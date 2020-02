Kita-Kind ertrinkt bei Ausflug – Erzieherinnen verurteilt

Wolfsburg. Die zwei Erzieherinnen und die Sozialassistentin, die sich Donnerstag vor dem Amtsgericht Wolfsburg wegen fahrlässiger Tötung verantworten mussten, sind schuldig gesprochen worden. Während eines Kita-Ausflugs war in ihrer Obhut ein 16 Monate alter Junge in ein Becken gestürzt und später gestorben.

Die Strafe bewegt sich am untersten Rand des Möglichen: Die Angeklagten sind zu Geldstrafen auf Bewährung verurteilt worden. Eine Praktikantin, die ebenfalls angeklagt war, wurde freigesprochen.

Kind starb an irreparablen Hirnschäden nach Ertrinken

Die vier Betreuerinnen waren im April 2019 mit ihrer Krippengruppe zu einem Ausflug auf einem Spielplatz in Nordsteimke gegangen. Währenddessen hatte sich der Junge unbemerkt auf den Weg zum 30 Meter entfernten Regenrückhaltebecken gemacht und war in dieses gestürzt.

Der Junge starb zwölf Tage nach dem Unglück infolge von irreparablen Hirnschäden nach Ertrinken. Wie lange er tatsächlich im Becken gelegen hat, konnte nicht abschließend geklärt werden: Die Staatsanwalt ging in ihrer Anklage von mindestens 30 Minuten aus. Allerdings erklärte das Gericht, dass dieses Gutachten nicht verwertet werden könne.

Drei der Angeklagten schwiegen vor Gericht

„Das ist kein normales Verfahren“, erklärte der Richter zu Beginn der Verhandlung. „Heute verhandeln wir ein Geschehen, was niemand wollte. Ein solches Verfahren belastet auch das Gericht“, sagte er.

Während die Praktikantin eine Erklärung durch ihren Verteidiger verlesen ließ, schwiegen die anderen drei Frauen während des Prozesses. Die Praktikantin sei an diesem Tag freiwillig und nur durch Zufall in der Kita gewesen. In den Ferien hätten Praktikanten frei - und seinerzeit gab es Osterferien.

Richter: Betreuerinnen hatten gesteigerte Aufsichtspflicht

Die Verteidigung der anderen Frauen indes hoffte auf Rechtsgespräche. Zweimal unterbrach der Richter die Sitzung - und die Volljuristen besprachen sich. Ohne Ergebnis allerdings.

Zwei Zeugen wurden schließlich gehört: die damalige Kitaleiterin und eine Mutter, die den Spielplatz an diesem Vormittag mit ihren Kindern besuchte hatte. Sie bescheinigte den Erzieherinnen, auf die Kinder aufgepasst zu haben. „Sie standen auf dem Gelände und haben sich um die Kinder gekümmert“, berichtete sie unter anderem.

Die Aussage der Zeugin war durchaus relevant für den Richter, der den Frauen zugute hielt, dass sie nicht abgelenkt waren, sondern sich kümmerten. Jedoch: „Sie hatten eine gesteigerte Aufsichtspflicht für den Kleinsten in der Gruppe - und deshalb spreche ich Sie schuldig.“

Tod durch Ertrinken ist eine große Gefahr für Kinder. Oft bleiben solche Notlagen unerkannt, da Kinder lautlos ertrinken. Auch in scheinbar übersichtlichen Situation, wie etwa im Schwimmbad oder der Badewanne, gilt es daher für Erwachsene, immer ein Auge auf ihren Kinder zu haben.

Der Text ist zuerst auf braunschweiger-zeitung.de erschienen.