derweil ein, dass dieses Material nicht ausreichend sein werde, um den Mangel zu beheben. Man wolle weiteres Material im Ausland erwerben. Ungeachtet aller Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus hat Spanien seit Mittwoch mit 3434 bereits mehr Todesfälle als China. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert haben, stieg unterdessen auf 47.600 – fast 8000 mehr als noch am Dienstag.

17.17 Uhr: Vor dem EU-Gipfel haben neun Länder unter Führung Frankreichs mehr Zusammenhalt und Einigkeit in der Europäischen Union im Kampf gegen das Coronavirus gefordert. Sie drangen insbesondere auf eine einheitliche Linie zur Eindämmung des Virus, auf weitgehend offene Grenzen und ein Funktionieren des Europäischen Binnenmarkts. Für Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise sollten gemeinsam Schulden aufgenommen werden.

Das am Mittwoch bekannt gewordene Schreiben wird mitgetragen von Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Griechenland, Irland, Luxemburg, Portugal und Slowenien. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag in Form einer Videokonferenz.

Coronavirus-Schutz: Angela Merkel ist nach Kontakt mit einem Infizierten in häuslicher Quarantäne. Zwei Test waren bisher negativ.

Foto: Pool / Getty Images

17.03 Uhr: Auch das Ergebnis des zweiten Coronavirus-Tests von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist negativ. Die Bundeskanzlerin arbeitet weiterhin aus der häuslichen Quarantäne und wird sich Anfang der kommenden Woche erneut testen lassen. Das teilte das Kanzleramt mit.

16.51 Uhr: Der Bund bekommt mehr Kompetenzen im Kampf gegen das Coronavirus: Der Bundestag beschloss das Gesetz, mit dem eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ ausgerufen wird und rief diese sogleich aus. Dadurch wird das Bundesgesundheitsministerium ermächtigt, ohne die sonst nötige Zustimmung des Bundesrats Maßnahmen zur Grundversorgung mit Arzneimitteln, Medizinprodukten, Hilfsmitteln und Schutzausrüstung zu treffen.

16.41 Uhr: Der Bundestag hat ein beispielloses, milliardenschweres Hilfspaket in der Corona-Krise beschlossen. Es umfasst Maßnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen, zur Unterstützung von Krankenhäusern sowie zur Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnung der Bürger. Der Bundesrat muss am Freitag noch zustimmen. Hier erklären wir, wie Betroffene an die Staatshilfen kommen.

Diese Hilfen sind unter anderem geplant:

Kleine Firmen und Selbstständige wie Künstler und Pfleger sollen über drei Monate direkte Zuschüsse von bis zu 15.000 Euro bekommen.

Großunternehmen sollen mit Kapital gestärkt werden können, der Staat soll sich notfalls auch an den Firmen beteiligen können.

Krankenhäuser sollen mit mehr als drei Milliarden Euro unterstützt werden.

Vermieter sollen ihren Mietern nicht mehr kündigen dürfen, wenn diese wegen der Coronakrise ihre Miete nicht zahlen können.

Bei Anträgen auf Hartz IV sollen die Vermögensprüfung und die Prüfung der Höhe der Wohnungsmiete für ein halbes Jahr ausgesetzt werden. Familien mit Einkommenseinbrüchen sollen leichter Kinderzuschlag bekommen.

Unternehmen sollen durch Kurzarbeit sollen Unternehmen Beschäftigte leichter halten können, statt ihnen kündigen zu müssen.

16.23 Uhr: Der Bundestag hat für die Hilfspakete in der Corona-Krise die Notfallregelung der Schuldenbremse in Kraft gesetzt. Damit ermöglichte er dem Bund am Mittwoch, neue Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro aufzunehmen.

Coronavirus: Abiturprüfungen sollen wir geplant stattfinden

16.14 Uhr: Landwirte in Deutschland müssen sich wegen der Corona-Krise weiterhin auf Engpässe bei Erntehelfern aus dem Ausland einstellen. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wird den Saisonarbeitskräften die Einreise nach Deutschland im Rahmen der bestehenden Grenzkontrollen „bis auf Weiteres“ nicht mehr gestattet. Der Bauernverband und die FDP mahnten daraufhin rasche unbürokratische Regelungen an – andernfalls drohten erhebliche Einbußen bei der Ernte.

Dem Innenministerium zufolge ist die Neuregelung erforderlich, „um die Infektionsgefahren im grenzüberschreitenden Verkehr zu minimieren“. Deshalb habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach Abstimmung im Bundeskabinett die Einreiseeinschränkungen angeordnet, die ab Mittwoch 17 Uhr gelten. Die Regelung gilt demnach für Einreisen aus Drittstaaten außerhalb der EU, für Großbritannien sowie für EU-Staaten, die nicht alle Schengen-Regeln voll anwenden – unter anderem Bulgarien und Rumänien – und für Staaten, zu denen Binnengrenzkontrollen vorübergehend wiedereingeführt wurden.

Landwirte müssen sich auf Engpässe bei Erntehelfern einstellen. Es könnte auch zu Problemen bei der Spargelernte kommen.

Foto: Andreas Arnold / dpa-tmn

16.03 Uhr: Schleswig-Holstein wird nun doch nicht wegen der Corona-Epidemie auf die Abiturprüfungen in diesem Schuljahr verzichten. Die Abiturprüfungen würden wie geplant ab dem 21. April in Schleswig-Holstein stattfinden, teilte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) in Kiel nach Videokonferenzen der Kultusministerkonferenz und der Landesregierung mit

15.37 Uhr: Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie und steigende Fallzahlen in Großbritannien hat eine Staubsauger-Firma in Worcester in Zentralengland kurzerhand die Produktion auf dringend benötigte Beatmungsgeräte umgestellt. „Wir verstehen das Konzept von Luft“, sagte Gtech-Chef Nick Grey der Nachrichtenagentur AFP. Als Staubsaugerhersteller kenne sich seine Firma mit Volumen und Druck gut aus.

Hintergrund der Produktionsumstellung ist eine entsprechende Anfrage der britischen Regierung an das Unternehmen. Er habe zuerst gedacht, es handle sich um einen Scherz, sagte Grey. Ein Regierungsberater habe ihm gesagt, benötigt würden 30.000 Beatmungsgeräte binnen zwei Wochen. „Mein erster Gedanke war: Viel Glück damit.“ Dann habe er genauer recherchiert, was Beatmungsgeräte seien und nun seien bereits die ersten Prototypen fertig, berichtete Grey. Sollte die Regierung zustimmen, könne er 60 bis 80 Geräte pro Tag herstellen.

15.24 Uhr: Die Abiturprüfungen sollen ungeachtet der Corona-Krise wie geplant stattfinden. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Absage von Prüfungen nicht notwendig, erklärte die Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder nach einer Telefonkonferenz der Minister. Die Schüler könnten in diesem Schuljahr ihre Abschlüsse erwerben. Die Prüfungen fänden zum geplanten oder zu einem Nachholtermin bis zum Ende des Schuljahres statt, „soweit dies aus Infektionsschutzgründen zulässig ist“. Mehr dazu hier: Kultusminister: Schulabschlussprüfungen sollen stattfinden

Das Coronavirus hat die Welt derzeit fest im Griff. Diese Fotos zeigen, wie die Menschen weltweit mit der Pandemie leben. Dieser Passant geht am Times Square in New York City kreativ mit der Corona-Krise um.

15.05 Uhr: Der Bundestag hat mit großer Mehrheit einen Nachtragshaushalt angenommen, der Milliarden-Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise vorsieht. Die Abgeordneten der AfD enthielten sich bei der Abstimmung über die Vorlage aus dem Bundesfinanzministerium, die anderen Fraktionen stimmten ihr zu. Im Nachtragshaushalt sind krisenbedingte Steuerausfälle von 33,5 Milliarden Euro sowie Mehrausgaben von 122,5 Milliarden Euro vorgesehen. Lesen Sie hier, wofür die Regierung Milliarden ausgeben will.

Nordrhein-Westfalen will in Corona-Krise Häftlinge vorzeitig entlassen

14.39 Uhr: Russland verschiebt wegen der Corona-Pandemie die Abstimmung über die größte Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes. Das kündigte Präsident Wladimir Putin bei einer Fernsehansprache an. Einen Termin werde es später geben. Die Bevölkerung sollte ursprünglich am 22. April darüber entscheiden, ob die Verfassung mit erweiterten Machtbefugnissen für den Kremlchef in Kraft gesetzt wird. Wegen der Lage um das Coronavirus erklärte Putin die kommende Woche für arbeitsfrei.

14.20 Uhr: Am Flughafen Leipzig/Halle sind am Mittwochnachmittag weitere Coronavirus-Patienten aus Italien gelandet. Die Patienten sollen auf einer Intensivstation des Herzzentrums in Leipzig behandelt werden, wie Krankenhaussprecher Stefan Möslein sagte. „Die Kapazitäten sind momentan frei und extra dafür vorgehalten“, so Möslein. Die Klinik erwartete zwei schwer kranke Menschen.

Bereits in der Nacht zum Dienstag waren zwei an Covid-19 erkrankte Patienten aus Italien eingeflogen worden. Sie werden am Universitätsklinikum Leipzig intensivmedizinisch betreut, wie Klinikumssprecher Markus Bien sagte.

14.10 Uhr: Die nordrhein-westfälische Landesregierung will wegen der Corona-Krise Häftlinge vorzeitig freilassen. Er brauche für den Fall eines Ausbruchs der Krankheit im Strafvollzug rund 1000 freie Zellen, um Quarantänezonen schaffen zu können, sagte Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach (CDU) in Düsseldorf. Aber: „Es gibt keinen Corona-Rabatt“, betonte Biesenbach. Es gehe lediglich um eine Unterbrechung oder einen Aufschub der Haft.

