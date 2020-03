Kalifornien, New York und Washington nun Risikogebiete

Berlin.

Nicht nur in Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus täglich

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat mittlerweile zehn Staaten und Regionen zu Coronavirus-Risikogebieten erklärt

Seit Sonntag gelten auch die US-Bundesstaaten Kalifornien, New York und Washington als Risikogebiete

Welche Gebiete sind noch besonders stark vom Ausbruch der Krankheit betroffen? Unsere interaktive Karte zeigt es Ihnen weltweit, in Europa und in Deutschland

Das Coronavirus breitet sich weltweit aus. Der gefährliche Erreger ist bislang nicht aufzuhalten – auch nicht in Deutschland.

Waren es bis 24. Februar 14 Fälle in Bayern und zwei bestätigte Fälle bei Wuhan-Rückkehrern, so sind mittlerweile alle Bundesländer betroffen – mit mehr als 200 mit dem Coronavirus Infizierten. Seitdem steigt die Zahl stündlich. Schulen werden geschlossen, Großveranstaltungen abgesagt, viele Grenzen werden geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog.

Coronavirus-Risikogebiete: Echtzeit-Karte zeigt Ausbreitung

Unsere interaktive Karte zeigt die Zahl sämtlicher aktuell bestätigter Fälle, der Todesfälle und der Patienten, die mittlerweile wieder als frei vom Coronavirus gelten – in deutschen Bundesländern und weltweit. Die aktuell Infizierten werden dabei rot dargestellt, Todesfälle schwarz markiert. Aber es ist auch zu erkennen, wo sich die Menschen wieder vom Coronavirus erholen (grüne Ringe).

Diese interaktive Karte zeigt die Ausbreitung des Virus in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt in Echtzeit an (Falls Sie Darstellungsprobleme haben, nutzen Sie bitte den Link unten).

Für Deutschland, Europa und die Welt gibt es jeweils eine eigene Ansicht mit Gesamtzahlen und einer Echtzeit-Rangliste aller betroffenen Länder beziehungsweise Bundesländer. Dabei zeigt sich deutlich, wie Deutschland langsam in die Spitzengruppe der Länder aufgestiegen ist, in denen sich das Virus am stärksten verbreitet.

Die interaktive Karte zeigt aber zugleich, wie sich das Geschehen nach Europa verlagert hat. Und auch, wie unterschiedlich schnell sich das Virus von Land zu Land verbreitet – also auch, wie wirksam die politischen Maßnahmen sind, die ergriffen wurden.

Als Coronavirus-Risikogebiete gelten laut dem Robert-Koch-Institut derzeit folgende Ländern und Regionen:

Italien

das Bundesland Tirol in Österreich

Spaniens Hauptstadt Madrid

die Region Grand Est in Frankreich (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne)

der US-Bundesstaat Kalifornien, Washington und New York

der US-Bundesstaat Washington

der US-Bundesstaat New York

Iran

die Provinz Hubei in China

die Provinz Nord-Gyeongsang in Südkorea

In China steigt die Zahl der Infektionen nicht mehr so schnell, dagegen steigt dort der Anteil der Menschen, die als genesen gelten. Europa steht zur gleichen Zeit offensichtlich noch am Anfang der Coronavirus-Welle.

Coranavirus: Daten in Echtzeit von nationalen und internationalen Behörden

Die Daten der Karten werden permanent aktualisiert – für die Staaten auf der Grundlage der Meldungen der WHO, europäischer, amerikanischer sowie chinesischer Behörden, welche die John Hopkins University (CSSE) zusammenträgt.

Für Deutschland werden sie um die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) ergänzt, das federführend bei der aktuellen Corona-Welle mehrmals täglich Daten ergänzt. Hinzu kommen aktuell eigene Zahlen, die auf Meldungen der Landes- und Kreisgesundheitsämter sowie aktuellen Nachrichten zu offiziell bestätigten Fällen.

Bei Darstellungsproblemen öffnen Sie bitte diesen Link:

