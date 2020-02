Medikament führt zu missgebildeten Babys – Ermittlungen

Paris. Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Pharmakonzern Sanofi eingeleitet. Grund sind tausende Fälle von Missbildungen bei Neugeboren, die durch das Epilepsie-Medikament Depakine hervorgerufen wurden.

Dies teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Das Arzneimittel enthält den umstrittenen Wirkstoff Valproat, der bei der Einnahme durch Schwangere Missbildungen bei Föten verursachen kann. Das Medikament wird auch in Deutschland vertrieben.

Missgebildete Babys: Ermittlungen umfassen 25 Jahre

Die Ermittlungen umfassen den Zeitraum von 1990 bis 2015. Nach Angaben des Pharmakonzerns gehe es um die Vorwürfe der „schweren Irreführung“ und der „fahrlässigen Körperverletzung“. Das französische Unternehmen wolle zudem zeigen, dass es bei dem Medikament seine „Informationspflichten erfüllt“ habe.

Der französische Verband Apesac, der hunderte betroffene Familien vertritt, begrüßte die Einleitung des Strafverfahrens. Es sei ein wichtiger Wendepunkte in dem Fall, wie der Verbandsanwalt Charles Joseph-Oudin der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Bis zu 4100 missgebildete Kinder in Frankreich wegen Wirkstoff

Nach Angaben des Anwalts gibt es „tausende Opfer“ durch das Medikament. Der Verband vertritt rund 4000 Menschen, die Hälfte davon Kinder. Apesac geht bereits 2016 juristisch gegen Sanofi vor und stützt sich auf Fälle von Müttern, die Depakine während der Schwangerschaft einnahmen.

Nach Angaben des Anwalts wurden bisher von rund 40 Menschen Strafanzeige gegen Sanofi gestellt. Sie werfen dem Konzern vor, Schwangere nicht hinreichend über die Risiken informiert zu haben. Bis zu 4100 Kinder kamen in Frankreich wegen des Wirkstoffs Valproat mit schweren Missbildungen auf die Welt, wie die französischen Arzneimittelaufsichtsbehörde ANSM im April 2017 schätzte.

Gefahr von Missbildung ist seit 80er Jahren bekannt

Frauen, die während der Schwangerschaft Valproat einnehmen, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, ein Kind mit schweren Missbildungen zur Welt zu bringen. Zudem können auch Autismus und geistige Behinderungen auftreten.

In Frankreich wird Depakine bereits seit 1967 vertrieben. Das Medikament wird nicht nur gegen Epilepsie, sondern auch gegen bipolare Störungen eingesetzt. Die Gefahr von Missbildungen bei Babys ist seit Anfang der 80er Jahre bekannt. Seit 2015 darf das auch in Generika enthaltene Valproat in Frankreich schwangeren Frauen oder Frauen im gebärfähigen Alter nur noch verschrieben werden, wenn andere Medikamente nicht anschlagen.

Ein anderer französischer Pharmakonzern stand im vergangenen Jahr im Mittelpunkt eines Skandals. Diätpillen des Unternehmens Servier sollen mindestens 500 Menschen das Leben gekostet haben. Auch der deutsche Konzern Bayer bekommt weiterhin Klagen wegen der Gesundheitsgefahren des Unkrautvernichters Glyphosat.

