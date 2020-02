Coronavirus: Hier sorgen die Menschen mit Hamsterkäufen vor

Berlin. Aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus denken viele Menschen darüber nach, für den Ernstfall vorzusorgen und Lebensmittel auf Vorrat zu kaufen. In einigen Regionen Italiens kam es schon zu leeren Supermarkt-Regalen, in Österreich machte ein Foto die Runde, das einen Mann mit Gasmaske beim Einkauf von großen Konservenvorräten zeigt.

Doch in Deutschland hat das SARS-CoV-2-Virus nach Angaben großer Lebensmittelhändler noch nicht zu einer größeren Welle von Hamsterkäufen geführt. Eine Rewe-Sprecherin sagte, weder bei Rewe noch bei der konzerneigenen Discounterkette Penny seien bisher „auffällige Nachfrageverstärkungen“ festzustellen. Das gleiche berichtete Aldi Süd.

Auch ein Sprecher der SB-Warenhauskette Real sagte: „Wir spüren absolut noch gar nichts.“ Der Discounter Lidl bemerkte allerdings „bei einigen Trockenartikeln und Konserven einen erhöhten Abverkauf“.

Coronavirus: Supermärkte halten ständigen Kontakt zu Behörden

Deutschlands zweitgrößter Lebensmittelhändler Rewe betonte, er beobachte die Lage in allen Ländern äußert aufmerksam und halte ständigen Kontakt zu den sicherheitsrelevanten Behörden wie dem Robert-Koch-Institut, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Auswärtigen Amt.

„Sollten Sofortmaßnahmen für Deutschland notwendig werden, sind wir in der Lage, entsprechend kurzfristig zu reagieren“, sagte die Sprecherin. Momentan gebe es aber keine Notwendigkeit zu Anpassungen in den Lebensmittel-Sortimenten. „Die Warenversorgung ist gewährleistet.“

Corona- Symptome und Übertragungswege

Auch die anderen Handelsketten betonten, dass sie die Lage sehr genau beobachteten. Wichtigstes Ziel sei es dabei, Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Warenverfügbarkeit für die Bevölkerung sicherzustellen, erklärte Lidl.

Aldi Nord betonte, das Unternehmen könne Lieferengpässe für Lebensmittel und Hygieneprodukte derzeit ausschließen. „Die Versorgungssicherheit unserer Märkte ist sichergestellt.“ Auch Aldi Süd betonte, es könne kurzfristig reagieren, falls Sofortmaßnahmen im Verkaufsgebiet erforderlich werden sollten.

Angst vor Coronavirus führt zu leeren Supermarkt-Regalen in Italien

Anders als in Deutschland sah es dagegen in einigen Regionen Norditaliens aus. Auf Fotos und Videos waren etwa leer geräumte Regale in Supermärkten in Mailand zu sehen – und lange Schlangen an Kassen. Mailand liegt in der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Region Lombardei.

Der Regionalpräsident Attilio Fontana sprach sich bereits am Montag gegen Hamsterkäufe aus. „Der Wettlauf um Lebensmittel hat keinen Sinn. Die Lieferungen sind gesichert“, sagte er.

A friend sent me a picture from a supermarket in Milan👇🏻 #COVID19italia #coronavirus pic.twitter.com/ooC0uCLKch — Silvia Sciorilli Borrelli (@silvia_sb_) February 23, 2020

In den Städten der Region wird die Angst vor der Krankheit zunehmend sichtbar. Der deutsche Fußball-Profi Robin Gosens, dessen Verein Atalanta Bergamo am vergangenen Wochenende wegen des Coronavirus-Ausbruchs pausieren musste, berichtete: „Man merkt, dass da große Panik ist – das lässt einen natürlich nicht kalt.“

Die ganze Stadt sei „irgendwie ein bisschen außer Rand und Band. Es gab Hamsterkäufe. Die Supermarktregale sind leergefegt: Pasta und Reis, Obst und Gemüse – alles komplett weg, weil die Leute Panik haben, dass die Behörden jetzt auch Bergamo abriegeln, um den Überblick zu behalten“, sagte Gosens. „Die Leute laufen draußen nur noch mit diesen Masken herum.“

Spahn sieht Deutschland am Beginn einer Coronavirus-Epidemie

Coronavirus: In Österreich sorgen Hamsterkäufe für Lacher in sozialen Medien

Auch in Österreich sorgt die Angst vor einer Epidemie für Vorratskäufe in den Supermärkten – aber auch für Lacher.

Am Dienstag ging in den sozialen Medien ein Foto viral, das einen Mann beim Großeinkauf von Lebensmitteln in einem Tiroler Supermarkt zeigen soll. Der Mann legt unter anderem eine riesige Menge Kekse auf das Einkaufsband – und trägt dabei Handschuhe und eine Gasmaske:

Wenn wir schon alle krepieren, dann sei dieser Held, der sich im letzten Atemzug noch die Mignon-Schnitterln in den Korpus drückt!#hamstern #coronavirus #tirolischleioans



(Nicht von mir aufgenommen. Geistert gerade in Tiroler WhatsApp-Gruppen herum.) pic.twitter.com/2UesJZEg8A — 🇵🇪 Simon Tartarotti (@SimonTartarotti) February 25, 2020

Ein anderer Twitter-Nutzer postete am Dienstag das Video eines Mannes, der versucht, in Innsbruck einen Rieseneinkauf – vor allem bestehend aus Toilettenpapier – mit dem Motorroller abzutransportieren. Der Versuch scheitert:

Die österreichische Supermarktkette Merkur scheint sein Sortiment an die Gegebenheiten anzupassen. Wie eine lokale Journalistin auf Twitter schreibt, wurden vor allem Fertiggerichte, Konserven und Grundnahrungsmittel erheblich aufgestockt:

Bei Merkur ist man auf die Ö-Twitteria vorbereitet: Statt der üblichen Geschenkkörbe und saisonalen Angebote stehen im Eingangsbereich Paletten von Haltbarmilch, Zucker und Speiseöl bereit 😆 pic.twitter.com/eXA7DQ1cW2 — Sylvia Steinitz (@SylviaSteinitz) February 27, 2020

