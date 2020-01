Wem Box-Promi Axel Schulz jetzt Veilchen verpasst

Essen. Wo würde man Axel Schulz am ehesten erwarten? Gewichte stemmend im Fitnessstudio vielleicht. Oder als gut gelaunter Kandidat in einem Fernseh-Quiz. Aber doch nicht hinter der dritten Primel von links, direkt neben den Frühblühern. So geschehen am Mittwoch in Essen, wo der ehemalige Schwergewichtsboxer die Pflanzenmesse IPM besucht hat. Das Muskelpaket macht jetzt in Blümchen. Die Veilchen begleiten ihn rund 14 Jahre nach seinem letzten Auftritt im Boxring also weiter.

„Wunderschönes Tagchen allerseits.“ Gleich bei seiner Ankunft berlinert sich der 51-Jährige markant und charmant durch Halle 8 einer Schau, die sich selbst als Weltleitmesse des Gartenbaus (bis 31. Januar) bezeichnet. „Ick bin der Axel.“ Das müsste er gar nicht betonen, denn jeder erkennt ihn. Auch die vielen Fachbesucher, die große Teile ihres Alltags zwischen Zweigen und Blüten verbringen und bei ihrem Branchentreffen vielleicht mit einem Rosenkavalier rechnen, aber doch nicht mit einem Ex-Boxer.

Axel Schulz verkauft Blumen: „Passt wie die Faust aufs Auge“

Die obligatorische Kappe tief ins Gesicht gezogen, das Lachen breit und ehrlich klingend. Das immer noch gewaltige Kreuz in ein dezent kariertes Jackett gehüllt. Im Wettkampf ließ er seine Fäuste sprechen, heute reicht der weiche Riese ohne böse Hintergedanken seinem Gegenüber die Hand. Eine mächtige Pranke mit dickem Silberring dran.

In den 90er-Jahren hat er neben den Maskes, Klitschkos oder Rocchigianis die größten Arenen Deutschlands gefüllt und das Boxen zu einem Event gemacht. Was treibt so einen Kerl Jahre später in die Beete? Es ist tatsächlich die Liebe zu den Veilchen.

„Zuerst habe ich gedacht: Ich verkaufe doch keine Blumen. Als ich dann erfahren habe, dass es Axels Veilchen geben soll, fand ich das doch originell“, erzählt er. Und ergänzt mit einem Zwinkern: „Das passt wie die Faust aufs Auge.“

Axels Veilchen, Axels Hortensien und Axels Grillkräuter

Eine erste zarte Kooperation mit der Erzeugergenossenschaft Landgard hat sich inzwischen zu einer festen Partnerschaft entwickelt. Neben Axels Veilchen gibt es Axels Hortensien, Axels Grillgemüse oder Axels Grillkräuter. Der ehemalige Boxer lässt sich immer mal wieder in blumiger Mission in Gartencentern, Baumärkten oder eben auf der Messe blicken.

Er mag die Blumen zwar, aber so weit, dass er sie hegen und pflegen würde, geht die Liebe dann doch nicht. „Gartenarbeit ist überhaupt nicht mein Ding und wird es auch nie werden. Darum kümmern sich zu Hause der Hausmeister und meine Frau“, erzählt Axel Schulz.

Seine Ehefrau Patricia ist übrigens die heimliche Gewinnerin der plötzlichen Nähe ihres Mannes zu den Pflanzen. „Ich schenke ihr jetzt wieder wesentlich häufiger Blumen als zuletzt“, gesteht Schulz. Am Anfang ihrer Beziehung habe er seine Frau jede Woche mit Blumen überrascht, aber im Laufe von rund 14 Ehejahren habe der Eifer nachgelassen – bis er zu Axels Veilchen kam.

Axel Schulz’ Auftritt bei der Blumenmesse begann mit Malheur

Etwas versteckt hinter den Veilchen, Hortensien und Kräutern ist Axel Schulz’ Berliner Currywurst im Glas ausgestellt. Die gibt es schon seit einigen Jahren. Genauso wie Grillsoße und andere Produkte, für die der Sport-Promi seinen Namen gibt. Ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden ist der Brandenburger, der zu seiner aktiven Zeit im Boxring eigentlich alle großen Kämpfe verloren hat, ohnehin nie. Er ist gerne gebuchter Gast in Fernsehshows. Wohl auch, weil er meistens so ansteckend gute Laune hat.

Der Auftritt in Essen war allerdings mit einem kleinen Malheur gestartet. Eine Eingangstür der Messehallen hatte Axel Schulz unsanft an der linken Hand erwischt. Ein Pflaster und ein paar Blutstropfen später war aber alles wieder vergessen. Die Schlagzeile „Schwergewichtsboxer auf der Blumenmesse niedergestreckt“ bleibt Schulz damit erspart.

Dieser Text ist zuerst auf waz.de erschienen.