Die Haft soll für minder schwere Fälle mit Strafen bis eineinhalb Jahren Haft unterbrochen werden, wenn sie ohnehin bis Ende Juli verbüßt wäre. Dies gelte nicht für Sexualstraftäter und schwere Gewalttäter sowie Abschiebe-Kandidaten. Zudem gehe es um Häftlinge, die Ersatzfreiheitsstrafen wegen nicht gezahlter Geldstrafen absitzen. Bei ihnen soll der Haftantritt aufgeschoben oder die Haft ebenfalls ausgesetzt werden.

14.05 Uhr: Thailand wird zur Eindämmung der Corona-Pandemie von diesem Donnerstag an bis Ende April seine Grenzen schließen. Ältere und gesundheitlich schwache Menschen sollten zu Hause bleiben, sagte Regierungschef Prayut Chan-o-cha in einer Fernsehansprache. Zudem werde es Maßnahmen gegen Hamsterkäufe und die Verbreitung von Fake News geben. Thailand stünden schwere Zeiten bevor, sagte Prayut weiter.

Zehn Menschen in Würzburger Seniorenheim nach Corona-Infektion gestorben

13.51 Uhr: Die Regierung in Italien hat die Geldstrafen für Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen für alle Bürger wegen der Corona-Pandemie drastisch erhöht. Außerdem gab sie bekannt, dass wer positiv auf das Coronavirus getestet sei und sich vorsätzlich nicht an die Quarantäneauflage halte und die Wohnung verlasse, mit Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren bestraft werden könne. Das stand in einem am Dienstagabend veröffentlichten Dekret der Regierung in Rom.

Kurz zuvor hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte höhere Geldstrafen von 400 bis 3000 Euro angekündigt für die Verletzung von Coronavirus-Regeln durch die Menschen. Bisher drohte den 60 Millionen Italienern bei Vergehen wie dem Verlassen des Hauses ohne triftigen Grund eine Strafe von 206 Euro, auch eine Haft von bis zu drei Monaten war möglich.

Auch die normalerweise von Touristen bevölkerte Piazza Navona in Rom ist fast menschenleer. Wer sich in Italien nicht an die Ausgangssperren hält, dem drohen hohe Strafen.

Foto: Andreas Solaro / AFP

13.40 Uhr: Im Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus sind inzwischen zehn Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Einrichtung ist ein Schwerpunkt bei Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Bayern.

Von 149 Heimbewohnern seien 29 positiv getestet worden, sagte Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). Er ist auch Vorsitzender des Stiftungsrates des Würzburger Bürgerspitals, zu dem die Einrichtung gehört. Von den 86 Mitarbeitern seien 33 positiv getestet.

13.34 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus will jetzt auch der Iran ein Reiseverbot verhängen. In den kommenden Tagen soll nach Angaben von Regierungsvertretern der Reiseverkehr zwischen den Städten gestoppt werden. Es sei dann untersagt, neue Reisen anzutreten und die Städte zu verlassen, sagte Regierungssprecher Ali Rabii. Innenminister Abdolresa Rahmani Fasli sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, das Verbot solle am Donnerstag oder Freitag in Kraft treten.

13.22 Uhr: Das Bundesland Bremen hat den ersten Todesfall infolge einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Es handele sich um einen 76-jährigen Mann, der mehrere Vorerkrankungen gehabt habe, teilten die Gesundheitsbehörden mit.

13.13 Uhr: Niedersachsen hat ein 4,4 Milliarden Euro schweres Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise auf den Weg gebracht. Der Landtag stimmte für einen Nachtragshaushalt und einen erhöhten Bürgschaftsrahmen. Das Geld soll Wirtschaft und Gesundheitswesen stützen.

12.57 Uhr: Am Internet-Knoten in Frankfurt hat sich der Datenverkehr von Videokonferenzen angesichts von Heimarbeit in der Coronavirus-Krise verdoppelt. Insgesamt sei der durchschnittliche Datenverkehr um zehn Prozent gestiegen, teilten die Betreiber des DE-CIX-Knotens mit. „Die Nutzer sind nun auch tagsüber häufiger und länger online, das merken wir stark“, berichtete Technikchef Thomas King.

Prinz Charles mit Coronavirus infiziert

12.53 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Epidemie sehen die Niederlande erste positive Ergebnisse. Die Verbreitung des Virus scheine gebremst, sagte der Leiter des staatlichen Zentrums für Infektionsbekämpfung, Professor Jaap van Dissel, vor einem Ausschuss des Parlaments in Den Haag. „Das ist vorläufig ein positiver Trend.“

Die strengen Beschränkungen des öffentlichen Lebens hätten dazu geführt, dass ein Corona-Patient im Schnitt nur noch etwa eine andere Person anstecke und nicht wie bisher mehr als zwei, sagte van Dissel. Ein Ende der Krise sei aber nicht in Sicht, warnte er. Die Epidemie werde sicher noch „einige Monate“ andauern.

12.07 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) will die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen mit Hilfe repräsentativer Studien ermitteln. Repräsentative Stichproben seien in Planung, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin. Dazu seien Tests notwendig, die auch einen Antikörpernachweis lieferten. Derzeit lägen solche Tests aber nicht vor.

12.04 Uhr: In Afghanistan könnten nach Schätzungen des Gesundheitsministeriums schlimmstenfalls mehr als 110.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus sterben. Die Zahl gehe auf eine Berechnung eines Worst-Case-Szenarios zurück, sagte Wahidullah Mayar, Sprecher des Ministeriums während einer Pressekonferenz. Seit Wochen warnen Hilfsorganisationen vor dem Grenzverkehr im Westen Afghanistans, weil das Nachbarland Iran besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen ist.

12.00 Uhr: Die Zahl der Corona-Todesopfer in Spanien hat die Chinas überholt. Nach Angaben der Regierung in Madrid starben 3434 Menschen in Spanien an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Binnen eines Tages seien weitere 738 Todesopfer hinzugekommen.

11.45 Uhr: Der britische Thronfolger Prinz Charles (71) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Palast mit. Er zeige „milde Symptome“, sei ansonsten aber bei guter Gesundheit, so das Königshaus. Auch Camilla sei getestet worden, das Ergebnis jedoch negativ ausgefallen. Lesen Sie hier, welche bekannten Personen sich bereits mit dem Coronavirus infiziert haben.

Der britische Prinz Charles ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das teilte der Palast am 25. März mit. Der 71-Jährige habe nur milde Symptome und sei ansonsten bei guter Gesundheit, hieß es.

Coronavirus: Ärzte treffen laut RKI Entscheidung, wer getestet wird

11.40 Uhr: Für Coronavirus-Tests hat das Robert Koch-Institut (RKI) angesichts der Pandemie seine Linie angepasst. Das bisherige Kriterium, dass ein Patient in einem Gebiet mit Covid-19-Fällen gewesen sein muss, entfalle, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin. Angesichts der immer weiteren Ausbreitung des Erregers ergebe es „irgendwann keinen Sinn mehr, nach einzelnen Gebieten zu unterscheiden“. Das Institut prüfe auch, wie es in Zukunft mit der Frage der Einstufung anderer Länder oder Regionen als Risikogebiet umgehe.

Prinzipiell sollen nur Menschen mit Symptomen getestet werden, bekräftigte Wieler. Die Entscheidung anhand weiterer Kriterien, wie Kontakt zu einem bestätigten Sars-CoV-2-Fall, treffe der behandelnde Arzt. Ziel sei es, die Testressourcen gezielter einzusetzen, betonte Wieler. Wer mild erkrankt sei und mangels Testkapazitäten derzeit nicht getestet werden könne, solle zu Hause bleiben und Abstand zu anderen halten, appellierte der RKI-Chef.

11.29 Uhr: Der australische Bundesstaat Westaustralien beschränkt wegen der Corona-Pandemie ab diesem Mittwochabend den Verkauf alkoholischer Getränke. Vorfälle in Verbindung mit Alkoholmissbrauch sollten in Zeiten des „Social Distancing“ vermieden werden, weil sie Polizei, Rettungskräfte und das Gesundheitssystem zu sehr belasteten, teilte die Regierung des westlichen Bundesstaates mit.

Nach den neuen Regeln darf jeder Kunde künftig wahlweise maximal eine Kiste Bier, Cider oder Alkopops kaufen oder aber drei Flaschen Wein oder einen Liter Spirituosen oder Likörwein. Eine Kombination zweier Getränkearten ist demnach auch erlaubt. Wer sich nicht an die Regeln halte, müsse mit Strafen rechnen, teilte der Verband der Wein- und Spirituosenhändler in Westaustralien am Mittwoch mit.

11.15 Uhr: Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Carsten Linnemann, hat sich dafür ausgesprochen, die Grundrente angesichts der Corona-Krise auf Eis zu legen. „Was wir jetzt brauchen, ist ein Belastungsmoratorium, das zum Beispiel die Grundrente wie auch die Bonpflicht in den Blick nimmt“, sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU unserer Redaktion. „Wir müssen uns jetzt voll und ganz auf die Bewältigung der Krise konzentrieren. Alles andere, das weniger existenziell ist, muss bis auf weiteres zurückgestellt werden.“

Derzeit rund 1000 Corona-Patienten auf Intensivstationen

10.56 Uhr: In den deutschen Kliniken werden nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) derzeit rund 1000 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Insgesamt betreuen die Krankenhäuser aktuell bis zu 4000 Corona-Patienten, wie DKG-Präsident Gerald Gaß unserer Redaktion sagte.

