Harvey Weinstein: Sogar ein Freispruch ist möglich

New York. Seine aufgehellte Miene passt so gar nicht zum kalten Regen, der die Schaulustigen vor dem in die Jahre gekommenen „New York State Supreme Court” im Süden Manhattans seit Stunden aufweicht. Harvey Weinstein, der gefallene Film-Produzent, dessen mutmaßliche Taten um sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und Machtmissbrauch in über 80 Fällen vor zwei Jahren den Anstoß zur weltweiten #MeToo-Bewegung gaben, grinst über das ganze Gesicht, als er am Donnerstagnachmittag auf einen Rollator gestützt die letzten Meter zu seiner Limousine zurücklegt.

„Wie fanden Sie Donna?“, ruft jemand aus der Menge. Der geächtete Hollywood-Mogul antwortet fast keck: Er habe bekanntlich den Film „The Kings Speech“ produziert. Was seine Hauptverteidigerin Donna Rotunno am 27. Prozesstag in ihrem fünfstündigen Abschluss-Plädoyer zu bieten hatte, um die mit potenziell lebenslanger Haft belegten Vorwürfe gegen ihn zu entkräften, sei die „Queen’s Speech” gewesen, sagt der 67-Jährige: „Ich habe es geliebt.”

Harvey Weinsteins Freispruch käme nicht überraschend

Harvey Weinsteins Zufriedenheit ist aus seiner Sicht nachvollziehbar. Ein Freispruch, analysieren erste US-Rechtsexperten vorsichtig, wäre keine „Sensation”, wenn die zwölf Geschworenen, sieben Männer und drei Frauen, mit ihren am nächsten Dienstag beginnenden Beratungen über Schuld oder Unschuld im Sinne der Anklage fertig sind.

In tränenreichen Kreuzverhören arbeitete Donna Rotunno im Laufe des Prozesses heraus, dass die beiden einzigen in New York juristisch relevanten Geschädigten Widersprüche und Brüche in ihren Schilderungen aufwiesen.

Harvey Weinsteins mutmaßliche Opfer machen widersprüchliche Aussagen

Die Schauspielerin Jessica Mann, die angibt, von Weinstein 2013 vergewaltigt worden zu sein, und die Produktionsassistentin Mimi Haleyi, die Weinstein 2006 zur oralen Befriedigung genötigt haben soll, räumten ein, zum Teil noch Jahre danach enge und bisweilen sexuelle Kontakte mit dem früheren Boss des Miramax-Studios gepflegt zu haben.

Zum Leidwesen der aus ihrer Sicht „übereifrigen” Chef-Anklägerinnen Joan Illuzzi-Orbon und Meghan Hast, die Weinstein als monsterhaftes „Raubtier” charakterisiert hätten, lieferte Rotunno Text-Mitteilungen und E-Mails, die intime Zwischenmenschlichkeit dokumentieren. „Nicht das, was Opfer ihren Vergewaltigern schreiben würden.”

Vor allem Jessica Mann suchte immer wieder den Kontakt zu Weinstein, gab ihm sechs Mal ihre jeweils aktuelle Telefonnummer und beendete digitale Botschaften mit der Formel „jede Menge Liebe”.

Dass eine Sachverständige im Prozess dieses Verhalten mit dem Stockholm-Syndrom verglich, wo Geiseln sich mit ihren Geiselnehmern verbünden, ließ Rotunno unerwähnt.

Harvey Weinsteins Umgang mit Frauen soll von Zeuginnen beglaubigt werden

Zeuginnen, die Weinsteins Beuteverhalten und Muster im Umgang mit Frauen beglaubigen sollten, wurden von Donna Rotunno mit dem Fragen-Skalpell bis auf die Knochen seziert. So sagte die brasilianische Schauspielerin Talita Maia aus, dass Jessica Mann ihr gegenüber Weinstein als „Seelenverwandten” beschrieben habe; von Gewaltanwendung keine Rede.

Hintergrund: Weinsteinopfer bekamen Millionen – allerdings nicht von Weinstein

Rotunnos Punkt: Beide Opfer suchten die Nähe des seinerzeit einflussreichen Film-Produzenten, um ihren Karrieren auf die Sprünge zu helfen. Und ließen sich darum auf ihn ein. „Frauen haben die Wahl”, sagte sie. Nur in dem von der Anklage erfundenen „Drehbuch” seien Frauen „nicht dafür verantwortlich, auf welche Partys sie gehen, mit welchen Männern sie flirten und welche Hotel- oder Flugeinladungen sie akzeptieren”.

Anwältin von Weinstein, Donna Rotunno, fordert Freispruch

An die Geschworenen-Jury appellierte die Juristin aus Chicago immer wieder, sich allein von Fakten leiten zu lassen. „Es gab keine Augenzeugen, keine Fotos von Verletzungen, keine DNA-Spuren.” Darum sei der Angeklagte, was in manchen Kreisen gewiss „unpopulär” sei, uneingeschränkt freizusprechen. „Sie müssen Herrn Weinstein nicht mögen”, setzte die ganz in Schwarz gekleidete Anwältin mit ruhiger Stimme hinterher, „das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb”. Aber gerade „unbeliebte Personen” seien es, die in Amerika „Jurys am meisten benötigen”. Es gehe um Fairness und Rechtsstaatlichkeit. „Wir sind nicht hier, um Moralität zu kriminalisierten.”

„Historisch”, rief Rotunno den Geschworenen zum Abschluss ins Gewissen, „sind Sie die letzte Verteidigungslinie in diesem Land.” Es dürfe in einer Zeit, in der die Öffentlichkeit zu schnellen Vorurteilen komme, nicht an einem Grundsatz gerüttelt werden: „Jeder hat als unschuldig zu gelten, bis seine Schuld erwiesen ist.”

Am Freitag hat die Anklage vor Richter James Burke das letzte Wort. Danach liegt das Schicksal Weinsteins in den Händen der Jury.