Hanau: Elf Tote nach Schüssen – auch mutmaßlicher Täter tot

Hanau.

In Hanau sind mehrere Menschen durch Schüsse gestorben

Einer der Tatorte war eine Shisha-Bar

In einer Wohnung fand die Polizei zwei weitere Leichen

Unter diesen ist auch der mutmaßliche Täter

Das Motiv der Bluttat ist noch unklar

Die ersten Schüsse fielen gegen 22 Uhr am Mittwochabend: In einer Shisha-Bar am Heumarkt in Hanau hat ein Mann mehrere Menschen angegriffen, kurz darauf wurden im Stadtteil Kesselstadt weitere Menschen erschossen. Die Polizei sprach zunächst von acht, am Morgen dann von neun Toten. Außerdem wurden mehrere Menschen verletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen fanden Polizisten zudem zwei weitere Leichen in einer Wohnung. Unter diesen sei der Täter, schrieb das Polizeipräsidium Südosthessen auf Twitter. Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter.

Eine mögliche dritte Schießerei im Stadtteil Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war aber auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort. Die genauen Hintergründe für die außergewöhnliche Gewalttat sind bislang unklar.

Mutmaßlicher Täter leblos aufgefunden. Alle weiteren Infos in der aktuellen Pressemeldung:

➡https://t.co/tHSYT0JqrZ#Hanau https://t.co/QGiPbv7mQx — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Hanau: Tote nach Schüssen – Ermittlungen dauern an

Nach Zeugenaussagen zu einem Fluchtfahrzeug seien Spezialkräfte der Polizei in eine Wohnung im Stadtteil Kesselstadt eingedrungen, sagte der Sprecher. Dort seien die beiden Toten entdeckt wurden. Die Ermittlungen zu ihrer Identität seien noch nicht abgeschlossen. Angaben zu ihrer Nationalität wie zur Nationalität der neun zuvor erschossenen Menschen könnten noch nicht gemacht werden.

Die Shisha-Bar in Hanau, in der mehrere Menschen erschossen wurden.

Foto: Yann SCHREIBER / AFP

Es ist ein Verbrechen, das die beschauliche und nur wenige Kilometer östlich von Frankfurt gelegene Stadt in ihrer jüngeren Geschichte noch nicht erlebt hat. Vor der Shisha-Bar am Heumarkt – einer Gegend, die geprägt ist von Spielhallen, Wettlokalen und Imbissbuden – waren nach den Schüssen Patronenhülsen zu sehen. Die Spuren wurden mit Farbspray markiert.

Polizei sichert Umgebung mit Maschinenpistolen

Die Polizei forderte Passanten auf, den Bereich zu verlassen und sich in ihre Wohnungen oder andere Lokalitäten vor Ort zu begeben. Beamte mit Maschinenpistolen sicherten die Umgebung ab. Menschen standen in der Nähe der mit Flatterband abgesperrten Bereiche und weinten. In der Gegend kurvten wuchtige Sportkarossen umher.

Männer versammelten sich in mehreren Grüppchen nahe der Absperrungen. Die Stimmung pendelte zwischen Entsetzen, Sprachlosigkeit und Wut. Eine laut wehklagende Frau wurde von Sanitätern in ein nahe gelegenes Hotel gebracht. Dort saßen später im Frühstücksraum noch weitere Frauen versammelt, mit Tränen in den Augen.

Anwohner posten Videos, die den Tatort zeigen sollen

Die Nachricht von den Schüssen hatte sich wie ein Lauffeuer über die Sozialen Medien verbreitet. Anwohner posteten mutmaßliche Videos vom Tatort, offenbar kurz nach der Tat aufgenommen.

Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigte sich in einer Sondersendung von „Bild live“ erschüttert über die Gewalttaten. „Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben.“

Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich bin erschüttert darüber, was passiert ist.“ Auf Twitter schrieb sie: „In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid.“ Und: „Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!“

Die zum Main-Kinzig-Kreis gehörende Stadt Hanau liegt rund 20 Kilometer östlich von Frankfurt/Main und hat etwa 100.000 Einwohner. Zur Unterstützung der hessischen Polizei waren auch Beamte aus Bayern im Einsatz.

Eine Google-Karte zeigt, wo genau sich die Schießerei in Hanau ereignet hat:

(dpa/cho)