Die DKG erwartet in den nächsten Tagen eine deutliche Steigerung der Infektionszahlen: „Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende dieser Woche mit etwa 70.000 registrierten Infektionen rechnen müssen“, sagte Gaß. „Die Dunkelziffer liegt sicher deutlich höher. Die Experten vermuten mindestens den Faktor 10.“ Demnach wären aktuell rund 700.000 Bundesbürger infiziert.

In Deutschland werden bislang rund 1000 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. In Italien, wie hier in Brescia, sind es deutlich mehr.

Foto: Claudio Furlan / dpa

Ein spürbare Verlangsamung der Infektionszahlen durch die Kontaktsperren sei frühestens in der kommenden Woche zu erwarten: „Wir erwarten mittelfristig eine Verlangsamung der Infektionsraten durch die Kontaktsperren. Diese wird sich aber erst Anfang bis Mitte nächste Woche signifikant in den registrierten Infektionszahlen niederschlagen“, so Gaß.

Das liege daran, dass sich die täglich neu registrierten Personen im Mittel vor etwa acht Tagen infiziert hätten. „Das heißt wir können erst acht Tage, nachdem flächendeckende Kontaktsperren verhängt werden, diese Erfolge in der täglichen Statistik ablesen.“

10.50 Uhr: Auf dem US-Flugzeugträger „USS Theodore Roosevelt“ sind drei Marinesoldaten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Infizierten wurden bereits von Bord gebracht, wie der amtierende Marine-Staatssekretär Thomas B. Modly am Dienstag in Washington sagte. Alle Kontaktpersonen an Bord des Schiffes, das insgesamt mehr als 5000 Besatzungsmitglieder hat, wurden unter Quarantäne gestellt.

10.23 Uhr: Frankreich hat Arbeitslose in der Corona-Krise zur Feldarbeit aufgerufen. Nach Angaben des französischen Dachverbands der Landarbeiter (FNSEA) vom Dienstagabend fehlen bis Mai rund 200.000 Saisonkräfte. Die Verbandspräsidentin Christiane Lambert rief Interessierte im Radiosender France Inter auf, sich auf einer Webseite zu melden, die mit Hilfe der Arbeitsagentur eingerichtet wurde.

RKI: Durchschnittsalter der Todesfälle nach Corona-Infektion liegt bei 81 Jahren

10.05 Uhr: Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) gibt es in Deutschland aktuell 31.554 gemeldete Coronavirus-Infektionsfälle. Das sind 4118 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt 149 Menschen sind laut RKI nach einer Infektion gestorben. Das Durchschnittsalter der Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, lag bei 81 Jahren, sagte der RKI-Präsident Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Das RKI sammelt die Meldedaten der Gesundheitsämter und veröffentlicht die neuen Zahlen einmal täglich. Deshalb gibt es Abweichungen zwischen den offiziellen Zahlen. Nach Recherchen unserer Redaktion gibt es aktuell 33.593 Infektions- und 164 Todesfälle.

Das RKI kann noch keine Einschätzung geben, ob die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wirken. „Wir müssen weiter abwarten, um zu sehen, ob die Maßnahmen greifen“, so Wieler. Im Moment sei es noch zu früh, um dies einzuschätzen. Wieler bekräftigte vorherige Äußerungen, dass Deutschland noch immer am Anfang der Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie stehe. „Es ist noch völlig offen, wie sich diese Epidemie weiter entwickelt“, sagte er.

9.58 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Abgeordneten in der Generaldebatte des Bundestags zur Corona-Krise von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gegrüßt. Er wolle „die herzlichen Grüße der Bundeskanzlerin übermitteln, die gerne dabei gewesen wäre und heute gesprochen hätte“, sagte Scholz am Mittwoch zu Beginn seiner Rede im Parlament. Merkel könne die Rede aber bekannterweise an diesem Tag nicht halten. „Aber ich glaube, auch in Ihrem Namen kann ich herzliche Grüße ans Homeoffice übermitteln“, sagte Scholz unter breitem Beifall der Parlamentarier.

9.53 Uhr: Die Kultusminister der Länder wollen am Mittwoch vor dem Hintergrund der derzeitigen Schulschließungen über die Abiturprüfungen in diesem Jahr beraten. Am Mittag sei eine Telefonkonferenz geplant, sagte ein Sprecher der Kultusministerkonferenz (KMK). Dabei geht es demnach um das Abitur und auch die weiteren Schulabschlüsse. Unklar blieb zunächst, ob bereits am Mittwoch Ergebnisse der Beratungen zu erwarten sind.

Zwischen den Ländern gibt es Streit darum, wie die Schüler das Abitur angesichts der Corona-Pandemie erlangen können. Schleswigs-Holsteins Kultusministerin Karin Prien (CDU) sprach sich am Dienstag für ein „Anerkennungsabitur“ ohne Abschlussprüfungen aus. Dies stieß zum Teil auf offenen Widerspruch in den anderen Bundesländern.

Coronavirus: Bundesbürger erstaunlich gelassen

9.50 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Bedeutung eines funktionsfähigen Bundestags auch in der Corona-Krise hervorgehoben. „Wir sind uns fraktktionsübergreifend einig, die Handlungsfähigkeit dieses Verfassungsorgans unter allen Umständen zu wahren und gleichzeitig das Infektionsrisiko so weit wie irgend möglich zu minimieren“, sagte er zu Beginn der Bundestagssitzung.

„In Krisen ist die Exekutive in Bund, Ländern und Gemeinden besonders gefordert“, sagte Schäuble. „Aber die parlamentarische Demokratie wird nicht außer Kraft gesetzt. Die weitreichenden politischen Entscheidungen zur Bewältigung der gegenwärtigen Gefahren bedürfen der Legitimation durch den Deutschen Bundestag.“

Die Abgeordneten saßen im Plenum weiter auseinander als üblich, auf vielen Sitzen lagen Schilder mit der Aufschrift „Bitte freilassen“. „Jeder sieht es: Wir tagen unter außergewöhnlichen Umständen“, sagte Schäuble. „Niemand darf leichtfertig seine oder die Gesundheit Anderer aufs Spiel setzen.“

8.00 Uhr: In der Corona-Krise zeigen sich die Bundesbürger erstaunlich gelassen, zumindest im internationalen Vergleich. Eine repräsentative Online-Umfrage in den größten westlichen Industrieländern (G7) USA, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien unterstreicht dies. Lesen Sie hier alle Ergebnisse der Studie.

7.43 Uhr: Dutzende Organisationen aus dem Gesundheitsbereich haben von der Bundesregierung konkrete Maßnahmen gefordert, um das Ausmaß der Corona-Epidemie abzumildern. In einem offenen Brief drückten die Unterzeichner ihre tiefe Besorgnis darüber aus, dass Hunderttausende in Deutschland keine ausreichende Möglichkeit haben, sich testen und behandeln zu lassen oder in Quarantäne zu gehen.

Auch zu Informationen über das Coronavirus und die durch das Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 hätten zu viele Menschen kaum Zugang. Zu den Unterzeichnern des am Mittwoch veröffentlichten Schreibens zählen unter anderem der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband und die Diakonie Deutschland.

Ihre Zielgruppen seien einer besonders hohen Gefahr ausgesetzt, sich anzustecken, so die Organisationen. Darunter seien zum Beispiel Menschen, die obdachlos sind oder in beengten Wohnverhältnissen leben müssen. Sie könnten oft nicht die notwendigen Hygiene- und Selbstisolationsmaßnahmen treffen. Prekäre oder illegale Arbeitsverhältnisse führten dazu, dass sie auch mit für Covid-19 typischen Symptomen noch arbeiten gehen müssten.

Coronavirus: Eventim-Chef will Regel, um Ticketerstattung aufschieben zu können

7.01 Uhr: Kleine und mittelgroße Veranstalter von Konzerten und Kulturevents sind nach Worten von Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg aufgrund der Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht. Sollte es eine bislang geplante aufschiebende Regelung für die Ticketerstattung nicht geben, dann werde die Kulturlandschaft in Deutschland umfassend und dauerhaft Schaden nehmen.

„Dann gehen mehr als die Hälfte der deutschen Veranstalter in den Konkurs“, warnte Schulenberg, der Europas führendes Ticket- und Live-Entertainment- Unternehmen leitet, der Deutschen Presse-Agentur. Allein bei Eventim seien inzwischen 55.000 Veranstaltungen verschoben worden.

An den Bundestag appellierte er, das Moratorium zu verankern, das noch bis vorigen Freitag im Gesetzentwurf zur Abmilderung der Corona-Folgen gestanden habe. In einem jüngeren Entwurf sei es nicht mehr enthalten.

Es müsse aber möglich sein, bis 30. September die Rückzahlung von Tickets zu strecken oder abgesagte Veranstaltungen im Herbst nachzuholen. Diesen „absolut steuerkostenneutralen Vorschlag“ habe man der Bundesregierung zur Entspannung der Lage unterbreitet. Er sei zumutbar und würde helfen, sonst unvermeidbare Insolvenzen zu verhindern, so Schulenberg. „Es geht um die kleinen und mittelgroßen Veranstalter, nicht um Eventim. Als Eventim sind wir stark genug.“

6.39 Uhr: In den USA ist der Weg frei für das Konjunkturpaket zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie. Es soll laut der Nachrichtenagentur Bloomberg 2 Billionen Dollar umfassen. Die Parteien haben sich geeinigt, wie der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer, und der republikanische Mehrheitsführer, Mitch McConnell, in Washington am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) vor Journalisten mitteilten.

Donald Trump (l-r), Präsident der USA, und Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten in den USA, stehen neben Larry Kudlow, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, der während einer Pressekonferenz im Weißen Haus über das Coronavirus-Konjunkturpaket spricht.

