Coronavirus-Songs: Immer mehr Hits zur Epidemie im Internet

Berlin. Viele Menschen sorgen sich um die Ausbreitung des Coronavirus’. Sie machen Hamsterkäufe oder müssen in Quarantäne bleiben. Zehntausende sind weltweit mit dem Coronavirus bereits infiziert. Es gibt Tausende Tote.

Trotzdem beginnt das Internet derweil allmählich, sich über die Angst vor dem Coronavirus lustig zu machen. In den sozialen Netzwerken kursieren mittlerweile sogar Songs zum Coronavirus.

Das sind die Coronavirus-Songs:

Der US-amerikanische Arzt Zubin Damania hat sich den Song „My Sharona“ von The Knack gegriffen und daraus „My Corona“ gemacht. Zubin Damania nennt sich auf Youtube ZDoggMD und wurde durch Rap-Songs und Parodien zu oftmals medizinischen Themen bekannt.

YT- My Corona

Die große Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und die leeren Regale in Drogerien und Supermärkten hat wohl die Radioeins-Redaktion des rbb angetrieben, den Hit der Rolling Stones „(I Can’t Get No) Satisfaction“ zu „I Can’t Get No (Desinfection)“, umzuschreiben. Dazu gibt es auch ein passendes Video.

YT- I can’t get no desinfection

Auch „Sound of Silence“ wird wegen Coronavirus’ umgedichtet

Auch von dem bekannten „Sound Of Silence“ von Simon & Garfunkel gibt es eine Coronavirus-Parodie. Alvin Oon hat das Lied in „Fight The Virus“ umbenannt. Er besingt darin die Verbreitungsgeschichte des Coronavirus’ und die Sorgen der Menschen, sich zu infizieren.

YT- Fight the virus

Eine Heinsbergerin dichtet „Vincent“ von Sarah Connor um

Eine junge Frau aus dem nordrhein-westfälischen Heinsberg, wo es besonders viele Infizierte mit dem Coronavirus gibt, hat einen Song zum Coronavirus geschrieben. Zur Melodie von „Vincent“ von Sarah Connor singt sie von Anette, die nicht hochkommt, weil sie die Grippe hat. „All ihre Freunde sagen, geh bloß weg, du hast dich sicher mit Corona angesteckt.“

Sie mahnt dabei zur Besonnenheit: Nicht jeder mit Grippe-Symptomen ist mit dem Coronavirus infiziert.

Auch auf die Hamsterkäufe reagiert die Heinsbergerin. Sie singt von Achim, der schnell zum nächsten Supermarkt fährt: „Einkaufswagen voll, die Regale leer, die Epidemie kann ihm gar nichts mehr.“ Auf die fehlenden Atemmasken kontert sie, dass da nur hilft „sich einfach die Hände zu waschen“.

Der SWR hat eine Hitliste mit fünf Coronavirus-Songs zusammengestellt. Mit dabei sind auch „Wasch’ die Hände, schöne Frau“ von der EAV oder von den Beatles „I wanna wash your hand“.

Coronavirus – Mehr zum Thema

(bef)