Mutmaßlicher Terrorangriff – Mann in London niedergeschossen

Berlin. Schock in London: Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff in der britischen Hauptstadt hat ein Mann am Sonntag zwei Menschen niedergestochen. Der Angriff ereignete sich in Streatham im Süden der Stadt – in einer belebten Einkaufsstraße.

Zunächst war von mehreren Verletzten die Rede. Später sprach Scotland Yard von zwei Verletzten. Wie Augenzeugen der BBC berichteten, soll der Angreifer einen Gegenstand am Oberkörper getragen haben, der einem Sprengstoffgürtel ähnelte

Bilder vom Tatort in sozialen Medien zeigten Fahrzeuge der Polizei und der Ambulanz. Hubschrauber kreisten über dem Tatort. Scotland Yard rief dazu auf, das Gebiet zu meiden. Auf Videos war zu sehen, wie Polizisten mit Waffe im Anschlag einen am Boden liegenden Mann umstellt hatten. Der Körper wirkte leblos. Die Polizei geht von einem Terrorhintergrund aus. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

Mutmaßlicher Terrorangriff in London – Erst Ende November eine Attacke

Die britische Hauptstadt war in den vergangenen Jahren mehrfach von islamistischen Anschlägen erschüttert worden.

Ende November hatte ein Angreifer auf der London Bridge zwei Menschen erstochen und mehrere weitere verletzt, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Messerattacke für sich. (afp/les)