Foto: Alex Brandon / dpa

Erster Minderjähriger Toter durch Coronavirus in den USA

4.41 Uhr: In den USA sorgt der erste bekannt gewordene Todesfall eines minderjährigen Menschen durch den Coronavirus für Alarm. Der verstorbene Teenager aus Lancaster nördlich von Los Angeles sei bei „guter Gesundheit“ gewesen, bevor er sich mit dem Virus infiziert habe, sagte der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti. Zum Geschlecht und genauen Alter des oder der verstorbenen Minderjährigen machten die Behörden keine Angaben.

4.17 Uhr: Die Lage auf den deutschen Intensivstationen ist nach Angaben von Intensivmedizinern und Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) insgesamt noch entspannt, aber regional sehr unterschiedlich. Von konkreten Problemen auf den Intensivstationen infolge der Coronavirus-Pandemie sei der DKG bisher nichts bekannt.

DIVI-Präsident Uwe Janssens, Chefarzt für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler, sagte der dpa: „Im Moment geht es noch. Wir spüren so langsam, dass doch mehr Patienten mit Covid-19-Erkrankung reinkommen.“ Dies seien aber nicht unbedingt alles Schwersterkrankte. „Das sind tatsächlich viele Ältere mit dem klassischen Krankheitsbild, Fieber, Lungenentzündung“.

Die Kliniken bekommen wegen der aufwendigen Vorbereitungen auf die erwartete große Krankheitswelle nach eigenen Angaben aber bereits die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu spüren. Zudem fehlt es weiterhin an Schutzausrüstungen für Mediziner und Pflegepersonal.

Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein.

Foto: Felix Kästle / dpa

4.12 Uhr: Die Kultusminister der Bundesländer wollen an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen bei den anstehenden Schulabschlussprüfungen in der Corona-Krise beraten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist für den Mittag eine Schaltkonferenz geplant, bei der es um das Durcheinander bei diesem Thema gehen soll.

Während Hessen und Rheinland-Pfalz weiter Abiturprüfungen stattfinden lassen, haben andere Länder das Abi und andere Abschlussprüfungen verschoben. Schleswig-Holstein will die Prüfungen sogar ganz ausfallen lassen. In Kiel will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) dazu an diesem Mittwoch dem Kabinett einen entsprechenden Beschlussvorschlag vorlegen.

Brasiliens Präsident ruft zu Rückkehr zur Normalität auf

3.32 Uhr: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat das Coronavirus erneut verharmlost und die Ausgangsbeschränkungen kritisiert. Bolsonaro beschuldigte in einer Fernsehansprache die Medien, ein Gefühl der Angst zu verbreiten und forderte dazu auf, zur Normalität zurückzukehren.

„Wenn ich mich mit dem Virus infiziere, bekomme ich nur eine ‘gripezinha’ (kleine Grippe) oder ein ‘resfriadinho’ (kleine Erkältung)“, sagte der Präsident, während Tausende Brasilianer in mehr als einem Dutzend Städten wieder protestierten. Es war der achte Tag in Folge der sogenannten panelaços, bei denen die Menschen auf Töpfe und Pfannen schlugen; auch „Lügner“ und „Bolsonaro raus“ -Rufe wurden aus den offenen Fenstern laut.

3.11 Uhr: Die Lokführergewerkschaft GDL fordert, das Fahrtenangebot für Bahnreisende in der Corona-Krise deutlich zu reduzieren. „Wir müssen nicht auf Teufel komm raus heiße Luft transportieren“, sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky. „Wir müssen mindestens auf 50 Prozent runter.“

Die Fahrgastzahlen seien deutlich gesunken, erklärte der Gewerkschafter. Deshalb müsse die Bahn jetzt Personalreserven bilden, um auch in den nächsten Wochen ein verlässliches Grundangebot aufrecht erhalten zu können. „Auch Lokführer und Zugbegleiter werden krank“, sagte Weselsky mit Blick auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. So reagieren Bahn und Flixtrain auf die Coronavirus-Pandemie.

2.27 Uhr: China hat erneut 47 „importierte“ Coronavirus-Fälle gemeldet. Insgesamt zählt China damit bereits 474 solcher Erkrankungen, die bei Menschen, die in das Land eingereist sind, festgestellt wurden. Wie aus den offiziellen Zahlen der Pekinger Gesundheitskommission hervorging, gab es jedoch erneut keine lokalen Erkrankungen. In der zentralchinesischen Provinz Hubei, von wo das Virus Sars-CoV-2 sich ab Ende 2019 weltweit auszubreiten begann, starben weitere drei Menschen.

Heidi Klum nicht mit Coronavirus infiziert

2.15 Uhr: Model Heidi Klum (46) ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Dies sei ihr 14. Tag zu Hause, schrieb Klum auf Instagram zu dem Hashtag „#covid_19negative“. Dazu postete die vierfache Mutter ein Foto von sich unter blauem Himmel auf einer Wiese liegend. Auf die Nachfrage eines Fans, wie sie sich fühle, antwortete Klum: „Viel besser, Danke. Ich habe nur eine schwere Erkältung und versuche, darüber hinwegzukommen.“„Germany’s next Topmodel“-Moderatorin hatte Mitte März mitgeteilt, dass sie mit erkältungsähnlichen Symptomen im Bett liege und sich zu Hause isoliere.

1.09 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich angesichts der Corona-Krise nicht festgelegt, ob die Grundrente wie geplant zum Jahresanfang 2021 starten kann. „Das ist mein Ziel und daran arbeite ich weiter“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. Auf die Frage, wie groß seine Zweifel seien, erwiderte er: „Ich will, dass die Grundrente kommt. Allerdings kann keiner sagen, wie lange diese Krise andauert und wie lange bewährte Abläufe eingeschränkt werden müssen.“ Auch der Bundestag arbeite unter veränderten Bedingungen. Im Interview sprach Heil auch darüber, dass derzeit 76.700 Betriebe Kurzarbeit planen.

1.06 Uhr: Der Deutsche Richterbund hat davor gewarnt, dass Sondervorschriften in der Corona-Krise zur Normalität werden. „Wichtig ist, dass alle Sonderregeln anlässlich der Corona-Krise nur befristet gelten und ein Enddatum haben“, sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn unserer Redaktion. Damit sei sichergestellt, dass Ausnahmevorschriften nicht schleichend zur Normalität werden.

Coronavirus: Union und FDP fordern Plan für Ende der wirtschaftlichen Auszeit

1.01 Uhr: Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) hat in der Coronavirus-Krise ein Ende der wirtschaftlichen Auszeit nach Ostern gefordert. „Für die gesamte Volkswirtschaft und unseren Staat wird der Schaden nachhaltig und über Jahrzehnte nicht kompensierbar sein, wenn wir nicht spätestens nach Ostern die Wirtschaft wieder schrittweise hochfahren“, sagte Linnemann der „Bild“-Zeitung.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner forderte eine „Exit-Strategie“. Die FDP trage momentan viele Maßnahmen mit, „aber zugleich fragen wir jeden Tag, wie lang diese noch nötig sind und was getan wird, um sie entbehrlich zu machen“, sagte Lindner dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Wir wollen keinen autoritären Staat, in dem eine Regierung ohne parlamentarische Kontrolle Freiheitseinschränkungen befehlen kann.“

0.26 Uhr: Die Aktion Mensch legt wegen der Folgen der Corona-Pandemie ein Soforthilfeprogramm in Höhe von 20 Millionen Euro auf. Ziel sei schnelle und unbürokratische Unterstützung etwa von Menschen mit Behinderung, deren Assistenzkräfte ausfallen, oder von sozial schlechter gestellten Betroffenen, die etwa wegen der Schließung von Tafeln nicht mehr mit Lebensmitteln versorgt werden können, teilte die Förderorganisation am Mittwoch mit.

0.24 Uhr: Die Regierung in Italien hat die Strafen für Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie drastisch erhöht. Wer positiv auf das Coronavirus getestet sei und sich vorsätzlich nicht an die Quarantäneauflage halte und die Wohnung verlasse, könne mit Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren bestraft werden, stand in einem am Dienstagabend veröffentlichten Dekret der Regierung in Rom.

Polizisten in Italien überprüfen während der Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie einen Motorradfahrer.

Foto: Elisa Lingria / dpa

Schon zuvor hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte auch höhere Geldstrafen von 400 bis 3000 Euro angedroht. Bisher drohte bei Vergehen eine Strafe von 206 Euro, auch eine Haft von bis zu drei Monaten war möglich. In keinem anderen Land Europas ist die Lage so ernst: Wie Italien zum Leichenhaus der globalen Seuche wird.

60 Prozent aller neuen Coronavirus-Fälle in den USA aus New York

0.10 Uhr: New York entwickelt sich zunehmend zum Brandherd in der Coronakrise in den USA: US-Vizepräsident Mike Pence sagte, inzwischen kämen 60 Prozent aller neuen Fälle in den USA aus dem Großraum New York. Die Infektionsrate in der Ostküstenmetropole liege bei eins zu eintausend – rund fünf bis zehn Mal höher als in dem ebenfalls schwer betroffenen Bundesstaat Washington an der Westküste der USA.

Pence rief New Yorker, die die Stadt verlassen haben, dazu auf, sich in eine 14-tägige Selbstquarantäne zu begeben. „Wir müssen den Großraum New York City als Hochrisikogebiet betrachten.“ Die Stadt ist zudem schlecht vorbereitet: In New York fehlen Zehntausende Betten.

