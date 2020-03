Dieter Bohlen – darum schafft er keine große Tournee mehr

Essen. Als Musiker, Komponist, Produzent, Songwriter und Jury-Mitglied („DSDS“, „Supertalent“) ist Dieter Bohlen auch mit 66 Jahren noch viel beschäftigt. Im Interview spricht er über Modern Talking, die Auswirkungen seiner Tournee – und sein Verhältnis zu Katjes.

Herr Bohlen, kaum jemand weiß, dass Sie 1987 die Sportschau-Titelmelodie geschrieben haben. Wie kam es dazu?

Dieter Bohlen: Ach, Heribert Faßbender hat damals die Sportschau moderiert. Er erzählte mir, dass sie eine neue Melodie suchen. Das war die Zeit, zu der ich auch Musik für den „Tatort“ komponiert habe. Ich habe später für die Sendung von Johannes B. Kerner die Erkennungsmelodie geschrieben. Und für einen Katjes-Werbespot. Ich habe ja nicht nur Hits produziert. Alles, was mit Musik zu tun hat, habe ich immer gerne gemacht.

Wer Jingles schreibt, steht aber nicht im Rampenlicht. Ist das für Sie ein Problem?

Bohlen: Nein. Ich war ja erst bekannt, dann haben die Leute mich gefragt, ob ich Jingles komponiere. Außerdem ist die Arbeit durchaus lukrativ. Manche, die Musik für deutsche TV-Soaps schreiben, bekommen eine Million Euro von der Gema.

Ähnliches gilt für Filmmusik-Komponisten. Für welchen Film würden Sie komponieren?

Bohlen: Mein größtes Problem ist, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Ich komme einfach nicht dazu, mir Filme anzuschauen. Ich freue mich, wenn ich den Tag bei all den Terminen durchstehe. Ein Meeting folgt auf das nächste. Da schaffe ich es abends nicht mehr, Filme zu sehen. Meine Tochter hat aber kürzlich einen Titel komponiert, den habe ich Til (Schweiger, Anm. der Redaktion) geschickt. Er hat zurückgeschrieben, dass ihm das gut gefällt.

Sie haben viele Konzerttermine abgesagt – um mehr Zeit für Ihre Familie zu haben?

Dieter Bohlen.

Foto: Henning Kaiser / dpa

Bohlen: Ich wollte im vergangenen Jahr eigentlich nur ein Konzert in der Zitadelle Spandau spielen. Daraus wurden aber elf oder zwölf. Als ich von der Bühne gegangen bin, war ich total euphorisch. Ich hätte auch für 100 Konzerte unterschrieben. Meine Familie hatte ernsthafte Bedenken und mir gesagt, dass es einfach zu viel ist, was ich da mache. Das gleiche Programm wie jetzt, das klappt einfach nicht.

Vergessen Musiker, sich selbst zu schützen?

Bohlen: Man weiß manchmal nicht, was für einen gut und was für einen schlecht ist. Ich stehe morgens um fünf Uhr auf, bespiele meinen Instagram-Account, und dann folgt ein Termin auf den nächsten. Die Leute sehen mich einmal in der Woche auf dem Bildschirm, bei „DSDS“ oder beim „Supertalent“. Aber sie wissen nicht, was dazwischen passiert.

Haben Sie den Tour-Stress unterschätzt?

Bohlen: Ja, ich habe das sogar total unterschätzt. Ich habe gedacht, dass ich rausgehe, zwei Stunden singe, wieder nach Hause fahre – und alles ist gut. Das ist aber nicht so. Ich hatte Tausende Interviews. Eine Halle wie in Hamburg voll zu bekommen, ist nicht einfach. Ich bin nicht Ed Sheeran. Mariah Carey hat dort vor 4000 Leuten gespielt. Ich habe nur gedacht: „Ach du Sch...“ 10.000 Leute zu aktivieren, ist eben nicht einfach. Dafür muss man etwas tun.

Zwei Termine Ihrer Tour sind 2020 übrig geblieben – Oberhausen und Dresden...

Bohlen: Ich mache jetzt eine Pause. 2021 geht es in den großen Hallen weiter. Aber ich kann nicht mehr übers Land ziehen – das schaffe ich einfach nicht.

Welche Freiheit als Solo-Künstler haben Sie nach Modern Talking wieder entdeckt?

Bohlen: Im Fernsehen, in einer Jury, arbeiten wir ja als Team. Und ein Team gibt es zum Glück ja auch bei Solo-Konzerten. Nur dass dieses Team für einen einzigen Künstler hinarbeitet – für mich. Das ist das schönste überhaupt. Alle versuchen, dass es ein toller Abend wird.

Welchen Schabernack von Stefan Raab haben Sie ihm übel genommen?

Bohlen: Keinen, ich fand ihn immer amüsant. Er hat sogar mal einen Schrein auf seinem Schreibtisch für mich aufgebaut. Ich habe später in einem Buch geschrieben, dass er sehr geschäftstüchtig sei. Das hat er mir übel genommen. Aber ich meine: Geschäftstüchtiger als Stefan kann man ja nicht sein. Er ist clever – denn es sah immer so aus, als würde er das alles nur aus Jux machen.

Was ist Ihnen damals beim millionenfach geteilten Raabigramm für die Klitschkos auf dem Sofa von „Wetten dass...“ durch den Kopf geschossen – in dem er Ihnen ständig gleiche Lieder angedichtet hat?

Bohlen: Ehrlich gesagt, daran kann ich mich zero erinnern. Ich könnte aber auch nicht sagen, was ich heute Mittag gegessen habe. Ich lebe total im Moment. Manchmal erzählen mir Leute, welche Hotels sie vor zwei Jahren toll fanden. Ich war in diesem Jahr gefühlt in 100 Hotels. Ich bin ein zukunftsorientierter Mensch. Ich mache mir keine Gedanken darüber, was irgendjemand mal zu mir gesagt hat.

Haben Sie noch Kontakt zu Thomas Anders

Bohlen: Nein, wir leben nebeneinander her. Wir sind einen wichtigen musikalischen Weg zusammen gegangen, der irgendwann vorbei war. Dann haben wir es noch einmal zusammen probiert. Und heute macht er nun Schlager, und ich mache meine Sachen.

Dieter Bohlen – mehr zum Thema

Dieter Bohlens Absage seiner Konzerte für 2020 kann man konsequent nennen: Bereits im April 2019 hatte er die Veröffentlichung seines neuen Albums „DB1“ abgesagt. Zur Begründung hieß es: „Zeitlich krieg ich es nicht hin. Sorry! Family First.“

Als Chef-Juror und oberstes Lästermaul von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gelang Bohlen neben seiner musikalischen Karriere eine weitere als TV-Promi. Aber auch in dieser Rolle erlebt Bohlen nicht nur schöne Momente. Im vergangenen Oktober trauerte er um Alphonso Williams, den Gewinner der Staffel von 2017. Lesen Sie auch: Einbruchsversuch in Bohlen-Villa – Polizei fasst Betrunkenen