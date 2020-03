Gleiches Geld für alle – Boxerin Ikram Kerwat will mehr

Berlin. Ikram Kerwat geht dahin, wo es weh tut. Schmerz hält sie aus, sogar ein gebrochenes Jochbein, auf das ihre Gegnerin immer wieder einprügelt. Denn Schmerz ist ein Teil ihres Berufs. Sie steigt in den Ring, hebt die Fäuste, steckt ein und schlägt zu.

Wenn es gut läuft, dann gibt ihre Gegnerin irgendwann auf, geht K.o. oder die Kampfrichter brechen den Kampf ab, weil die andere nicht mehr kann.

Dieser Kampf, von dem sie heute erzählt, ist vielleicht schwerer zu gewinnen als der Kampf Frau gegen Frau. Ikram Kerwat will etwas verändern: Frauen bekommen im Profi-Box-Sport weniger Geld als Männer. Sie hat gerade die Initiative „Fair P(l)ay“ für fairen Sport und gerechte Bezahlung gegründet: Faiplaypay.de heißt die Homepage.

Gehalt und Gleichberechtigung: In vielen Sportarten bekommen Frauen weniger

Seit Ikram Kerwat Profi-Boxerin ist, bestritt sie zwölf Kämpfe, nur zwei gingen verloren. Einer, der vier wichtigsten weltweiten Boxverbände, die IBF-International Boxing Federation, führt sie derzeit auf Platz neun der Weltrangliste im Leichtgewicht bis 61,2 Kilogramm.

Zum Treffen kommt Kerwat in eleganter Sportkleidung, sie war gerade beim Training. Schwarze Leggins, schwarze Jacke, die Haare gestylt, das Make-up sorgfältig. Frauenkämpfe gehen über zehn Runden je zwei Minuten. Ikram Kerwat kommt gleich zum Punkt: „Die Boxverbände überlegten kürzlich, ob Frauen nicht auch wie die Männer drei Minuten pro Runde kämpfen sollten. Das Argument dafür war Gleichberechtigung.“ Beim Wort „Gleichberechtigung“ wird ihre Stimme vor Empörung etwas höher. „Ich dachte, ich höre nicht richtig. Wenn ich schon drei Minuten pro Runde boxen soll, dann fürs gleiche Geld!“

Das Thema Geld und Honorare im Sport wird immer wieder diskutiert, zuletzt wurde es im Sommer 2019 im Zuge der Frauenfußball-Weltmeisterschaft präsenter. Jede deutsche Spielerin hätte bei einem Titelgewinn 75.000 Euro bekommen, bei den Männern waren dafür im Jahr davor 350.000 Euro pro Spieler vorgesehen. Die Fußball-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist bei dem Thema gleiche Bezahlung stets vorsichtig, weil im Männerfußball auch mehr Geld eingenommen werde. Andererseits missfalle ihr dieser Zustand dort, „wo gleiche Voraussetzungen herrschen, gleiche Arbeit geleistet wird, aber ungleich bezahlt wird“, sagte sie der „Süddeutschen Zeitung“ zuletzt.

So kriegen Frauen eine Gehaltserhöhung – drei Tipps von der Bundestrainerin

Auch im Handball können die Nationalspieler gut von ihrem Spiel leben, verdienen mehrere Hunderttausend Euro im Jahr, die weiblichen Nationalspielerinnen müssen sich neben der Handball-Karriere noch andere Verdienstmöglichkeiten aufbauen. Beim Profiboxen sind die Unterschiede ebenfalls krass.

Gehalt, Preisgelder, Prämien für Titel: Der Mann bekommt sechsstellig, die Frau nicht

Ikram Kerwat berichtet von Weltmeisterschaftskämpfen in Deutschland im gleichen Boxverband, am gleichen Tag, in der gleichen Klasse. Der Mann bekam 300.000 Dollar für seinen Sieg, die Frau 5000 Euro. „Das ist so ungerecht. Diese Ungleichheit braucht Aufmerksamkeit und dafür habe ich den Verein gegründet.“

In einigen Sportarten wie beim Profitennis, Biathlon oder beim Ski-Alpin gibt es schon die gleichen Prämien. „Warum sollte das nicht für alle Sportarten gelten?“, fragt Kerwat. Die vier renommiertesten Boxverbände, die national oder international Kämpfe organisieren, sind gewinnorientierte Unternehmen. Daher werden Preisgelder auch am Markt orientiert, hängen von Nachfrage, Sponsoren und Marketing ab. Allerdings hat das Frauenboxen durch Vorreiterinnen in Deutschland wie Regina Halmich, die laut Insidern mehrere Millionen Euro an Preisgeldern verdiente und am Ende ihrer Karriere mit einer halben Million Euro pro Kampf rechnen konnte, an Aufmerksamkeit und Beliebtheit gewonnen.

Ikram Kerwat ist 35 Jahre alt, sie hat im Verband WBC den Titel „International Champion“ gewonnen und im Verband WBU einen Weltmeistertitel erkämpft. Das war im Februar 2018, dabei hatte ihr ihre Gegnerin ziemlich früh das Jochbein gebrochen. Kerwat ruft das Youtube-Video des Kampfes auf. Auch zwei Jahre später geht Kerwat noch mit, erklärt jeden Schlag, jede Bewegung.