Um die Wirtschaft zu stabilisieren, hatte die Regierung ein Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump hat es ein Volumen von rund 2 Billionen Dollar (1,9 Billionen Euro). Das Schicksal der Unternehmen liegt ihm besonders am Herzen. Kritiker fragen sich, ob Trump in der Corona-Krise sogar Tote riskieren würde, um die Wirtschaft zur retten.

0.04 Uhr: Der Deutsche Ethikrat befasst sich mit den im Kampf gegen das Coronavirus ergriffenen Maßnahmen. „Der Deutsche Ethikrat arbeitet seit einigen Tagen im Auftrag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an einer Stellungnahme“, sagte der Vorsitzende Peter Dabrock in einem Interview mit „Focus Online“. Nach seinen Angaben geht es darum, wie die Gesellschaft mit der Corona-Krise umzugehen habe – auch die Angemessenheit der Maßnahmen ist demnach Thema. „Wir hoffen, sie Ende der Woche veröffentlichen zu können.“

Zu den zur Eindämmung des Virus verhängten Einschränkungen von Freiheitsrechten sagte Dabrock: „Es wird einen Zeitpunkt geben, wo diese Einschnitte enden müssen.“ Ein konkretes Datum könne im Augenblick wohl noch nicht festgelegt werden. „Wir warten ja jetzt erst einmal, was diese zwei Wochen Ausgangseinschränkungen bringen.“ Dann müsse aber gesagt werden, „unter welchen Kriterien wir welche Lockerungen vornehmen oder (...) ob Einschränkungen nur noch für einzelne Risikogruppen zu empfehlen sind“.

Das Coronavirus hat die Welt derzeit fest im Griff. Diese Fotos zeigen, wie die Menschen weltweit mit der Pandemie leben. Dieser Passant geht am Times Square in New York City kreativ mit der Corona-Krise um.

Dienstag, 24. März 2020: Coronavirus – Zahl der Infizierten in Europa über 220.000

23.50 Uhr: Trotz dramatisch wachsender Fallzahlen in den USA hat sich US-Präsident Donald Trump im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus optimistisch gegeben. „Wir fangen an, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, sagte Trump im Weißen Haus. Unklar war, worauf der Präsident diese Aussage basierte.

Nach Daten der Johns-Hopkins-Universität sind in den USA inzwischen mehr als 52.000 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt – damit liegen die Vereinigten Staaten nur noch hinter China und Italien. Mehr als 670 Menschen starben.

Experten zufolge steht den USA das Schlimmste noch bevor. Die Weltgesundheitsorganisation schließt nicht aus, dass die USA das neue Epizentrum der Pandemie werden könnten.

23.16 Uhr: Berlin will so wie andere Bundesländer schwer kranke Corona-Patienten aus Italien zur Behandlung aufnehmen. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) an. „Solidarität macht nicht an der Stadtgrenze halt“, sagte Müller in der rbb-Talksendung „Wir müssen reden!“. „Wir wollen helfen und Patienten aus Italien aufnehmen. Darüber habe ich heute mit dem Charité-Chef gesprochen.“

Müller folgte damit dem Beispiel anderer Länderchefs: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Dienstag: „Wir wollen auch da ein Signal der Humanität setzen.“ Bayern will ebenfalls Covid-19-Patienten aus Italien aufnehmen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte die Aufnahme von zehn Patienten aus dem besonders leidenden Norditalien zu. „Wir wollen signalisieren: Ihr seid nicht allein.“ In Sachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind bereits erste Corona-Notfälle aus dem Ausland in Kliniken untergebracht.

Corona-Patienten fliehen in Spanien aus Krankenhäusern

21.50 Uhr: Im Kampf gegen die massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise prüft die EU, den Euro-Rettungsfonds ESM einzusetzen. Es gebe „breite Unterstützung“ für die Nutzung des bestehenden Instruments vorbeugender Kreditlinien des Rettungsfonds, sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno nach einer Video-Konferenz der europäischen Finanzminister am Dienstag.

Diskutiert wird demnach auch weiter über die von Deutschland abgelehnten Corona-Bonds. Entscheidungen sollen bei den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag fallen.

21.34 Uhr: Zahlreiche Corona-Patienten fliehen in Spanien aus den Krankenhäusern. Es habe bereits mehrere Fälle in verschiedenen Krankenhäusern gegeben, sagte der Direktor der Nationalpolizei, Jose Ángel González, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Madrid. Das bereite den Sicherheitsbehörden unnötigerweise eine „Riesenarbeit“, um diese Patienten ausfindig zu machen und wieder in die Krankenhäuser zu bringen.

20.42 Uhr: Die Covid-19-Pandemie hat in Frankreich bereits über 1000 Opfer gefordert. Es starben 1100 Menschen in Krankenhäusern, das waren 240 mehr als noch am Vortag, wie Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon am Dienstagabend in Paris mitteilte.

In Frankreich steckten sich bisher rund 22.300 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 an, das waren über 2400 mehr als noch am Vortag. Lesen Sie hier alles Wichtige über Symptome, Übertragung und die Unterschiede zwischen Coronavirus und Grippe.

20.20 Uhr: Wegen der Corona-Krise hat Spaniens Militär die Nato um Hilfe gebeten. Die spanischen Streitkräfte hätten „internationale Hilfe“ angefordert, um Unterstützung bei der medizinischen Versorgung zu erhalten, erklärte das Militärbündnis am Dienstag. Demnach bat Madrid um 500.000 Test-Kits, 500 Beatmungsgeräte sowie 1,5 Millionen OP-Masken und 450.000 Atemschutzmasken.

20.04 Uhr: US-Präsident Donald Trump will die strikten Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie möglichst noch vor Ostern lockern. „Man kann ein Land zerstören, indem man es dicht macht“, sagte Trump am Dienstag dem konservativen Nachrichtensender Fox News. Durch eine „massive Rezession oder Depression“ drohten „mehr“ Menschen zu sterben als durch die „Grippe“, womit der Präsident vermutlich das Coronavirus meinte.

„Ich würde es lieben, das Land bis Ostern wieder geöffnet und in den Startlöchern zu haben“, sagte Trump auf Fox News. Der Ostersonntag ist dieses Jahr am 12. April - und damit in rund zweieinhalb Wochen. Der US-Politiker Dan Patrick indes sorgte für Aufsehen mit seiner Aussage, dass viele Großeltern dazu bereit wären, für ihre Enkel zu sterben.

19.55 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat von den G20-Ländern in der Corona-Krise Zugeständnisse an die Entwicklungsländer und einen gewaltigen internationalen Konjunkturplan gefordert.

Ein „Plan wie zu Kriegszeiten“ müsse den Volkswirtschaften „massive Ressourcen zuführen und einen zweistelligen Prozentsatz des Bruttoweltprodukts erreichen“, schrieb Guterres in einem Brief vom Montag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bei dem vom UN-Chef angedachten Volumen würde es sich um mehrere Billionen Dollar handeln.

19.33 Uhr: Die Außenminister der führenden westlichen Industriestaaten werden bei ihrer Videokonferenz am Mittwoch voraussichtlich keine gemeinsame Erklärung zur Corona-Krise beschließen. Nach dpa-Informationen konnten sich die USA, Kanada, Japan und die vier europäischen Mitglieder - darunter Deutschland - in Vorgesprächen nicht auf einen gemeinsamen Text einigen. Zu den Differenzen zählte der Begriff „Wuhan-Virus“, der in dem von den Amerikanern vorgelegten Entwurf verwendet wurde.

19.08 Uhr: Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in zwei gleichlautenden Briefen aufgefordert, die steuerlichen Regelungen für geringfügig Beschäftigte im Medizinsektor zu lockern. Medizinisches Personal, das auf 450-Euro-Basis beschäftigt ist, soll die Arbeitszeit aufstocken dürfen, ohne steuerliche Nachteile zu haben, fordert Strobl. Die Schreiben liegt unserer Redaktion vor.

„Dies wäre ein essenzieller Beitrag für die Bewältigung dieser nie dagewesenen Krisensituation und könnte mitunter auch Menschenleben retten“, schreibt Strobl. Viele geringfügig Beschäftigte würden derzeit von einer Aufstockung absehen, da „die derzeitige gesetzliche Lage durch eine große steuerliche Mehrbelastung eine Mehrarbeit absolut unattraktiv macht“, so Strobl weiter.

Besonders hart trifft die Corona-Krise die spanische Hauptstadt Madrid.

Foto: Oscar Del Pozo / AFP

18.39 Uhr: Leichen von Menschen, die nach einer Coronavirus-Infektion starben, werden in Madrid inzwischen in einem Sportpalast mit einer Eispiste aufbewahrt: Die Hauptstadtregion mit ihren knapp sieben Millionen Einwohnern ist Spaniens gefährlichste Coronavirus-Zone – mehr als die Hälfte der Toten sterben dort an den Folgen von Covid-19. Rund 500 Todesfälle wurden innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Lesen Sie hier: In Madrid infizieren sich immer mehr Ärzte mit dem Coronavirus.

18.22 Uhr: Die Tragödie in Italien nimmt kein Ende: Wieder sind mehr als 700 Menschen innerhalb eines Tages in Folge der Corona-Pandemie gestorben. Insgesamt zählte der italienische Zivilschutz bisher 6820 Todesopfer – das waren am Dienstag 743 mehr als am Vortag. In den beiden Tagen davor hatte es jeweils etwas weniger neue Tote gegeben als zuvor. Die Zahl der Menschen, die in Italien positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden, stieg auf mehr als 69.000.

Nach den seit dem 10. März bestehenden Ausgehverboten im Kampf gegen das Coronavirus war in Italien erste Hoffnung auf eine Trendumkehr aufgekommen. Am Samstag hatte der Zivilschutz die Rekordzahl von rund 790 Todesopfern für einen Tag verzeichnet. Am schlimmsten von der Covid-19-Pandemie betroffen ist weiter der Norden, besonders die Lombardei.

