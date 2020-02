Baby-Überraschung: GNTM-Siegerin Barbara Meier ist schwanger

Berlin. Eine weitere „Germany’s next Topmodel“-Gewinnerin ist schwanger. Nach Lena Gercke (31) hat nun auch Barbara Maier (33) verkündet, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal Mutter wird.

„Mission Baby“, beschreibt Barbara einen Post auf Instagram. Darauf stellt sie mit ihrem Mann, dem österreichische Geschäftsmann Klemens Hallmann (44), das bekannte Filmposter von „Mr. & Mrs. Smith“ nach. Auf dem Original-Plakat posieren eigentlich Angelina Jolie (44) und Brad Pitt (56) mit Waffen.

Barbara Meier zeigt ihren Babybauch auf Instagram

Doch Maier und Hallmann sind stattdessen mit Teddybär und Milchfläschchen ausgestattet. „Mr. & Mrs. Hallmann erwarten ein Baby“, lautet ihr Titel. Barbara trägt ein Fläschchen im Strumpfband, Klemens einen Teddy in der Hand.

Ein kleiner Babybauch zeichnet sich unter dem hautengen, schwarzen Kleid von Barbara Meier bereits ab. Im Sommer 2020 wird das Baby auf die Welt kommen. Das zweite Bild zeigt die werdenden Eltern hinter den Kulissen des Fotoshootings eng umschlungen in die Kamera strahlen.

Hollywoodreifer Antrag in Cannes – Hochzeit in Venedig

Barbara Meier ist vor allem bekannt als Siegerin der zweiten Staffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“. Mittlerweile ist sie auch als Schauspielerin tätig. 2018 nahm Meier an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil und belegte am Ende im Finale den dritten Platz.

Ihre Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer machte sie im Frühjahr 2016 öffentlich. Im Mai 2018 machte ihr Hallmann in Cannes einen hollywoodreifen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand am 1. Juni 2019 in Venedig vor zahlreichen Promigästen wie Sylvie Meis und Arnold Schwarzenegger statt.

Barbara Meier gilt eigentlich als jemand, der nicht für große Skandale bekannt ist. 2018 zeigte sie sich unten ohne auf Instagram – das sagten ihre Fans. Modelkollegin Lena Gercke gab im Januar ihre Schwangerschaft bekannt. So hielt sie ihren Babybauch geheim. (bef)