Boxerin Ikram Kerwat (rechts) im Februar 2016 im Kampf gegen die Amerikanerin Angel Gladney. Kerwat gewann den Weltmeister-Titel des Boxverbands WBU.

Foto: Privat

Ikram Kerwat kämpft mit gebrochenem Jochbein und gewinnt

Ihr Gegnerin die Amerikanerin Angel Gladney schonte sie nicht, im Gegenteil. Doch Kerwat pushte sich, hoffte, dass der Schiedsrichter wegen der Schwellung in ihrem Gesicht nicht abpfeift und gewinnt am Ende. Kerwats Lächeln als sie den WBU-Weltmeister-Gürtel hochhält, ist ein One-Million-Dollar-Lächeln. Doch die Million bekam sie nicht, 4000 Euro war dem Verband ihr Sieg wert. Lange hat sie sich dafür geschämt, doch jetzt nicht mehr. Es ist ja nicht ihr Fehler.

Kerwat hat zwei Kinder und einen Mann, sie trainiert zwei Mal täglich drei Stunden. Bevor sie nach Berlin zog, war sie in Frankfurt Geschäftsführerin von mehreren Fitnessstudios. Als dort wegen einer Sparrunde vielen Mitarbeiter gekündigt werden sollten, gründete sie einen Betriebsrat. So rettete sie als Betriebsrätin nicht nur ihren Job, auch den vieler Kollegen. Das Kämpfen liegt ihr, so ist ihr Leben immer schon gewesen.

Als Neunjährige geht sie putzen, mit 13 Zeitungen austragen

Als 13-Jährige zog sie mit ihrer Mutter und ihren zwei älteren Brüdern von Tunesien nach Frankfurt, Wirtschaftsflüchtlinge seien sie gewesen. Die Teenagerin ging in der deutschen Finanzmetropole Zeitungen austragen, um sich etwas dazu zu verdienen. „Ich wollte immer mein eigenes Geld haben“, sagt sie.

In Tunesien war sie bereits als Jugendliche Afrika-Meisterin im Judo gewesen, doch boxen habe sie nicht gedurft, ihre Mutter war immer dagegen. Heimlich habe sie dort in einer Kaserne trainiert. Um sich die Trainingseinheiten leisten zu können, ging sie schon als Neunjährige bei einer Nachbarin putzen. Zwei Dinar habe sie dafür bekommen, umgerechnet einen Euro, so viel habe das Training pro Einheit gekostet.

„Ich habe aber immer vom Boxen geträumt“, sagt sie. Sie schaute sich als Jugendliche im Fernsehen die Kämpfe von Mike Tyson, Mohammed Ali und ihrem heutigen Trainer Roy Jones jr. an, ahmte ihre Helden vor dem Spiegel nach. Erst als sie 25 Jahre alt war, traute sie sich, ihrer Mutter zu sagen, dass sie nach Berlin gehen will – und endlich nur noch boxen.

Sie hatte ein Probetraining im Boxstall Sauerland, sie schlug sich gut im Sparring gegen die damalige Weltmeisterin Cecilia Breakhus. Noch nie hatte sie zuvor ein Sparring gemacht oder auch nur ein professionelles Boxtraining bekommen. Nach vier Runden ging Kerwat allerdings die Luft aus, doch sie hinterließ Eindruck und bekam einen Vertrag. „Damals habe ich mir gedacht, wenn ich vier Runden gegen eine Weltmeisterin mithalten kann, kann ich alles schaffen.“

Frauen riskieren beim Boxen ihr Leben – genauso wie die Männer

Für ihren ersten Kampf in den USA bekam sie 6000 Dollar, in Deutschland gibt es weitaus weniger, kritisiert sie. „Das Geld, was wir als Boxerinnen bekommen, ist eine Beleidigung für das, was wir leisten.“ Ihre Opferbereitschaft sei die gleiche, auch Frauen riskieren wie die Männer in jedem Kampf ihre Gesundheit und sogar ihr Leben. Für Frauen ist zudem die Familienplanung ein weiterer komplizierte Baustein in der Karriere: „Kriegen Frauen während der Karriere keine Kinder, ist es danach oft zu spät. Bekommen Boxerinnen Kinder, müssen sie die Karriere unterbrechen und sich zurückkämpfen.“ Im Grunde gelte das für alle Frauen, in allen Branchen, nicht nur fürs Boxen.

Dass Frauen in Deutschland immer noch durchschnittlich 22 Prozent weniger als Männer verdienen, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung berechnet hat, findet sie „unfassbar“. „Das geht im Jahr 2020 gar nicht.“ Ihrem Verein Fair P(l)ay sollen alle beitreten, die für gleiche Bezahlung kämpfen wollen. Kerwat schreibt auf der Homepage: „Lasst uns auf dieser Plattform so laut werden, dass weder der Deutsche Sportbund noch das Ministerium des Inneren darüber weghören können.“

Ihr nächster Kampf soll am 18. April in den USA stattfinden. Dafür habe sie lange und hart trainiert.

Fair P(l)ay: Ikram Kerwat sucht Mitstreiterinnen