18.04 Uhr: Weltweit gelten inzwischen für mehr als 2,6 Milliarden Menschen Ausgangssperren oder andere massive Beschränkungen der freien Bewegung in der Öffentlichkeit. Dies geht aus einer Statistik hervor, welche die Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage offizieller Erklärungen führt. Mit den Maßnahmen soll die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingedämmt werden.

17.42 Uhr: In Hamburg ist ein 52-jähriger Mann an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus gestorben. Der Mann habe sich nach der Rückkehr aus einem Urlaub mit Symptomen in häuslicher Quarantäne befunden und sei am Sonntagabend gestorben, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Eine Untersuchung des Toten durch die Rechtsmedizin ergab nach dpa-Informationen einen direkten Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über den Todesfall berichtet. Demnach war der Mann in der Schweiz im Urlaub.

Coronavirus-Krise: Bundestag will nationalen Epidemiefall ausrufen

17.33 Uhr: Der Bundestag will am Mittwoch eine Notlage in Deutschland durch die Coronavirus-Epidemie feststellen. Der Bund soll verstärkte Befugnisse beim Infektionsschutz erhalten. Eltern sollen Geld bekommen, wenn sie durch Verdienstausfall wegen Kita- oder Schulschließungen zu Hause bleiben müssen.

Durch das Gesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll die Bundesregierung mehr Eingriffsmöglichkeiten im ganzen Land erhalten. Das Gesetz soll direkt angewendet werden können. „Aufgrund der durch das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 verursachten Epidemie stellt der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest“, heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf.

17.21 Uhr: Vor dem Hintergrund der globalen Corona-Pandemie will sich machtbewusster Ministerpräsident Viktor Orban durch ein beispielloses Gesetz umfassende Vollmachten geben lassen. Das ungarische Parlament debattierte am Dienstag einen Gesetzentwurf, der es Orban ermöglichen würde, für unbegrenzte Zeit und ohne parlamentarische Kontrolle auf dem Verordnungsweg zu regieren.

Das Gesetz soll dafür sorgen, „dass die Regierung alle zur Eindämmung beziehungsweise Abwehr der Folgen der Covid-19-Pandemie nötigen außerordentlichen Maßnahmen treffen kann“, heißt es in der Einleitung des Entwurfs. Dabei, so die Vorlage, könne sie „die Anwendung einzelner Gesetze suspendieren, von gesetzlichen Bestimmungen abweichen und sonstige außerordentliche Maßnahmen treffen“. Das Gesetz wird voraussichtlich Anfang nächster Woche beschlossen.

Coronavirus-Verdacht: Greta Thunberg geht von Infektion aus

17.07 Uhr: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg geht davon aus, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Auf ihrer Instagram-Seite schreibt die 17-Jährige, sie habe sich nach ihrer jüngsten Europareise in den vergangen zwei Wochen selbst isoliert – getrennt von ihrer Mutter und Schwester. Sie sei diesen Schritt gegangen, weil die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland ähnlich der Zahl anfangs in Italien gewesen sei.

Vor etwa zehn Tage habe sie typische Covid-19-Symptome entwickelt, wie ihr Vater, der sie begleitet hatte, auch – Fieber mit Schüttelfrost, Husten, Halsschmerzen. Bei ihr seien die Symptome allerdings so schwach ausgeprägt gewesen, dass sie sie vor der Coronavirus-Krise nicht ernst genommen hätte, schreibt Thunberg – und appelliert an junge Menschen, ihrer Verantwortung gegenüber den Risikogruppen gerecht zu werden und sich gemäß der Empfehlung der Experten zu verhalten.

16.57 Uhr: Mit einem Nacktfoto protestiert ein französischer Hausarzt gegen die Handhabung der Coronavirus-Krise in seinem Land. Der Mediziner Alain Colombié sagte am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP, das von ihm auf Facebook veröffentlichte Foto sei ein „Aufschrei“ gegen die Zustände. Frankreich sei trotz Warnungen vieler Ärzten unvorbereitet in die Pandemie gegangen.

Das Foto zeigt Colombié nackt in seinem Behandlungszimmer. Er trägt lediglich ein Stethoskop und eine Kopf- und Armbinde mit der Aufschrift „chair à canon“ (Kanonenfutter).

Präsident Emmanuel Macron verlange von Ärzten, „in demselben Aufzug in die Schlacht zu ziehen, den ich auf dem Foto trage“, schreibt er in einem Kommentar. Die Mediziner hätten zu ihrer Verteidigung weder Masken noch Desinfektionsgel noch Schutzanzüge. Macron hatte die Franzosen vor gut einer Woche auf einen „Gesundheitskrieg“ gegen das Coronavirus eingestimmt. Inzwischen hat die Regierung einen Mangel an Masken und anderer Ausrüstung eingeräumt. In Frankreich wurden zuletzt offiziell mehr als 19.800 Coronavirus-Infektionen gezählt und 860 Tote.

16.51 Uhr: Um keine Kriminellen anzulocken hält die Stadt Köln den Standort seines Logistikzentrums mit Schutzartikeln für die Coronavirus-Krise geheim. „Ich will es nicht dramatisieren. Aber wir passen schon auf, dass nicht die ganze Stadt weiß, wo sozusagen dieses Material lagert“, sagte Stadtdirektor Stephan Keller. Er verwies darauf, dass in einem Fall bereits 50.000 Atemschutzmasken in Kölner Kliniken gestohlen worden seien.

Coronavirus-Krise: Keine Fußball-Bundesligaspiele bis 30. April?

16.47 Uhr: Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga soll wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst bis zum 30. April ausgesetzt bleiben. Diese Empfehlung hat das Präsidium der Deutschen Fußball Liga den 36 Profivereinen zur Beschlussfassung auf der Mitgliederversammlung in der kommenden Woche gegeben.

16.43 Uhr: Der Medizinartikelhersteller Paul Hartmann will die Produktion des Desinfektionsmittels „Sterillium“ ausweiten, das vor allem in Krankenhäusern und Arztpraxen zum Einsatz kommt. Schon Ende Februar waren beim Tochterunternehmen Bode Chemie am Standort Hamburg wegen der Verbreitung des Coronavirus Sonderschichten gefahren worden. Nun soll auch das Tochterunternehmen Kneipp mit Sitz in Würzburg Sterillium produzieren. Kneipp stellt normalerweise Produkte für Körperpflege sowie Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel her.

16.35 Uhr: Ein Medizinier ist in der zentralen Abstrichstelle für Coronavirus-Verdachtsfälle im nordrhein-westfälischen Herford kollabiert und anschließend im Krankenhaus gestorben. Das berichtet die „Neue Westfälische“ unter Berufung auf eine Mitteilung des Kreises Herford. Dem Bericht zufolge hatte sich der Arzt freiwillig aus dem Ruhestand gemeldet, um zu helfen. Die Todesursache ist laut der Mitteilung des Kreises noch ungeklärt, der Mann sei vermutlich an einem Herzinfarkt gestorben.

Coronavirus-Pandemie: Indien verhängt Ausgangssperre für 1,3 Milliarden Menschen

16.23 Uhr: Für Indiens 1,3 Milliarden Einwohner gilt die kommenden 21 Tage eine Ausgangssperre. Die wegen der Corona-Krise verhängte Sperre werde ab Mitternacht gelten, sagte Premierminister Narendra Modi am Dienstagabend (Ortszeit) in einer am Fernsehen übertragenen Rede. Er forderte seine Landsleute auf zu vergessen, wie es sich anfühlt, das Haus zu verlassen und weitete damit eine seit Montag in vielen Regionen und großen Städten geltende Sperre auf das ganze Land aus. Das sei die einzige Option im Kampf gegen das Virus, sagte Modi.

16.14 Uhr: Die Arbeitgeber in Deutschland müssen im Fall einer finanziellen Notlage wegen der Corona-Krise zunächst keine Sozialversicherungsbeiträge abführen. Auf Antrag des Arbeitgebers können die Beiträge stattdessen bis Mai gestundet werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin aus Kreisen der Sozialversicherungsträger erfuhr.

15.53 Uhr: Mehrere Ministerpräsidenten haben an die Bürger appelliert, sich weiter konsequent an die strengen Kontaktregeln im Kampf gegen das Coronavirus zu halten. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mahnten dabei am Dienstag zugleich Geduld an. Auch die Länder wollen zudem mit milliardenschweren Hilfspakete die Wirtschaft stützen.

Coronavirus-Krise in NRW: Ministerpräsident Armin Laschet ermahnte die Bürgerinnen und Bürger des am stärksten betroffenen Bundeslandes, sich an die Regeln der Kontaktsperre zu halten.

Foto: Federico Gambarini / dpa

Es könne bis zu zwei Wochen dauern, „bis wir erste Erfolge sehen“, sagte Laschet in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags. „Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir die Regeln einhalten.“ Verstöße würden konsequent und hart geahndet. Die NRW-Regierung hatte zuvor einen entsprechenden Straf- und Bußgeldkatalog zur Umsetzung des Kontaktverbots vorgelegt. Bei Wiederholungsfällen können bis zu 25.000 Euro Bußgeld verhängt werden.

15.48 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat am Dienstagmorgen (Ortszeit) noch einmal deutlich gemacht, dass er die Auswirkungen der „sozialen Distanz“, die die Amerikaner in der Coronavirus-Krise praktizieren sollen, für schlimmer hält als die der Pandemie. „Unser Volk will wieder arbeiten“, schrieb der 73-Jährige auf Twitter; „Sie werden dabei die soziale Distanz wahren und all das, und Senioren werden liebend behütet werden. Die Lösung kann nicht (so viel) schlimmer sein als das Problem“, wiederholte Trump die Ansicht, die er schon am Vortag geäußert hatte.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020

Demnach hält der Präsident die Bemühungen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen – und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen – für schädlicher als die Krankheitswelle.

Rumänien will Coronavirus-Ausgangssperre notfalls mit Soldaten durchsetzen

15.37 Uhr: 762 bestätigte Infektionsfälle in Rumänien: Das sind fast 200 mehr als am Montag. Angesichts der Coronavirus-Pandemie verschärft das Land seine Ausgangssperre drastisch – und will sie mithilfe des Militärs durchsetzen. „Die Rumänen werden mit neuen Einschränkungen konfrontiert sein“, sagte der rumänische Präsident Klaus Iohannis am Dienstag in einer Fernsehansprache. Bislang galt ein von der Regierung verhängter Ausnahmezustand sowie eine nächtliche Ausgangssperre.

Die bisherigen „Empfehlungen“, zu Hause zu bleiben, würden ab Mittwoch obligatorisch, erklärte Iohannis. Rumänen dürfen demnach nur noch ihre Häuser tagsüber verlassen, um zur Arbeit zu gehen oder sich mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen. Menschen über 65 Jahre sollen überhaupt nicht mehr nach draußen gehen. Das Militär werde auf den Straßen patrouillieren, um die Polizei bei der „Bewältigung der Situation vor Ort“ zu unterstützen.

15.23 Uhr: Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) plant wegen der Corona-Pandemie eine Absage der Abiturprüfungen im Land. Sie werde innerhalb der Kulturministerkonferenz der Länder (KMK) für ein „Anerkennungsabitur“ plädieren, teilte Prien am Dienstag mit. Am Mittwoch wolle sie dem Landeskabinett zudem einen Beschluss vorlegen, der diese Vorgehensweise für ihr Bundesland festschreibe. Sie halte dies in der momentanen Lage für „geboten“.

Nach Angaben Priens soll die Note bei einem „Anerkennungsabitur“ ausschließlich anhand der bisher erbrachten schulischen Leistungen vergeben werden, die auch unter normalen Umständen einen Teil der Note ausmachen. Schriftliche und mündliche Abiturprüfungen, wie sie sonst üblich sind, sollen hingegen ausnahmsweise entfallen. Auch andere Schulabschlüsse wie die Mittlere Reife sollen nach dem Willen der Ministerin in diesem Schuljahr nur auf Basis der zuvor erbrachten Noten vergeben werden.

15.11 Uhr: Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus (CDU) hat der Opposition im Bundestag für die Unterstützung der Maßnahmen zur Abmilderung der Corona-Krise gedankt. „Was wir bisher besprochen haben, ist unglaublich konstruktiv gewesen“, sagte Brinkhaus am Dienstag zu den Gesprächen mit den Oppositionsfraktionen. Dass der Bundestag am Mittwoch ein ganzes Bündel von Hilfspaketen im Eiltempo verabschieden werde, liege auch an der Mitwirkung der Opposition. „Da möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, sagte er.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus dankt in der Corona-krise der Opposition für die konstruktive Mitarbeit.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Brinkhaus bestätigte, dass die Geschäftsordnung des Bundestags geändert werden solle, so dass das Plenum wegen der Folgen der Corona-Krise befristet „auch mit weniger Abgeordneten einsatzfähig“ sei. Über die Änderung soll am Mittwoch abgestimmt werden. Im Gespräch war eine Regelung, derzufolge der Bundestag beschlussfähig ist, sobald mehr als ein Viertel seiner Mitglieder anwesend ist. Bislang muss die Hälfte der Mitglieder anwesend sein.

14.56 Uhr: Europaweit ist die Zahl der offiziell gemeldeten Coronavirus-Infektionsfälle auf mehr als 200.000 gestiegen. Mehr als die Hälfte der Fälle wurden in Italien und Spanien registriert, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Dienstag ergab. Die Zahl der Todesfälle stieg europaweit auf 10.732.

14.45 Uhr: Psychiater warnen vor schweren psychischen Folgen durch die wegen der Coronavirus-Epidemie deutschlandweit geltende Kontaktsperre: „Soziale Isolation ist ein wesentlicher Stressfaktor und kann psychische Störungen verstärken“, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN), Andreas Heinz, unserer Redaktion. Lesen Sie hier, warum Experten fürchten, dass die Zahl der Suizide steigen könnte.

14.34 Uhr: In Sachsen-Anhalt bleiben Schulen und Kitas mindestens eine Woche länger dicht als bisher geplant. Die verordneten Schließungen werden bis zum 19. April verlängert, wie ein Regierungssprecher am Dienstag in Magdeburg bestätigte. Zuvor hatte das Kabinett über die geltenden Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beraten. Bisher sollten sie bis zu den Osterferien dauern, die nach Ostermontag (13. April) enden.

14.17 Uhr: Die Fluggesellschaften befinden sich nach Angaben ihres Dachverbands IATA wegen der Coronavirus-Pandemie in der schlimmsten Krise ihrer Geschichte. Die erwarteten Umsatzeinbußen übertreffen die schon drastischen Prognosen von Anfang März, wie die IATA am Dienstag in Genf berichtete. Sie geht inzwischen für dieses Jahr von Umsatzeinbußen im Passagiergeschäft von 252 Milliarden Dollar (233 Mrd Euro) aus. Am 5. März hatte sie bis zu 113 Milliarden Dollar Einbußen prognostiziert.

Zwar sei 2021 mit einer deutlichen Erholung zurechnen, sagte IATA-Chefökonom Brian Pearce. Aber die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 gehe mit einer Rezession einher, was die Erholung verlangsame.

Coronavirus-Pandemie: Japan und IOC einigen sich auf Verschiebung der Olympischen Sommerspiele

14.02 Uhr: Jetzt bestätigt es auch das IOC: Die Olympischen Spiele in Tokio sollen verschoben werden – spätestens aber im Sommer 2021 stattfinden. Das haben das Internationale Olympische Komitee und die Olympia-Organisatoren in Japan gemeinsam am Dienstag beschlossen, wie das IOC mitteilte.

13.52 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Belgien ist nach Behördenangaben vom Dienstag deutlich gestiegen. Sie schnellte nach neuesten Zählungen um 34 auf 122 nach oben. Zuletzt lagen 1859 Patienten mit Covid-19 in Krankenhäusern, 381 von ihnen auf Intensivstationen. Vier Prozent der inzwischen 4269 Infizierten im Land seien Ärzte und Pflegekräfte, hieß es. Die Behörden appellierten angesichts der Entwicklung an die Bevölkerung, die Ausgangssperre tatsächlich einzuhalten und nur für wirklich nötige Wege das Haus zu verlassen.

13.35 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie will Japan die in diesem Sommer geplanten Olympischen Spiele um ein Jahr verschieben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) habe diesem Plan bereits zugestimmt, gab Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag vor Journalisten bekannt. Eigentlich sollten die Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August in Tokio stattfinden, zuletzt hatte es aber weltweit immer massivere Forderungen nach einer Verschiebung gegeben.

Coronavirus-Krise: Ryanair stoppt alle Flüge für mindestens zwei Monate

13.15 Uhr: Europas größte Billig-Airline Ryanair hat am Dienstag wegen der Corona-Pandemie alle Flüge gestoppt – für mindestens zwei Monate. Das Unternehmen gehe derzeit davon aus, dass keine Flüge im April und Mai stattfinden werden, teilte Ryanair-Chef Michael O’Leary in Dublin mit. Letztlich hänge das aber von den Regierungsanweisungen ab.

Niemand wisse, wie lange die Pandemie dauern werde. Ryanair steht laut O’Leary aber bereit, gestrandete Passagiere zurückzufliegen oder sich zum Beispiel an Medikamenten-Lieferungen zu beteiligen. Bereits vor etwa einer Woche hatte die irische Airline diesen Schritt angekündigt. Damals plante die Fluggesellschaft, ihr Angebot um bis zu 80 Prozent zurückzufahren.

13.05 Uhr: Der weltbekannte kamerunische Saxofonist und Komponist Manu Dibango ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Dibango sei an Covid-19 erkrankt und im Alter von 86 Jahren gestorben, berichteten französische Medien am Dienstag übereinstimmend unter Berufung auf Familie und Management. Die Infektion des als „Papa Groove“ bekannten Künstlers wurde vor rund einer Woche bekannt.

Bayern stockt Corona-Hilfspaket für bayerische Wirtschaft auf

12.55 Uhr: Bayern stockt sein Hilfspaket für die bayerische Wirtschaft wegen der Corona-Krise noch einmal massiv auf. Im Haushalt sollen nun 20 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München an.

12.46 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will eine dauerhafte Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie verhindern. Altmaier sagte am Dienstag in Berlin nach einer Videokonferenz mit führenden Ökonomen, die wirtschaftlichen Einbußen würden voraussichtlich höher sein als in der Finanzkrise 2009. Die Bundesregierung habe mit Maßnahmenpaketen den ersten Schritt getan, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Es müssten aber weitere Maßnahmen ergriffen werden, die Deutschland aus der Krise führten.

Es gehe darum, die Perspektive eines neuen Aufschwungs nach der Corona-Krise nicht aus den Augen zu verlieren und Wachstumskräfte anzuschieben, wenn die Zahl der Infektionen zurückgehe und Einschränkungen im öffentlichen Leben zurückgefahren werden könnten.

Der per Video zugeschaltete Chef der „Wirtschaftsweisen“, Lars Feld, sagte, es brauche nach dem „Abklingen“ der Maßnahmen zum Gesundheitsschutz „Initialzündungen“ auf steuerlicher Seite. Viel werde davon abhängen, dass Deutschland schnell wieder aus der Wirtschaftskrise herauskomme und 2021 einen ähnlich starken und schnellen Aufschwung hinlegen könne wie nach der Finanzkrise. Feld kündigte ein Sondergutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung („Wirtschaftsweise“) zu den Folgen der Corona-Krise an.

Handelsverband Deutschland schlägt Sonderzahlungen für Supermarkt-Mitarbeiter vor

12.08 Uhr: Auch in Deutschland wollen Supermärkte und Discounter offenbar das Engagement ihrer Beschäftigten in der Corona-Krise würdigen und ihnen Prämien zahlen. Der Handelsverband Deutschland (HDE) schlug am Dienstag steuerfreie Sonderzahlungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „auf freiwilliger Basis“ vor. Der Verband nannte keine Branchen und keine Zahlen.

In der Corona-Krise sind derzeit vor allem Lebensmittelgeschäfte und Drogerien geöffnet. In Frankreich haben erste Handelsketten bereits steuerfreie Prämien von 1000 Euro für Verkäufer angekündigt.

Der HDE richtete in einem Brief den Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Sonderzahlungen von der Steuer zu befreien. Denn solche Sonderzahlungen könnten dazu führen, dass die Steuerlast der Beschäftigten sehr stark anwachse. Bei einer Steuerbefreiung „würde die finanzielle Entlohnung dafür, dass unsere Beschäftigten in der Krise den Laden am Laufen halten, ungeschmälert bei den Betroffenen ankommen.“

11.55 Uhr: „Social Distancing“ im Bundestag: Wegen Ansteckungsgefahr gilt bei den Plenarsitzungen in dieser Woche eine besonders strenge Sitzordnung. Auf vielen blauen Abgeordneten-Stühlen wurden am Dienstag Zettel mit der Aufschrift „Bitte freilassen“ verteilt, damit zwischen den einzelnen Parlamentariern möglichst zwei Plätze unbesetzt sind. Weitere Regelungen – etwa zum Betreten und Verlassen des Plenarsaals – wollte die Bundestagsverwaltung im Laufe des Tages bekannt geben.

An diesem Mittwoch will der Bundestag im Schnellverfahren mehrere Gesetze verabschieden, die die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abmildern sollen. Um die grundgesetzlich vorgeschriebene Schuldenbremse zu umgehen, ist allerdings die sogenannte Kanzlermehrheit notwendig – dafür müssen mindestens 355 der 709 Abgeordneten zustimmen. Eine Plenarsitzung mit Minimalbesetzung – wie ursprünglich angedacht – ist daher nicht möglich. Viele Parlamentarier wollen die Debatte allerdings in ihren Büros am Fernseher verfolgen und erst zu den Abstimmungen im Saal erscheinen.

Bei den Plenarsitzungen des Bundestags gilt diese Woche eine strikte Sitzordnung – mindestens zwei Plätze müssen zwischen den Abgeordneten frei bleiben.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Coronavirus: In Madrid sterben täglich 250 Infizierte

11.44 Uhr: Die Asklepios-Kliniken sind bereit, in Absprache mit den Bundesländern schwer erkrankte Corona-Patienten aus anderen europäischen Ländern zu behandeln. Erste Anfragen habe der private Klinikkonzern am vergangenen Wochenende aus dem französischen Grenzgebiet bekommen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Die Asklepios-Südpfalzklinik in Kandel (Rheinland-Pfalz) habe am Sonntag zwei Patienten aus Straßburg aufgenommen, die dringend eine Versorgung mit Beatmungsgeräten brauchten.

Sie seien mit einem Hubschrauber gebracht worden und würden aktuell intensiv-medizinisch betreut. Die Übernahme sei unter Einhaltung hoher Sicherheits- und Hygienestandards reibungslos gelaufen. Es bestehe keine Gefährdung von anderen Patienten. Die Erkrankten befänden sich derzeit in intensiv-medizinischer Betreuung.

„Wir zögern keine Sekunde, wenn es darum geht, unseren europäischen Freunden in dieser äußerst schwierigen Lage zu helfen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende von Asklepios, Kai Hankeln. Aktuell hätten die Krankenhäuser des Unternehmens ausreichend freie Kapazität für Intensivbetreuung. Die Klinikgruppe sei dabei, seine deutschlandweit 800 Intensiv- und Beatmungsbetten um weitere 500 aufzustocken.

11.43 Uhr: Die spanische Hauptstadt Madrid ist Spaniens rote Zone. Nirgendwo im Land ist das Risiko größer, am Virus zu erkranken und zu sterben. Rund zehn Prozent aller bestätigten Infektionsfälle enden mit dem Tod.

Derzeit sterben in Madrid jeden Tag mehr als 250 Viruserkrankte. Damit steht Madrid noch schlimmer da als die Lombardei oder Wuhan. Die Leichendepots sind überfüllt. Nun wird in der Not sogar der riesige Eissportpalast, der zu besseren Zeiten ein Freizeitzentrum ist, in eine gigantische Leichenhalle umfunktioniert.

Derweil wächst die Zahl der Horrorberichte aus Altenheimen, wo hunderte Bewohner am Virus sterben. Inzwischen intervenierte sogar die Armee und fand verstorbene Senioren, die schon länger tot in ihren Betten lagen.

Volkswagen stellt Produktion in Russland vorübergehend ein

11.32 Uhr: Volkswagen will wegen Problemen bei den Lieferketten in der Corona-Krise nun auch die Produktion in Russland vorübergehend einstellen. Ab der kommenden Woche solle die Fertigung für zunächst zwei Wochen pausieren, hieß es am Dienstag aus der Konzernzentrale in Wolfsburg. VW ist in den Werken Kaluga und Nischni Nowgorod auch auf Zulieferungen von Bauteilen etwa aus Westeuropa angewiesen. Die Versorgung von Händlern und Kunden sei derzeit aber sichergestellt, teilte das Unternehmen laut der russischen Agentur Tass mit.

Die meisten Fahrzeuge produziert der größte Autokonzern der Welt in Russland am Standort Kaluga, rund 190 Kilometer südwestlich von Moskau. Dort können pro Jahr bis zu 225.000 Wagen fertiggestellt werden. Im vergangenen Jahr lieferten die Marken der VW-Gruppe in dem Land insgesamt 233.600 Fahrzeuge aus, 1,6 Prozent mehr als 2018.

Aufgrund unterbrochener Lieferketten, der stark gesunkenen Autonachfrage und der Ansteckungsrisiken in den Fabriken hatte VW in der vergangenen Woche bereits in allen deutschen und vielen europäischen Werken die Produktion ausgesetzt. In Chattanooga (USA) werden die Bänder für zunächst eine Woche angehalten. In Argentinien und Brasilien wird derzeit ebenfalls nicht mehr gearbeitet, in Mexiko soll ab dem 30. März pausiert werden

11.10 Uhr: Nordrhein-Westfalen nimmt zehn Corona-Patienten aus dem besonders von dem Virus betroffenen Norditalien auf. Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags. Die italienische Luftwaffe werde die Patienten in den nächsten Tagen nach NRW verlegen. „Das ist ein kleiner Tropfen“, sagte Laschet. „Aber wir wollen signalisieren: Ihr seid nicht allein.“ Jedes Leben, das man retten können, sei es wert. Zuvor hatten bereits andere Bundesländer Corona-Patienten aus dem Ausland aufgenommen.

Bundeswehr: Sechs Millionen Atemmasken in Kenia abhanden gekommen

10.54 Uhr: Beim Einkauf dringend benötigter Schutzmasken durch die Bundeswehr hat es eine schwere Panne gegeben. In Kenia seien sechs Millionen bestellte Atemschutzmasken „verloren gegangen“, sagte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Sie bestätigte damit einen Bericht des „Spiegel“. Das Ministerium bemühe sich um Aufklärung, „was da passiert ist“, sagte die Sprecherin weiter.

Dem Bund sei durch den Verlust „kein Schaden entstanden, weil die Masken noch nicht geliefert wurden und noch nicht bezahlt wurden“, betonte sie. „Der Vertrag ist hiermit nichtig.“ Welche Rolle Kenia bei der Beschaffung der Masken spielte, konnte sie zunächst nicht sagen. Lesen Sie hier: So gut schützen Atemmasken und Mundschutz vor dem Coronavirus

In Deutschland brauchen Ärzte und Kliniken wegen der Ausbreitung des Coronavirus dringend Nachschub an Atemschutzmasken. Der Krisenstab der Bundesregierung hatte das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz beauftragt, den Einkauf von Schutzmaterial für das Gesundheitsministerium logistisch unterstützen.

Der „Spiegel“ zitierte aus einem vertraulichen Bericht des Ministeriums, demzufolge die Masken nicht geliefert worden seien, „da die Ware am Flughafen in Kenia verschwand“. Eigentlich sollten die Masken bereits am vergangenen Freitag in Deutschland eintreffen.

Welche Auswirkungen der Verlust der Masken für die Versorgung in Deutschland hat, war zunächst schwer abzumessen. Nach „Spiegel“-Informationen gehörten die sechs Millionen Masken zu den ersten großen Lieferungen, die erwartet worden seien. Dass gerade eine der ersten großen Tranchen nun ausfällt, sei „mehr als ärgerlich“, zitierte das Magazin aus Behördenkreisen.

10.53 Uhr: Herzlich Willkommen in unserem neuen News-Ticker zur aktuellen Lage. Alle bisherigen Coronavirus-Nachrichten finden Sie in unserem vorherigen Blog.

